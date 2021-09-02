НОВЫЙ ПРОДУКТ “ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГАМ И ВЗНОСАМ (БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ)” В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Компания “Консультант Плюс” выпустила новый продукт “Изменения по налогам и взносам (бюджетные организации)”. Материалы банка помогут проверить последние изменения по налогам (НДФЛ, НДС, налог на прибыль и др.), налоговым льготам и страховым взносам организациям бюджетной сферы.

Изменения рассмотрены на практических ситуациях, с которыми часто сталкиваются специалисты бюджетных организаций в работе:

– оплата и налогообложение дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами, оплата донорских дней и диспансеризации;

– применение имущественного и социального вычета при исчислении НДФЛ работодателем;

– налогообложение штрафных санкций по договорам;

– налоговый учет списания кредиторской задолженности;

– страховые взносы и НДФЛ с оплаты медосмотров работников.

По каждому вопросу есть краткая информация о прошедших и предстоящих изменениях законодательства (рассмотрены изменения за последние 3 года), представлены нормативные акты, письма ведомств, судебная практика. Есть ссылки на дополнительные материалы по теме и смежные вопросы. Благодаря новому продукту “Изменения по налогам и взносам (бюджетные организации)” специалисты бюджетных организаций смогут быстро проверить, были ли за последнее время важные изменения по интересующему вопросу, или изучить вопрос с нуля.

На момент выпуска включено 82 материала. Все они ежедневно проверяются и актуализируются.

Новый продукт адресован бухгалтерам и экономистам бюджетных организаций различных типов – бюджетных, автономных, казенных учреждений и органов власти.

В КонсультантПлюс есть аналогичные продукты и по другим темам:

– “Изменения в проверках органами власти” – всем специалистам;

– “Изменения по налогам и кадрам” – бухгалтеру, кадровику;

– “Изменения в бюджетном учете и финансировании” – бухгалтеру, экономисту бюджетной организации;

– “Изменения в регулировании договоров” – юристу;

– “Изменения в регулировании корпоративных процедур” – юристу;

– “Изменения в регулировании судебно-претензионной работы” – юристу;

– “Изменения в регулировании госзакупок” – специалисту по госзакупкам, юристу.

Самостоятельно просмотреть и отследить все изменения законодательства и позиции судов трудно, а с помощью продуктов КонсультантПлюс можно быстро получить нужную информацию, а также изучить ситуацию с нуля.

Подробную информацию о новом продукте “Изменения по налогам и взносам (бюджетные организации)” и других продуктах про изменения можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.