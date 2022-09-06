НОВЫЕ ПРОДУКТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС “ПОЗИЦИИ СУДОВ ПО СПОРНЫМ ВОПРОСАМ: ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ”

КонсультантПлюс выпустил три новых продукта по судебной практике:
- Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право
- Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс
- Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации
Новые продукты помогут заранее оценить риски, избежать конфликтной ситуации или нарушения.
Каждый продукт:
– состоит из материалов по самым востребованным у пользователей темам (выдача дубликата судебного приказа, возврат аванса по договору аренды, предоставление субсидий бюджетным организациям и др.);
– по каждой теме рассмотрены наиболее интересные спорные вопросы и позиции судов по ним;
– все позиции судов проверяются на наличие похожих и противоположных подходов, в случае расхождения практики приводятся позиции “за” и “против”;
– есть ссылки на судебные решения;
– материалы основаны на практике арбитражных судов;
– обновление ежедневное.
Продукт “Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право” содержит темы по первой и второй частям Гражданского кодекса РФ (обеспечение исполнения обязательств, недействительность сделок, заключение и расторжение договоров, конкретные виды договоров и др.). Включено около 350 материалов, в которых отражено более 1 400 позиций судов по спорным вопросам.
Продукт “Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс” посвящен вопросам, связанным с участием в арбитражном процессе. В числе тем: подача иска и обеспечительные меры, доказывание, восстановление процессуальных сроков, исполнительное производство и др. Подготовлено 225 материалов, в которых отражено более 850 позиций судов по спорным вопросам.
Продукт “Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации” посвящен различным вопросам деятельности бюджетных организаций (государственная и муниципальная собственность, предоставление субсидий, бюджетные инвестиции и гранты, корпоративные вопросы, закупки и др.). Включено 220 материалов, в которых отражено более 850 позиций судов по спорным вопросам.
Эксперты КонсультантПлюс уже собрали и проанализировали всю судебную практику по вопросу, поэтому пользователям системы не нужно делать это самим и тратить время на детальный анализ.
Подробную информацию новых продуктах можно узнать в региональном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.