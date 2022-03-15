Нужно ли платить налог при продаже и покупке недвижимости с детскими долями?

Вопросы по налогообложению всегда очень волнуют как продавцов, так и покупателей недвижимости. Давайте разбираться.

Покупателю объекта недвижимости налог платить не требуется, а вот при продаже есть несколько разных вариантов.

Ситуация 1

Если родители и дети владеют объектом недвижимости больше минимального срока владения, то налог при продаже объекта недвижимости платить не требуется. 3 года, если квартира перешла в собственность до 1 января 2016 года, 5 лет если квартира перешла в собственность после 1 января 2016 года.

Ситуация 2

Если срок владения объектом недвижимости составляет менее минимально установленного законом срока, то заплатить налог придется.

Следует отметить, что срок владения у всех участников долевой собственности может быть различным.

Рассмотрим пример

Супруги купили квартиру в 2014 году, а детям выделили доли только в 2020 году. В этом случае при продаже детских долей придется подать декларацию и начислить налог, так как минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества супругами исчисляется с даты первичной государственной регистрации права собственности на квартиру, а в отношении несовершеннолетних детей – с даты государственной регистрации права собственности на их долю в квартире.

Тогда при продаже объекта недвижимости до 30 апреля следующего за продажей года вы должны будете подать декларацию 3-НДФЛ от имени ваших детей. И указать в ней доход – размер стоимости доли каждого ребенка. Если вы так не сделаете, вам выпишут штраф – минимум 1000 рублей. Платить его придется родителям, а декларацию все равно потребуют. Налог за несовершеннолетних детей платят, конечно же, родители.

Однако совсем недавно президент Путин подписал Федеральный закон от 29.11.2021 г. №382-ФЗ, благодаря которому семьи с двумя и более детьми не будут платить налог при продаже жилья. С этой целью ст. 217.1 НК РФ дополнилась отдельным пунктом.

К объектам недвижимого имущества, продажа которых может быть освобождена от НДФЛ, относятся: комнаты, квартиры или части квартиры, жилые дома или части жилых домов, а также доли в праве собственности на жилое помещение.

Продажа таких объектов освобождается от налогообложения, если:

налогоплательщик и (или) его супруг являются родителями либо усыновителями двух и более несовершеннолетних детей, т.е. не достигших возраста 18 лет либо до 24 лет, если дети очно обучаются в образовательных организациях, при этом возраст детей определяется на момент перехода права собственности;

приобретено иное жилье или доля в праве собственности на жилое помещение в календарном году, в котором продано «старое» жилье, либо покупка нового жилья должна быть осуществлена до 30 апреля следующего года;

общий метраж приобретаемого жилья или его кадастровая стоимость превышает общую площадь проданного жилья или кадастровую стоимость;

кадастровая стоимость (если она может быть определена) проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей;

налогоплательщику либо его супруге, несовершеннолетним детям на дату регистрации права собственности на проданное жилье или долю в праве собственности не принадлежит 50% в праве собственности на приобретенное жилье.

Чтобы получить освобождение от НДФЛ, должны одновременно выполняться вышеперечисленные условия. Данные правила действуют с 1 января 2021 года, т.е. если продажа недвижимости произошла в 2021 году и до конца апреля 2022 года будет приобретена новая, то налог можно не платить.

Освобождение от уплаты налога также будет действовать и при продаже жилья детьми.

Ольга Котова

директор ООО “Рязань-Этажи”

o.s.kotova@delo62.ru

+7 (910) 507-12-39