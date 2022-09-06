НОВЫЕ ПРОДУКТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС “ПОЗИЦИИ СУДОВ ПО СПОРНЫМ ВОПРОСАМ: ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ”

КонсультантПлюс выпустил три новых продукта по судебной практике:

Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право

Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс

Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации

Новые продукты помогут заранее оценить риски, избежать конфликтной ситуации или нарушения.

Каждый продукт:

– состоит из материалов по самым востребованным у пользователей темам (выдача дубликата судебного приказа, возврат аванса по договору аренды, предоставление субсидий бюджетным организациям и др.);

– по каждой теме рассмотрены наиболее интересные спорные вопросы и позиции судов по ним;

– все позиции судов проверяются на наличие похожих и противоположных подходов, в случае расхождения практики приводятся позиции “за” и “против”;

– есть ссылки на судебные решения;

– материалы основаны на практике арбитражных судов;

– обновление ежедневное.

Продукт “Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право” содержит темы по первой и второй частям Гражданского кодекса РФ (обеспечение исполнения обязательств, недействительность сделок, заключение и расторжение договоров, конкретные виды договоров и др.). Включено около 350 материалов, в которых отражено более 1 400 позиций судов по спорным вопросам.

Продукт “Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс” посвящен вопросам, связанным с участием в арбитражном процессе. В числе тем: подача иска и обеспечительные меры, доказывание, восстановление процессуальных сроков, исполнительное производство и др. Подготовлено 225 материалов, в которых отражено более 850 позиций судов по спорным вопросам.

Продукт “Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации” посвящен различным вопросам деятельности бюджетных организаций (государственная и муниципальная собственность, предоставление субсидий, бюджетные инвестиции и гранты, корпоративные вопросы, закупки и др.). Включено 220 материалов, в которых отражено более 850 позиций судов по спорным вопросам.

Эксперты КонсультантПлюс уже собрали и проанализировали всю судебную практику по вопросу, поэтому пользователям системы не нужно делать это самим и тратить время на детальный анализ.

Подробную информацию новых продуктах можно узнать в региональном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.