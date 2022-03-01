Новый бланк по «упрощенке»

Декларация по УСН сдается 1 раз в год: до 30 апреля – предпринимателями и до 31 марта – организациями. Но уплачивается налог ежеквартально до 25 апреля, 25 июля, 25 октября и последний срок – дата подачи годовой декларации. О том, как заполнить этот бланк, на конкретном примере читайте в этой статье.

Форма декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, установлена Приказом ФНС России от 25.12.2020 г. №ЕД-7-3/958@.

Когда сдавать?

Поскольку в качестве налогового периода для рассматриваемого налога установлен календарный год, то и заполнение самой декларации осуществляется всего лишь раз в год.

– Индивидуальные предприниматели сдают в налоговые органы по месту своего жительства не позднее 30 апреля года.

– Юридические лица сдают в налоговые органы по юридическому адресу до 31 марта. Исходные сведения для формирования декларации мы выбираем из ежедневно заполняемой книги доходов и расходов. Расчет налоговой базы будет производиться по нарастающей с начала года, т.е. в расчете за 1-й квартал участвуют данные о хозяйственных операциях за январь, февраль, март в совокупности. Соответственно, в расчете за полугодие суммарно участвуют все доходы и расходы, начиная с января по июнь включительно. А за 9 месяцев – с января по сентябрь.

Обращаем ваше внимание, что декларация заполняется на основе данных начисленных сумм налогов, а не оплаченных. Информация об оплаченных суммах отражается в лицевом счете налогоплательщика.

Важные правила оформления декларации

Декларация заполняется рукописным способом чернилами черного или синего цвета либо распечаткой декларации на принтере (но при этом следует выбрать в качестве шрифта Courier New высотой 16-18 пунктов). Рекомендуем составлять декларацию в специализированном программном обеспечении, который предоставляется бесплатно на сайте nalog.ru – НалогоплательщикЮЛ. Эту программу можно скачать на сайте nalog.ru в разделе – «Программные средства». Также вы можете заполнить форму в платных сервисах вашей учетной программы, либо в программе отправки отчетности. Все эти программы не дадут совершить технические ошибки.

Если вы распечатали отчет и решили его отнести в налоговую инспекцию, но уже нашли ошибку, то в правилах заполнения декларации указан порядок исправления бумажного отчета. Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства. Каждому показателю декларации в утвержденной форме соответствует одно поле, состоящее из определенного количества ячеек. В каждом поле указывается только один показатель.

Страницы декларации имеют сквозную нумерацию, начиная с титульного листа, вне зависимости от наличия (отсутствия) и количества заполняемых разделов. Порядковый номер страницы проставляется в определенном для нумерации поле. Например, показатель «Номер страницы» (показатель «Стр.» – метка Б1 в примере заполненного бланка смотрите ниже.), имеющий три ячейки, записывается следующим образом: для первой страницы – 001, для второй – 002.

Заполнение полей декларации цифрами или заглавными печатными символами осуществляется слева направо, начиная с первой (левой) ячейки. В случае отсутствия данных для заполнения показателя ставится прочерк. При этом прочерк представляет собой прямую линию, проведенную посередине ячеек по всей длине показателя или по правой части показателя при его не полном заполнении. Например: при указании ИНН «6234005549» в соответствующей зоне из двенадцати ячеек (см. на бланке метку «А») показатель заполняется следующим образом: ИНН 6234005549–.

Состав декларации

Декларация состоит из титульного листа, Разделов 1.1., 1.2., 2.1.1, 2.1.2, 2.2. и Раздела 3.

При этом плательщики налога по ставке 6% заполняют титульный лист, Раздел 1.1 и 2.1.1., 2.1.2.

А плательщики налога по ставке 15% заполняют титульный лист и Разделы 1.2. и 2.2.

Раздел 3 заполняется и теми, и другими налогоплательщиками, если у них были целевые поступления, не подпадающие под налогообложение. Такими поступлениями могут быть, к примеру благотворительные взносы, целевое финансирование определенных мероприятий, а также «коронавирусные» субсидии. Пример заполнения декларации мы будем рассматривать по ставкам налогообложения. Сначала рассмотрим пример по ставке 6% (то есть заполнение Разделов 1.1 и 2.1.1 и 2.1.2.), а потом по ставке 15% (то есть заполнение Разделов 1.2. и 2.2.)

Технология заполнения титульного листа декларации

В верхнем поле с меткой «А» вписываем конкретное значение ИНН налогоплательщика, посимвольно, начиная с левого поля. В поле декларации с меткой «А1» вписываем КПП налогоплательщика при его наличии. (Внимание! У индивидуальных предпринимателей его не существует!).

