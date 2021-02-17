О проведении информационной кампании по реализации отраслевого проекта «Общественное питание»

Межрайонные ИФНС России №1, №2, №3 по Рязанской области (далее – Инспекции) информируют о том, что Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС России) проводит информационную кампанию по реализации отраслевого проекта «Общественное питание».

Целью реализации отраслевого проекта в отношении субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги общественного питания, является побуждение повсеместного применения ими в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники, увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и как следствие повышение роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота рынка общественного питания и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

В настоящий момент ФНС России проводятся мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов для включения в планы проверок и проведения соответствующих контрольных мероприятий.

Инспекции уведомляют, что на территории РФ организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику, включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», далее – Федеральный закон № 54-ФЗ). Исключения установлены Федеральным законом № 54-ФЗ.

Любой гражданин, чей телефон имеет доступ в Интернет, может скачать разработанное налоговой службой бесплатное мобильное приложение «Проверка чека». С помощью этой программы можно быстро и легко проверить легальность кассового чека и, в случае обнаружения нарушения, в том числе, невыдачи чека, тут же, через мобильное приложение, направить жалобу в ФНС России.

За нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники статьей 145 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается административный штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 145 КоАП).

За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 145 КоАП).