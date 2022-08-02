НОВЫЙ СЕРВИС В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ -“ОКПД 2. ПОИСК ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАКУПОК”

В системе КонсультантПлюс появился новый сервис для тех, кто занимается закупками, – “ОКПД 2. Поиск особенностей закупок”.

Сервис поможет правильно выбрать закупочную позицию:

подобрать к закупаемому товару, работе, услуге нужный код ОКПД 2;

найти наименование для закупочной документации по коду на основе “Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности”.

Сервис подскажет, имеются ли какие-либо ограничения, запреты, преимущества по выбранному коду на текущую дату:

входит ли в аукционный перечень товар, работа, услуга;

есть ли запреты, ограничения или преференции;

распространяются ли на него типовые условия.

“ОКПД 2. Поиск особенностей закупок” прост в использовании. Введите в поисковую строку наименование товара, работы, услуги или код и получите полную информацию обо всех особенностях закупки, включая результаты по классу, подклассу, подгруппе.

Сервис будет полезен как заказчикам, так и поставщикам. Первым поможет спланировать закупку, выбрать способ и условия закупки, размещения извещения на площадке, провести юридическую проверку закупки, в т.ч. по претензиям Управления Федеральной антимонопольной службы.

Например:

для однотипных закупок – учесть изменения в условиях закупки или их отсутствие;

для новых видов закупок – найти по наименованию подходящий код и узнать о запретах и преференциях.

Поставщикам сервис поможет решить, целесообразно ли участвовать в закупке, проверить ее на соответствие требованиям законодательства.

Перейти к “ОКПД 2. Поиск особенностей закупок” в системе КонсультантПлюс можно по ссылке из окна “Калькуляторы”. Ссылка на сервис скоро появится также на стартовой странице в профилях “Специалист по закупкам”, “Универсальный”, “Универсальный для бюджетной организации”.

Сервис “ОКПД 2. Поиск особенностей закупок” доступен для всех пользователей системы. Подробную информацию о нем можно узнать в региональном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.