В поле графы «Номер корректировки» (метка «А2») указываем «0–», поскольку представляемая нами декларация является первичной. При представлении уточненной декларации указывается номер корректировки, отражающий, какая по счету уточненная декларация представляется в налоговый орган (например, «1–» , «2–» и т.д.) В каких случаях это потребуется? При обнаружении налогоплательщиком в поданной им ранее декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога.

Далее в графе с названием «Налоговый период» (метка «Б») вписываем код «34». Это стандартный код, которые проставляют практически все налогоплательщики. Иные цифры здесь будут ставиться, когда организация ликвидируется или переходит на иной режим налогообложения. В таблице 1 указаны коды налоговых периодов.

Таблица 1

Коды налоговых периодов

Код Наименование 34 Календарный год 50 Последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации 95 Последний налоговый период при переходе на иной режим налогообложения 96 Последний налоговый период при прекращении предпринимательской деятельности

В графе «Отчетный год» (метка «В») вписываем год, за который мы сдаем отчетность. В нашем случае – это 2021 год.

В графе «Представляется в налоговый орган» (метка «Г») вписываем код своей территориальной налоговой инспекции (очень часто они совпадают с первыми четырьмя символами вашего ИНН, но не всегда, поскольку часто инспекции переименовываются или даже объединяются). Итак, вписываем «6234». В графе «По месту нахождения» (метка «Д») вписываем для индивидуального предпринимателя цифры «120», а для юридического лица вписываем «210». Если декларация подается по месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком, то в этой ячейке проставляются цифры 215.

В четырех строках, расположенных ниже (метка «Е»), вписываем наименование юридического лица либо фамилию, имя, отчество (полное) индивидуального предпринимателя. Причем фамилия, имя и отчество вписывается отдельно на каждой строке.

В графе «Номер контактного телефона» («метка Ж») рекомендуем указывать реально действующий номер, поскольку тогда если у инспектора возникнут какие-либо вопросы, он сможет вам позвонить и уточнит информацию, а не будет присылать письменное требование. В противном случае вам придет извещение о необходимости явиться в налоговую инспекцию, и при этом вы потеряете свое драгоценное время. Так что налаживание обратного телефонного контакта, скорее всего, в ваших интересах.

В графе «На … страницах» (метка «З») вписываем «004», поскольку именно четыре листа (в стандартном случае) и сдает налогоплательщик. В нашем примере мы будем заполнять графу по «коронавирусной» субсидии в разделе 3. Поэтому поставим на титульном листе «005». В графе справа от нее вписываем количество листов копий документов, прилагаемых к декларации. Отметим, что здесь речь идет исключительно о копиях документов, подтверждающих ваши полномочия быть представителем налогоплательщика в инспекции. Иных расчетных данных и документов, подтверждающих сумму налога, представлять нет необходимости.

Далее в графе с меткой «И» вписываем «1», если декларацию подает сам налогоплательщик, либо «2», если ее подает полномочный представитель. Чуть ниже ставится печать налогоплательщика, подпись уполномоченного лица и, конечно же, дата ее представления в инспекцию (метка «К»).

Заполнение декларации для ставки 6%

Пример заполненного бланка смотрите далее , где мы разместили Раздел 2.1.1. и Раздел 1.1. для декларации по ставке 6%. Да-да именно в таком порядке – в порядке заполнения.

Плательщики единого налога, с объектом налогообложения «доходы» могут заполнять в декларации три раздела. Первый раздел – 1.1. – это итоговые суммы налога к начислению. Раздел 2.1.1 – собственно сам расчет налога. Раздел 2.1.2. заполняют те налогоплательщики, которые являются плательщиками торгового сбора и уменьшают свой рассчитанный налог на сумму сбора. Подобная ситуация достаточно редкая, поэтому мы этот раздел заполнять не будем. Раздел 3 мы заполним в связи с тем, что наш предприниматель получил в 2021 году субсидию на восстановление деятельности.



Технология расчета налога в Разделе 2.1.1.

Предлагаем заполнять декларацию на основании примера.

Предприниматель получил доход за 2021 год в размере 675 762 рублей.

Уплаченные пенсионные взносы за год составили 40874 рубля.

При этом доход за 1-й квартал составил 195 133 рубля, уплаченные взносы составляли 10218,5 рубля.

За 2-й квартал – 39 800 рублей, уплаченные взносы – 10218,5 рубля, за 3-й квартал – 102 693 рубля, уплаченные взносы – 10218,5 рубля, доход за 4-й квартал составил 338 136 рублей, сумма уплаченных взносов за квартал 10218,5 рублей.

Для осуществления расчета откроем лист декларации с Разделом 2.1.1. «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – «доходы»)». В верхней части листа (по аналогии с предыдущим листом) вписываем ИНН и КПП налогоплательщика и цифры «003» в графе «Стр.» – порядковый номер листа в сдаваемой декларации.

