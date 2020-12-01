О важности оформления документов и своевременного получения деловой документации

Вот сколько уже раз говорилось о том, что документы нужно оформлять, тем более в деловых отношениях. Нет. Модель поведения, когда «верю на слово» или «авось пронесет», до сих пор существует. Это похоже на мир с людьми каменного века, ходящими с каменными топорами в шкурах диких животных.

Не более месяца назад мне пришлось столкнуться с вопросом… нет, не безграмотности, а беспечности. В один уважаемый орган по защите прав предпринимателей обратились перепуганные предприниматели с просьбой защитить их. Но любая «защита» возможна только в рамках закона. Государство в лице своих органов рассматривает конфликтные ситуации исходя не из пояснений участников конфликта, а исходя из документов. Для стабильности отношений в обществе государством придумана и разработана система права, то есть правил, по которым это общество существует. Иначе как же тогда соблюдать порядок?

Если в имущественных отношениях государство установило правила, которые закреплены в Гражданском кодексе, эти правила нужно соблюдать. Соблюдать правила – это заключать договоры, акты, подписывать другие документы. И не просто подписывать, но иметь свой экземпляр.

Суть вопроса

Что касается конкретных обстоятельств дела, с которым пришли предприниматели, то они такие.

Один предприниматель уже несколько лет дает другим предпринимателям разное оборудование в безвозмездное пользование. То есть заключает с ними договоры ссуды. При этом оговаривает порядок возврата очень подробно: оборудование возвращается по первому требованию в семидневный срок с момента получения требования. В договоре указывается стоимость оборудования.

Предприниматель, который получает имущество, очень радуется – бесплатно же! А то, что оборудование предоставляется исключительно для хранения продукции, поставляемой фирмой, подконтрольной тому же владельцу оборудования – так это мелочи.

Но вот приходит время, когда пользователю оборудования направляется требование о его возврате. А требование направляется на официальный адрес регистрации ИП. Часто предприниматель-пользователь уведомление даже не получает: не дошло, не проживает и т.д.

Тогда предприниматель – владелец оборудования обращается в суд. И просит взыскать стоимость оборудования и бешеные пени за невозврат оборудования в срок: три процента от стоимости оборудования за каждый день просрочки.

А само оборудование между тем предприниматель-пользователь возвратил, но акта возврата с подписью владельца оборудования не взял. То есть для суда и всех других официальных органов он не может доказать, что оборудования у него нет и платить за его невозврат он не должен.

Порой даже подписанного договора у предпринимателя-пользователя нет. Хочется спросить: почему? Почему не соблюдаются элементарные правила ведения бизнеса по оформлению хозяйственной документации?

Не знаете, как оформлять или сомневаетесь? Потратьте немного денег на специалиста, это сэкономит много денег в будущем.

В ситуации, которую мы рассматриваем, суд, конечно, взыщет и стоимость оборудования и пени, просто потому что предприниматель-пользователь не может доказать его возврат.

Про пени стоит сказать отдельно. Дело в том, что сегодняшняя судебная практика складывается так, что пени суды взыскивают приличные. И уменьшить размер заявленных истцом пени (то же самое неустойка) суд может, только если о таком уменьшении попросит ответчик. Это относится ко всем пени в рамках предпринимательской деятельности.

Поэтому, касаемо нашего сегодняшнего сюжета, даже если предприниматель-пользователь возвратит оборудование, но позже срока, указанного в договоре, с него всё равно будут требовать пени/неустойку.

Что делать?

Механизм судебного взыскания прибыли (стоимость оборудования плюс приличные пени) у предпринимателя – владельца оборудования из сегодняшней истории отработан хорошо. По официальным данным в Арбитражный суд Рязанской области от него предъявлено порядка ста исков. Суд взыскивает и стоимость оборудования, и пени, и судебные издержки (оплату юристов).

Что можно посоветовать предпринимателям-пользователям в данной ситуации?

Во-первых, раз уж подписали договор, возьмите экземпляр себе.

Во-вторых, оборудование возвратите по акту с тем лицом, с которым подписан договор. Подписанный акт возврата должен быть у вас.

В-третьих, если вам насчитали пени, обязательно заявите о снижении размера этих пени. Суд вас услышит.

Если с вас требуют судебные издержки, заявите о снижении судебных издержек. Суд также вас услышит. Заявления нужно делать письменно.

Хотелось бы отметить, что если не удается доказать возврат оборудования, всё равно нужно заявить о снижении размера и пени, и судебных издержек.

О своевременном получении деловой документации

Пени считаются всегда с определенного момента. Вы должны своевременно получать деловую корреспонденцию, раз уж занимаетесь бизнесом. Отговорка вроде «мне ничего не приходило» не работает.

Если вы не живете по адресу своей регистрации, внесите в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП сведения о почтовом адресе, на который должна приходить корреспонденция. Именно по данным этих реестров все официальные органы, и суд в том числе, смотрят, куда должны приходить письма, адресованные вам. Если корреспонденция была отправлена на адрес, указанный в реестре, а вы ее не получили, она будет считаться доставленной вам.

Если вы действительно не получали корреспонденцию, обратитесь в почтовое отделение, которое ее доставляло. Разберитесь со сложившейся ситуацией. Постарайтесь минимизировать оплату за приобретенный опыт.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

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