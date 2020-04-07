Новости по налогам на фоне короновирусной инфекции

Уважаемые предприниматели!

Наконец-то появились документы, которые регулируют деятельность бизнеса в части налогов в

результате введения режима повышенной готовности. Мы публикуем только действующие законы

и не освещаем информацию, которая прошла во всех средствах массовой информации на

основании выступлений чиновников.

Итак, вступили в силу изменения, которые обещал Президент в своем первом послании от 25

марта, а именно:

— уменьшены страховые взносы для субъектов МСП с 1 апреля 2020 года. Сумма до МРОТ будет

облагаться ставкой 30%, свыше МРОТ — 15%. Таким образом заработная плата сотрудников будет

облагаться двумя ставками — и 30%, и 15%. Это нужно для того, чтобы малый бизнес выходил из

тени в части выплаты зарплат (основание — федеральный закон102-ФЗ от 01.04.20),

— перенесены сроки оплаты и подачи отчетности для всех налогоплательщиков до 6 мая. Это

произошло в результате внесения изменений в Налоговый кодекс. Теперь «нерабочие» дни тоже

влияют на сроки отчетности, как выходные и праздничные дни. Также Правительству дано право

переносить сроки отчетности и уплаты налогов. Раньше это делалось только через федеральный

закон (основание — федеральный закон 102-ФЗ от 01.04.20),

— для ОСОБО пострадавших отраслей (список в приложении Постановлении Правительства №439

от 03.04.20) вводится отсрочка по уплате налогов, отсрочка по подаче деклараций и расчетов,

приостановление выездных проверок (основание — Постановление Правительства №439 от

03.04.20),

— арендодателям рекомендовано снизить арендную плату, государство готово снизить налоги на

имущество, земельный налог (основание — Постановление Правительства №439 от 03.04.20),

— установлен налог на депозиты с 1 января 2021 года (основание — федеральный закон 102-ФЗ от

01.04.20).

Пока больше в теме налоги на данный момент новостей нет. Ждем новых документов.

Постановление Правительства от 03.04.2020 № 439

Постановление Правительства от 02.04.2020 № 409

Федеральный закон 102 от 01.04.2020