По коду строки 101 ставим цифру 1 или 2. Эти цифры ввели с 2021 года. Дело в том, что при превышении доходов, свыше установленного кодексом лимита (150 млн рублей) налогоплательщик не слетает с «упрощенки», а может и дальше ее использовать, но уже с повышенной ставкой налога – 8% вместо 6%. Второе ограничение, нарушив которое, можно не слететь с УСН – это ограничение по количеству сотрудников. Если у вас уже более 100 сотрудников, но менее 130, то вы также можете применять УСН, но с повышенной ставкой. Причем повышенная ставка начинает свое действие с начала того квартала, в котором произошло превышение по доходу или количеству сотрудников.

По коду строки 102 ставим цифру 1 или 2 – используем ли мы наемный труд в своей деятельности или нет. От этого зависит, есть ли у нас лимит уменьшаемой суммы налога или нет. Напомним, что если индивидуальный предприниматель либо организация применяет наемный труд в своей деятельности, то рассчитанный налог она может уменьшить только на 50%. Если предприниматель не применяет наемный труд, то он может уменьшать свой налог на все 100% пенсионных взносов без ограничения в 50% от рассчитанного налога.

В следующих строках 110, 111, 112, 113 мы указываем суммы дохода нарастающим итогом. В строке 110 указываем сумму дохода за 1-й квартал. В строке 111 – сумму дохода на 1-й и 2-й кварталы.

В строке 112 – сумму доходов за три квартала, а в строке 113 – сумму дохода за год.

В нашем примере это будет:

в строке 110 – 195133,

в строке 111 – 234933 (95133+39800 (сумма доходов за 1 и 2 квартал)),

в строке 112 – 337626 (234933+102693 (строка 111 + доходы за 3 квартал)),

в строке 113 – 675762 (337626+338136 (строка 112 + доходы за 4 квартал)),

в строке 120, 121, 122, 123 мы указываем ставку налога – 6%.

В вашем регионе могут действовать пониженные ставки по налогу. Например, ставка 0% – так называемые налоговые каникулы для начинающих предпринимателей. Также у вас может быть ставка 1% в соответствии с законом, действующим в вашем регионе.

В строке 124 указываем обоснования применения пониженной ставки (отличной от 6%).

В первой части показателя по строке 124 указывается значение в соответствии с кодами в таблице 2.

Во второй части показателя по строке 124 указывается номер, пункт и подпункт статьи закона субъекта Российской Федерации. Для каждого из указанных реквизитов отведено по четыре знакоместа, заполнение их осуществляется слева направо, и если соответствующий реквизит имеет меньше четырех знаков, свободные знакоместа слева от значения заполняются нулями.

Например, если налоговая ставка в пределах от 1 до 6 процентов установлена подпунктом 3 пункта 1 статьи 1 закона субъекта Российской Федерации, то по строке 124 указывается:

3 4 6 2 0 1 0 / 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3

Таблица 2

Коды обоснования применения налоговой ставки, установленной Законом субъекта Российской Федерации

Код Обоснование применения налоговой ставки, установленной законом субъекта Российской Федерации 3462010 Законом субъекта Российской Федерации установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков (пункт 1 статьи 346.20 Кодекса) 3462020 Законом субъекта Российской Федерации установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков (пункт 2 статьи 346.20 Кодекса) 3462030 Законом Республики Крым и города федерального значения Севастополя налоговая ставка уменьшена на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации для всех или отдельных категорий налогоплательщиков (пункт 3 статьи 346.20 Кодекса) 3462040 Законом субъекта Российской Федерации установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания (пункт 4 статьи 346.20 Кодекса)

Для того чтобы правильно заполнить эту строку, необходимо иметь перед глазами закон по вашему региону. Найти его можно на сайте nalog.ru в разделе для предпринимателей и юридических лиц в статье «Упрощенная система налогообложения».

В строке 130 указывается сумма авансового платежа по налогу, исчисленная исходя из ставки налога и фактически полученных доходов за 1-й квартал. Для этого необходимо значение показателя по коду строки 110, умноженное на значение показателя по коду строки 120 и деленное на 100. В нашем примере это 11708.

Аналогично рассчитываются значения по строкам 131, 132, 133

Строка 131 = строка 111 х строку 121 :100,

Строка 132 = строка 112 х строку 122 : 100,

Строка 133 = строка 113 х строку 123 : 100.

В нашем примере это будет:

строка 131 = 234933 х 6 : 100 = 14096,

строка 132 = 337626 х 6 : 100 = 20258,

строка 133 = 675762 х 6 : 100 = 40546.

