НОВЫЙ ПРОДУКТ “ИЗМЕНЕНИЯ ПО КАДРАМ (БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ)” В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Компания “КонсультантПлюс” выпустила новый продукт “Изменения по кадрам (бюджетные организации)”. Он создан для специалистов по кадрам и охране труда и поможет:

– быстро понять, что изменилось в регулировании по кадровым вопросам для бюджетных организаций;

– быстро изучить вопрос с нуля;

– проверить и обновить внутренние документы, шаблоны.

Рассмотрены самые разные вопросы:

государственная и муниципальная служба (прием, увольнение, квалификационные требования, ограничения и запреты, денежное содержание, ротация госслужащих и др.);

особенности работы в государственных муниципальных учреждениях (эффективный контракт, оплата труда, противодействие коррупции);

особенности труда работников отдельных категорий и специальностей, в том числе педагогических работников, медицинского персонала (квалификационные требования, профстандарты, аттестация, аккредитация, охрана труда и др.);

общие кадровые темы (штатное расписание, режим работы, зарплата, трудовой договор, увольнение, гарантии и компенсации и др.).

По каждому вопросу есть краткая информация о прошедших и предстоящих изменениях законодательства, представлены нормативные акты, письма ведомств, судебная практика. Есть ссылки на дополнительные материалы по теме: Готовые решения с порядком действий, Путеводители, образцы заполнения форм и др.

На момент выпуска подготовлено 115 обзоров с последними изменениями. Все они ежедневно проверяются и актуализируются.

В КонсультантПлюс есть аналогичные продукты и по другим темам:

– “Изменения по налогам и кадрам”

– “Изменения в бюджетном учете и финансировании”

– “Изменения по налогам и взносам (бюджетные организации)”

– “Изменения в регулировании корпоративных процедур”

– “Изменения в судебно-претензионной работе”

– “Изменения в регулировании договоров”

– “Изменения в проверках органами власти”

– “Изменения в регулировании госзакупок”

С помощью обзоров вы легко сможете свериться, что изменилось по вашему вопросу, особенно если вы не следите за ним постоянно. А также получить разъяснения, позиции ведомств и судов по теме.

Смотрите видеоролик о новом продукте https://youtu.be/l03dfeF9vjY

Подробнее об обзоре “Изменения по кадрам (бюджетные организации)” и о других обзорах изменений вам расскажут в региональном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.