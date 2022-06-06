НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: КАК РАБОТАТЬ С УЧЕТОМ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР

В систему КонсультантПлюс включены новые материалы по антикризисным мерам, в которых собраны краткие ответы по наиболее острым вопросам специалистов, возникающим в текущей ситуации, а также удобные подборки подробных практических материалов по актуальным вопросам, включая обзоры антикризисных изменений и мер поддержки, Готовые решения, образцы заполнения документов и выводы из судебной практики.

Подготовлено 4 новых материала.

“Как бухгалтеру работать с учетом антикризисных мер 2022”

В нем вы найдете актуальную информацию о переносе сроков уплаты налогов, взносов и сборов, о мерах по снижению налоговой нагрузки в рамках антикризисных мер практические рекомендации по порядку введения простоя в организации, правилах приема на работу беженцев, получении льготных кредитов, долгах контрагентов по договорам и многих других вопросах, которые могут сейчас возникнуть в работе у бухгалтера.

“Как юристу работать с учетом антикризисных мер 2022”

В этом материале собрана актуальная информация о том, могут ли ограничительные меры считаться форс-мажором, как действовать, если одна из сторон не может исполнить договор, какой порядок передачи имущества в доверительное управление, о временных изменениях в корпоративных процедурах и многом другом.

“Как кадровому специалисту работать с учетом антикризисных мер 2022”

Много вопросов сейчас и у кадровых специалистов. В материале собраны практические рекомендации по введению и оформлению простоя, увольнению работников по разным основаниям, изменению условий трудового договора, переводу на другую работу, приему на работу беженцев. По каждой теме – подборка Готовых решений, образцы заполнения документов.

“Как кадровому специалисту учреждения работать с учетом антикризисных мер 2022”

Аналогичный материал также подготовлен и для кадровых специалистов бюджетных организаций, с учетом особенностей деятельности таких организаций.

Перейти к материалам в системе КонсультантПлюс можно через вкладку “Обзоры”, рубрика “Антикризисные меры – 2022” или по запросу в быстром поиске: как работать с учетом антикризисных мер.

Подробную информацию о новых материалах в системах КонсультантПлюс можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.