По строкам 140-143 указывается нарастающим итогом сумма страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, уменьшающая сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный период).

При этом налогоплательщик, указавший по строке 102 признак налогоплательщика «1», может уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму страховых взносов, платежей и пособий, не более чем на 50% (значения по коду строк 140-143 не должны быть больше 1/2 суммы исчисленного налога (авансовых платежей по налогу), указанной, соответственно, по кодам строк 130-133).

Индивидуальный предприниматель, выбравший объект налогообложения «доходы» и не производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (по строке 102 указан признак налогоплательщика «2»), отражает по строкам 140-143 сумму уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере, уменьшающую сумму налога. На данных индивидуальных предпринимателей не распространяется ограничение в виде 50% от суммы исчисленного налога (авансового платежа по налогу). При этом сумма страховых взносов, уплаченных в налоговом (отчетном) периоде и относящихся к данному налоговому периоду, отражаемая по кодам строк 140-143, не должна быть больше суммы исчисленного налога (авансовых платежей по налогу), указанной, соответственно, по кодам строк 130-133.

В нашем примере предприниматель не применяет наемный труд и поэтому может уменьшать сумму налога до нуля. А в нашем примере так и получается.

Расчет налога нашего примера вы можете увидеть в таблице 3

Таблица 3

Расчет налога за год при ставке налога 6%

Период Доход за квартал Доход нарастающим итогом Налог за квартал Налог нарастающим итогом Сумма уплаченных взносов за квартал Сумма уплаченных взносов нарастающим итогом Сумма налога к уплате за квартал (ст.4 – ст.6) Сумма налога к уплате нарастающим итогом, за минусом уплаченных пенсионных взносов (ст. 5 – ст.7) Сумма налога к доплате за квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-й квартал 195133 195133 11708 11708 10218 10218 1490 1490 1490 2-й квартал 39800 234933 2388 14096 10219 20437 -7831 -6344 0 3-й квартал 102693 337626 6162 20257 10218 30655 -4056 -10398 0 4-й квартал 338136 675762 20288 40546 10219 40873 10069 -327 0

В нашем примере уплаченные пенсионные взносы во 2-м и 3-м кварталах больше, чем рассчитанный налог. А в 1-м и 4-м – они, наоборот, меньше. И если бы мы рассчитывали налог не нарастающим итогом, то нам бы пришлось в 4-м квартале заплатить налог 10 069 рублей. А поскольку расчет ведется нарастающим итогом, то нам придется заплатить налог только в 1-м квартале, а после подачи годовой декларации вернуть налог, т.к. нарастающим итогом у предпринимателя возникает налог к уменьшению из-за пенсионных взносов (сумма пенсионных взносов больше рассчитанного налога и у предпринимателя нет наемных сотрудников, поэтому налог он может уменьшить до нуля). Но поскольку никто не знает, как у предпринимателя пойдут дела в будущем, то по итогам 1-го квартала все-таки приходится заплатить налог, чтобы потом не капали пени.

Поскольку наши пенсионные взносы нрастающим итогом во 2-м квартале превышают сумму начисленного налога, то по строкам 140-143 мы указываем сумму налога, на который уменьшается наш налог.

Строка 140 = 10218 (поскольку сумма уплаченных взносов 10218. А сумма рассчитанного налога 11708. В этой ячейке мы указываем суммы, НА которые уменьшаем налог).

Строка 141 = 14096 (сумма взносов нарастающим итогом равна 20437 руб. А рассчитанный налог – 14096. Значит, уменьшить налог мы можем на сумму 14096).

Строка 142 = 20257 (сумма взносов нарастающим итогом равна 30655 руб. А рассчитанный налог – 20257. Значит, уменьшить налог мы можем на сумму 20257).

Строка 143 = 40546 (сумма взносов нарастающим итогом равна 40873 руб. А рассчитанный налог – 40546. Значит, уменьшить налог мы можем только на сумму 40546).

Далее переходим к итоговому разделу 1.1.

Технология заполнения Раздела 1.1.

В верхней части данного листа вписываем ИНН и КПП налогоплательщика. Затем в поле, обозначаемом порядковый номер страницы, вписываем порядковый номер листа «002».

По коду строки 010, 030, 060 и 090 указывается код ОКТМО (код муниципального подразделения, где вы зарегистрированы). Если вы не знаете свой ОКТМО, то можете его узнать на сайте nalog.ru в разделе Электронные сервисы. В нашем примере ОКТМО – 61701000.

