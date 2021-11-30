НОВЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ЮРИСТОВ “ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ АРБИТРАЖНЫХ СПОРОВ (ВЕРСИЯ ПРОФ)” В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Компания “Консультант Плюс” выпустила новый продукт для юристов – “Перспективы и риски арбитражных споров (Версия Проф)”. Он поможет оценить вероятность успеха в судебных спорах по договорам, налогам и взносам, в спорах с госорганами и в других наиболее массовых спорах.
Банк содержит два типа материалов.
Ситуации “Перспективы и риски арбитражного спора”:
- суть спора;
- требования и аргументы сторон;
- оценка перспектив и рисков спора;
- судебная практика в пользу каждой стороны.
Новые уникальные материалы “Доказательства и доказывание”:
- обзор доказательств к ситуациям;
- подробная информация по каждому доказательству (чем именно доказать);
- судебная практика по каждому выводу.
Банк содержит свыше 2200 ситуаций с оценкой перспектив и рисков спора в арбитражных судах и более 690 примеров доказательств. Обновляется и актуализируется ежедневно.
Рассмотрены распространенные споры в арбитражных судах: поставка товаров, подряд, налог на прибыль и НДС, обжалование актов антимонопольных органов в сфере закупок, оспаривание сделок должника в рамках банкротства и др.
Информация будет полезна и истцу, и ответчику. Особенно в малознакомых и нестандартных ситуациях, с которыми юрист сталкивается впервые.
Истцу поможет:
- определить стратегию судебного спора;
- выбрать требования;
- увидеть условия удовлетворения иска;
- оценить судебные риски.
Ответчику поможет:
- увидеть, что можно оспорить;
- выдвинуть встречные требования.
Подробную информацию о новом продукте “Перспективы и риски арбитражных споров (Версия Проф)” можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.