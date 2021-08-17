НОВЫЕ ПРОДУКТЫ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: ФОРМЫ С КОММЕНТАРИЯМИ О РИСКАХ

Компания “Консультант Плюс” выпустила 3 новых продукта:

– Формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам;

– Формы с комментариями о рисках для договорной работы;

– Формы с комментариями о рисках для корпоративной работы.

Новые банки помогут бухгалтерам, кадровикам и юристам составить документы для различных ситуаций, избежать ошибок и рисков при их составлении, учесть все нюансы в интересах организации.

Главная особенность новых продуктов – все формы в них содержат большое количество примечаний, практических рекомендаций и предупреждений о возможных рисках при подготовке документов.

– Формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам

Материалы помогут составить документы для различных ситуаций:

– первичные бухгалтерские документы;

– налоговые отчеты, расчеты по страховым взносам и НДФЛ, другие обязательные платежи;

– для взаимодействия с ФНС, ФСС, ПФР;

– по кадровым вопросам;

– по трудовым отношениям;

– по охране труда и спецоценке условий труда, по обучению и аттестации сотрудников.

– Формы с комментариями о рисках для договорной работы

Помогут юристам составить наиболее распространенные виды договоров: аренды, поставки, купли-продажи, возмездного оказания услуг, займа, цессии.

В банк включены два типа форм:

– защищают интересы одной из сторон договора. В них предусмотрены наиболее выгодные и безопасные условия для одной из сторон договора. К каждому условию даются пояснения в защиту интересов сторон;

– с наиболее распространенными и безопасными для обеих сторон условиями. Помогут при составлении простого и безопасного договора для обеих сторон договора. Подойдут для сделок с проверенным контрагентом, когда нет необходимости согласовывать каждое условие. Основной акцент в них сделан на налоговых рисках.

– Формы с комментариями о рисках для корпоративной работы

Помогут юристам составить основные корпоративные документы:

– ООО (решения и протоколы общих собраний, уставы и др.);

– АО (протоколы общего собрания акционеров, уставы и др.).

Все формы легко скачать в удобном формате Word, Excel и pdf. Можно использовать готовый образец или отредактировать его под свои условия. Формы ежедневно проверяются на актуальность и обновляются.

Подробную информацию о новых продуктах можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.