Предприниматели и организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны уплачивать авансовые платежи (налог за квартал) до 25 апреля (за 1-й квартал) до 25 июля (за 2-й квартал) и до 25 октября (за 3-й квартал). А подавать декларацию они должны один раз в год, а именно: до 31 марта – организации и до 30 апреля следующего года – предприниматели. Сумму годового налога они должны уплачивать по срокам подачи годовой декларации. Именно потому, что сумма налога должна уплачиваться 1 раз в квартал, и построен новый Раздел 1.1. Чтобы проще было заполнять этот раздел, необходимо вернуться к расчетной таблице 3.

В строке 020 мы указываем, какое у нас получилось значение к уплате за 1-й квартал.

Для того чтобы заполнить строку 020 (сумма налога, подлежащая уплате по сроку 25 апреля), необходимо из строки 130 Раздела 2.1.1. вычесть значение по строке 140 в нашем примере это 11708 – 10218 = 1490. Фактически это столбец 9 в нашей вспомогательной таблице 3.

Следующая строка – 040 – сумма налога, подлежащего уплате по сроку 25 июля – рассчитывается следующим образом: строка 131 Раздела 2.1.1. – строка 141 раздела 2.1.1. – строка 020 Раздела 1.1. Если данное значение вдруг получается отрицательным (как в нашем конкретном примере), то мы заполняем строку 050 – сумма налога к уменьшению за полугодие. (14096 – 14096 – 1490 = -1490).

Дальше также продолжаем расчет налога, подлежащего уплате 25 октября. И заполняем строки 070 или 080. Строка 070 = строка 132 Раздела 2.1. – строка 142 Раздела 2.1. – (строка 020 + строка 040 – строка 050) Раздела 1.1. Ели данный показатель равен или больше нуля, то заполняется строка 070, а если это значение получилось меньше нуля, то заполняется строка 080. В нашем примере в строке 070 и 080 мы поставим прочерки, поскольку 20258 – 20258 – (1490 + 0 – 1490) = 0.

Следующие строки нужны для указания суммы налога, подлежащего уплате по итогам года. При этом предприниматели уплачивают налог до 30 апреля, а организации – до 31 марта.

Расчет происходит по той же схеме:

Строка 100 рассчитывается как разница между строками 133 раздела 2.1.1 и 143 Раздела 2.1. Далее из полученного значения надо вычесть результат следующих действий: строка 020 + строка 040 – строка 050 + строка 070 – строка 080 Раздела 1. В результате получается сумма налога к уплате. Если это значение положительно, то оно указывается по строке 100, если отрицательное, то его значение необходимо указать в строке 110. В нашем примере мы по строке 100 и 110 ставим прочерки, потому что у нас опять получается ноль: 40546 – 40546 – (1490 + 0 – 1490 + 0 – 0) = 0.

Все, заполнение декларации для плательщиков УСН по ставке 6% закончено.

В этом разделе есть еще одна строка – 101. Ее необходимо заполнять, когда вы слетаете с патента и переходите на УСН в принудительном порядке. Тогда сумма патента может быть учтена при расчете налога – уменьшает сумму налога, подлежащей уплате.

Все заполнение декларации по ставке 6% закончено, читать остальную часть статьи вам нет необходимости, если у вас не было поступлений, не подпадающих под налогообложение, например субсидии. Следующий раздел посвящен технологии заполнения декларации по ставке 15% с налоговой базой «доходы, уменьшенные на величину расходов). Информация о том, как заполнить раздел о целевом использовании имущества, которые не подлежат налогообложению, смотрите в разделе 3 в конце статьи.

Заполнение декларации для ставки 15%

Предприниматель получил доход за 2021 год в размере 675 762 рублей.

Сумма расходов за год составила 145 632 рубля. При этом сумма пенсионных взносов уже входит в эту сумму затрат.

Представим доходы и расходы в течение года в таблице 4.

Таблица 4

Пример расчета налога при ставке налога 15%

Период Доходы Доходы нарастающим итогом Расходы Расходы нарастающим итогом Разница доходы минус расходы (2 – 4) Доход-расход нарастающим итогом (3 – 5) Сумма налога поквартально (6 х 15%) Сумма налога нарастающим итогом (7 х 15%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I квартал 95133 95133 38400 38400 56733 56733 8510 8510 II квартал 39800 134933 54200 92600 -14400 42333 -2160 6350 III квартал 102693 237626 24730 117330 77963 120296 11694 18044 IV квартал 438136 675762 28302 145632 409834 530130 61475 79520 год 675672 145632 530130 –

Для осуществления расчета откроем лист декларации с Разделом 2.2.

Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»). В верхней части листа (по аналогии с предыдущим листом) вписываем ИНН и КПП налогоплательщика и цифры «003» в графе «Стр.» – порядковый номер листа в сдаваемой декларации.

