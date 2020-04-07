Новости по налогам на фоне короновирусной инфекции

Уважаемые предприниматели!
Наконец-то появились документы, которые регулируют деятельность бизнеса в части налогов в
результате введения режима повышенной готовности. Мы публикуем только действующие законы
и не освещаем информацию, которая прошла во всех средствах массовой информации на
основании выступлений чиновников.
Итак, вступили в силу изменения, которые обещал Президент в своем первом послании от 25
марта, а именно:
— уменьшены страховые взносы для субъектов МСП с 1 апреля 2020 года. Сумма до МРОТ будет
облагаться ставкой 30%, свыше МРОТ — 15%. Таким образом заработная плата сотрудников будет
облагаться двумя ставками — и 30%, и 15%. Это нужно для того, чтобы малый бизнес выходил из
тени в части выплаты зарплат (основание — федеральный закон102-ФЗ от 01.04.20),
— перенесены сроки оплаты и подачи отчетности для всех налогоплательщиков до 6 мая. Это
произошло в результате внесения изменений в Налоговый кодекс. Теперь «нерабочие» дни тоже
влияют на сроки отчетности, как выходные и праздничные дни. Также Правительству дано право
переносить сроки отчетности и уплаты налогов. Раньше это делалось только через федеральный
закон (основание — федеральный закон 102-ФЗ от 01.04.20),
— для ОСОБО пострадавших отраслей (список в приложении Постановлении Правительства №439
от 03.04.20) вводится отсрочка по уплате налогов, отсрочка по подаче деклараций и расчетов,
приостановление выездных проверок (основание — Постановление Правительства №439 от
03.04.20),
— арендодателям рекомендовано снизить арендную плату, государство готово снизить налоги на
имущество, земельный налог (основание — Постановление Правительства №439 от 03.04.20),
— установлен налог на депозиты с 1 января 2021 года (основание — федеральный закон 102-ФЗ от
01.04.20).
Пока больше в теме налоги на данный момент новостей нет. Ждем новых документов.
Постановление Правительства от 03.04.2020 № 439
Постановление Правительства от 02.04.2020 № 409
Федеральный закон 102 от 01.04.2020