По коду строки 201 ставим цифру 1 или 2. Эти цифры ввели с 2021 года. Дело в том, что при превышении доходов, свыше установленного кодексом лимита (150 млн рублей) налогоплательщик не слетает с «упрощенки», а может и дальше ее использовать, но уже с повышенной ставкой налога – 20% вместо 15%. Второе ограничение, нарушив которое можно не слететь с УСН – это ограничение по количеству сотрудников. Если у вас уже более 100 сотрудников, но менее 130, то вы также можете применять УСН, но с повышенной ставкой. Причем повышенная ставка начинает свое действие с начала того квартала, в котором произошло превышение по доходу или количеству сотрудников.

В строках 210, 211, 212, 213 мы указываем суммы дохода нарастающим итогом. В строке 210 указываем сумму дохода за 1-й квартал. В строке 211 – сумму дохода на 1-й и 2-й кварталы.

В строке 212 – сумму доходов за три квартала, а в строке 213 – сумму дохода за год.

В нашем примере это будет:

в строке 110 – 95133,

в строке 111 – 134933,

в строке 112 – 237626,

в строке 113 – 675762.

В следующих строках – 220, 221, 222, 223 – мы указываем суммы расходов нарастающим итогом. В строке 220 указываем сумму дохода за 1-й квартал. В строке 221 – сумму дохода на 1-й и 2-й кварталы.

В строке 222 – сумму доходов за три квартала, а в строке 223 – сумму дохода за год.

В нашем примере это будет:

в строке 220 – 38400,

в строке 221 – 92600,

в строке 222 – 117330,в строке 223 – 145632.

В строке 230 указывается сумма убытка, полученного в прошлых налоговых периодах, на которую мы уменьшаем нашу налоговую базу. Мы имеем право это сделать в течение 10 лет с момента получения убытка. Обратите внимание, что фактически убыток переносится только по итогам года, увеличить расходы 1-го квартала 2022 года на сумму убытка 2021 года не получится. Расчет происходит только по итогам налогового периода (года).

В строке 240 указывается налоговая база для исчисления авансового платежа по налогу за 1-й квартал. Для того чтобы заполнить это значение, нужно найти разницу между строками 210 и 220. Если это значение положительное, то заполняется строка 240, если отрицательное, то строка 250. В нашем примере получается положительное значение 95133 – 38400 = 56733.

Такой же расчет идет дальше по полугодию, за 9 месяцев и за год.

Строка 241 (за полугодие) = строка 211 – 221. Если полученное значение больше нуля, то заполняется строка 241. А если меньше, то строка 251. В нашем примере опять получатся положительное значение, значит, заполняем строку 241: 134933 – 92600 = 42333.

Строка 242 (за 9 месяцев) = строка 212 – 222. Если полученное значение больше нуля, то заполняется строка 242. А если меньше, то строка 252. В нашем примере опять получатся положительное значение, значит, заполняем строку 242: 237626 – 117330 = 120296.

Строка 243 (за год) = строка 213 – 223 – 230. Если полученное значение больше нуля, то заполняется строка 243. А если меньше, то строка 253. В нашем примере опять получатся положительное значение, значит, заполняем строку 243: 675762 – 145632 – 0 = 530130.

По строкам 260-263 указывается ставка налога в размере 15%, либо ставка налога, установленная законом субъекта Российской Федерации в пределах от 5% до 15%, действующая в отчетном (налоговом) периоде. В Рязанской области ставку налога по упрощенной системе налогообложения по нашему виду деятельности не уменьшали, поэтому во всех строках ставим 15.0. Но если вы попали под действие закона о дифференцированных ставках по видам деятельности, то вы можете здесь указать нужные ставки, однако тогда вы обязаны заполнить строку 124. Она делает ссылку конкретную статью регионального закона о льготах по ставкам. Как ее заполнять?

В первой части показателя по строке 124 указывается значение в соответствии с кодами в таблице 2.

Во второй части показателя по строке 124 указывается номер, пункт и подпункт статьи закона субъекта Российской Федерации. Для каждого из указанных реквизитов отведено по четыре знакоместа, заполнение их осуществляется слева направо, и если соответствующий реквизит имеет меньше четырех знаков, свободные знакоместа слева от значения заполняются нулями.

Например, если налоговая ставка в пределах от 5 до 15 процентов установлена подпунктом 3 пункта 1 статьи 1 закона субъекта Российской Федерации, то по строке 264 указывается:

3 4 6 2 0 1 0 / 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3

Для того чтобы правильно заполнить эту строку, необходимо иметь перед глазами закон по вашему региону. Найти его можно на сайте nalog.ru в разделе для предпринимателей и для юридических лиц в статье «Упрощенная система налогообложения».

Дальше происходит расчет налога. Строка 270 отражает сумму налога, которая исчислена к уплате за 1-й квартал. Для этого значение показателя по строке 240, нужно умножить на значение показателя по строке 260 и поделить на 100. Если в 1-м квартале был убыток, то по строке 270 ставится прочерк.

В нашем примере в 1-м квартале у нас не убыток, поэтому ставим сумму 8510 = 56733 х 15 : 100.

Также дальше рассчитываются значения за полугодие, за 9 месяцев и за год.

Строка 271 (за полугодие) рассчитывается как значение по строке 241, умноженное на значение по строке 261, деленное на 100. В нашем примере это 6350 = 42333 х 15 : 100.

Строка 272 (за 9 месяцев) рассчитывается в похожем порядке – значение по строке 242, умноженное на значение по строке 262, деленное на 100.

В нашем примере нет убытков, поэтому в строке 272 мы ставим 18044 = 120096 х 15 : 100.

Строка 273 (за год) рассчитывается в таком же порядке – значение по строке 243, умноженное на значение по строке 263, деленное на 100.

В нашем примере нет убытков, поэтому в строке 273 мы ставим 79520 = 530130 х 15 : 100.

Если вы в течение года у вас менялась ставка с меньшей на бОльшую из-за несоблюдения лимитов по доходам и количества сотрудников, то строки 270 – 273 заполнялись бы в более сложном порядке. Мы этот порядок не будем описывать, чтобы не усложнять и так достаточно сложную для понимания статью. Однако вы всегда можете обратиться в областную налоговую консультацию за консультацией по заполнению формы.

Переходим к строке 280. Одним из минусов применения упрощенной системы налогообложения по ставке 15% является необходимость уплаты минимального налога по итогам года, если рассчитанный в обыкновенном порядке налог меньше минимального налога. Минимальный налог равен 1% от доходов, указанных по строке 213. В нашем примере это 6758 (675762 х 1 : 100). Если бы минимальный налог был больше налога по строке 273, то нам бы пришлось заплатить в 2021 году минимальный налог. А разницу между строкой 273 и 280 в следующем году включить в строку 230. Эта строка 280 еще будет участвовать в расчете в разделе 1.2, смотрите рисунок ниже

Технология заполнения Раздела 1.2.

В верхней части данного листа вписываем ИНН и КПП налогоплательщика. Затем в поле, обозначаемом порядковый номер страницы, вписываем порядковый номер листа «002».

По коду строки 010, 030, 060 и 090 указывается код ОКТМО (код муниципального подразделения, где вы зарегистрированы). Если Вы не знаете свой ОКТМО, то можете его узнать на сайте nalog.ru в разделе «Электронные сервисы». В нашем примере ОКТМО – 61701000.

Предприниматели и организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны уплачивать авансовые платежи (налог за квартал) до 25 апреля (за 1-й квартал) до 25 июля (за 2-й квартал) и до 25 октября (за 3-й квартал). А подавать декларацию они должны один раз в год, а именно: до 31 марта – организации и до 30 апреля следующего года – предприниматели. Сумму годового налога они должны уплачивать по срокам подачи годовой декларации. Именно потому, что сумма налога должна уплачиваться 1 раз в квартал, и построен новый Раздел 1.2. Чтобы проще было заполнять этот раздел, необходимо вернуться к расчетной таблице 3.

В строке 020 мы указываем, какое у нас получилось значение к уплате за 1-й квартал. Для того чтобы заполнить строку 020 (сумма налога, подлежащая уплате по сроку 25 апреля), сюда поставить данные из строки 270 Раздела 2.2. В нашем примере это будет 8510.

По строке 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, подлежащего к уплате по сроку не позднее 25 июля отчетного года. Для этого необходимо из строки 271 Раздела 2.2. вычесть строку 020 Раздела 1.2. в нашем примере это значение получится отрицательным -2160 (6350 – 8510). А значит, это значение мы поставим не в строке 040, а в строке 050.

По строке 070 указывается сумма авансового платежа по налогу, подлежащего к уплате по сроку не позднее 25 октября отчетного года. Для этого необходимо из строки 272 Раздела 2.2. вычесть значение, полученное в результате следующего действия (строка 020 + 040 – 050 Раздела 1.2.).

В нашем примере это значение на этот раз получится положительным: 11694 (18044 – (8510 + 0 – 2160). А значит, это значение мы поставим в строке 070. Если бы оно получилось отрицательным, то значение бы мы написали в строке 080.

По строке 100 указывается сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период (календарный год) с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу. Для того чтобы рассчитать сумму налога к уплате или к уменьшению, необходимо из строки 273 Раздела 2.2. вычесть значение, полученное в результате следующего действия строка 020 + 040 + 070 – 050 – 080 Раздела 1.2.

Строка 100 заполняется, если результат полученных действий больше или равен нулю и строка 273 Раздела 2.2. больше или равна строке 280 Раздела 2.2. То есть если рассчитанный в обыкновенном порядке налог больше минимального, то эта строка заполняется. Если меньше, то эта строка не заполняется. В нашем примере это положительное значение 61476 (79520 – (8510 + 0 + 11694 – 2160 – 0). Если в результате полученных действий получается отрицательный результат, то мы заполняем строку 110, при условии, что минимальный налог меньше рассчитанного налога по строке 273.

Следующая строка 101 нужна для того, чтобы налогоплательщик, слетевший с патента мог уменьшить свой налог, который он рассчитал за год. Сумма патента указывается именно в этой строке.

Если сумма исчисленного налога за налоговый период (строка 273 Раздела 2.2) меньше суммы исчисленного минимального налога за налоговый период (строка 280 Раздела 2.2), то по строке 110 указывается сумма налога к уменьшению за налоговый период за минусом суммы минимального налога, подлежащей уплате за налоговый период. То есть получается, что предприниматель должен заплатить минимальный налог.

Иными словами, строка 110 = строка 020 + 040 + 070 Раздела 1.2 – (строка 050 + 080 Раздела 1.2.) – строка 280 Раздела 2.2.

В случае если минимальный налог больше рассчитанного в обыкновенном порядке налога, то у предпринимателя возникает обязанность заплатить минимальный налог (1% от оборота).

Тогда по строке 120 указывается сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период. При этом сумма минимального налога уменьшается на сумму авансовых платежей, которые были ранее уплачены (начислены) налогоплательщиком. Иными словами, если строка 273 Раздела 2.2. меньше строки 280 Раздела 2.2., то строка 120 равна разнице значений строки 280 Раздела 2.2. и полученного результата действий (строка 020 + строка 040 + строка 070 раздела 1.2. – строка 050 – строка 080 Раздела 1.2).

Если в результате получается отрицательный результат, то по строке 120 ставится прочерк.

Все, заполнение декларации для плательщиков УСН по ставке 15% закончено.

Раздел 3

Этот раздел одинаково заполняется налогоплательщиками с налоговой базой «доходы» и «доходы минус расходы», если они получали необлагаемые налогом доходы, например «коронавирусные» субсидии. Обратите внимание, что не все субсидии, полученные в период пандемии не облагаются налогом!

В разделе указываются средства, полученные налогоплательщиком и которые они не включили в налоговую базу. Это могут быть:

целевые средства в рамках благотворительной деятельности;

целевые поступления на содержание некоммерческих организаций;

целевое финансирование.

Все виды необлагаемых доходов указаны в статье 251 Налогового кодекса РФ.

В графе 1 указываются целевые средства в соответствии с кодами, указанными в правилах составления декларации. Если вы получили субсидию как пострадавшая отрасль в виде 1 МРОТ на сотрудника, либо на ИП, то эти субсидии не облагаются в соответствии с пр. 60 п. 1 статьи 251. А в этой графе необходимо указать код 500.

В графе 2 (ячейка с меткой «С1») указывается дата поступления целевых средств на счета или в кассу либо дата получения имущества (работ, услуг), имеющих срок использования (обычно указывается для некоммерческих организаций). В графе 5 (ячейка с меткой «С2») указывается дата установленного срока использования. В нашем примере субсидия не имеет срока использования, поэтому мы заполнили только графу 2.

В графе 3 указывается сумма полученных средств. А если срок использования средств еще не истек, то она повторяется в графе 6.

В графе 4 указывается сумма израсходованных по назначению средств. Если они у некоммерческой организации израсходованы не по назначению, то соответствующая сумма указывается в графе 7. При получении субсидии предпринимателям необходимо заполнить только код вида субсидии, дату получения субсидии, ее сумму.

Поскольку в течение года таких видов доходов может быть несколько, в разделе предусмотрено много строк для заполнения – а внизу – итоговые суммы по разделу.

Резюме

В принципе, если вы внимательно посмотрите на бланк, то найдете около каждой строки подсказки, с помощью которых вы сможете заполнить декларацию. Следуйте лишь математической логике, также вам будет помогать бесплатный программный продукт, который мы рекомендуем использовать при составлении декларации – НалогоплательщикЮЛ. Скачать его можно на сайте nalog.ru. Однако программа поможет избежать технических ошибок, но от ошибок информационного характера – куда что ставить, к сожалению не убережет. Для этого вам и нужно понимание – каков должен получиться результат.

Если вы сдаете декларацию лично или отправляете по почте, то не забудьте проверить наличие вашей подписи, даты и оттиска печати на первой и второй страницах декларации.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”