О важности заключения договоров

Договоры нужно заключать, даже если есть долгое сотрудничество и полное доверие. В деловых отношениях это является самым главным обстоятельством. Собственно, сами деловые отношения начинаются с соглашения. Это касается абсолютно всех сфер деятельности.

Простой, понятно составленный договор, в котором предусмотрены все условия, способствует благоприятному протеканию сделки, экономит время, силы и деньги.

Составление договора, пусть самого простого, в деловых отношениях – это элементарное правило из разряда «чистить зубы дважды в день». Но даже в наше юридически грамотное время встречаются случаи, когда люди просто договариваются о чем-то без составления документа. Жизнь показывает, что в таких случаях и начинаются проблемы: неисполнение договоренностей или их неполное исполнение или не в том виде, потому что нигде не написано.

Успешные бизнесмены усвоили правило: в основе долговременного и плодотворного сотрудничества, всех «джентльменских соглашений» лежат хорошо проработанные договоры.

Другое дело, что все судебные споры рождаются из того, что каждая сторона соглашения его условия толкует по-своему. Поэтому существует институт гражданского договорного права, задачей которого является установление общих правил тех или иных отношений.

Условие договора о расчетах до его подписания

Самым распространенным договором и в бытовых и в деловых отношениях является купля-продажа, к которой относится несколько разных видов сделок, в том числе и поставка.

Однако даже в такой, казалось бы, простой сделке, до сих пор происходят споры, которые рассматривает Верховный Суд РФ.

На практике часто в договорах купли-продажи встречается условие о том, что расчеты по договору полностью или частично произведены до его подписания. Я и сама прописываю такое условие. Если продавец утверждает, что деньги до подписания договора он не получал, то при судебных разбирательствах, как правило, требуется представление расписки или иного документа, подтверждающего произведенную оплату. Позиция судов строится на том, что покупатель «…должен был озаботиться о наличии финансового документа, подтверждающего передачу им денежных средств (расписки, платежного поручения и т.д.)» – Определение ВС РФ от 28.09.2021 г. №305-ЭС21-8014.

Так как юриспруденция основывается на логике, то встает вопрос: зачем же тогда прописывать в договоре купли-продажи условие о произведенных расчетах до заключения договора? Ведь такие расчеты на практике происходят, и указание на это в договоре вполне логично.

Верховный Суд РФ, чтобы не было двоякого толкования расчетов до подписания договора, указал, что условие о произведенной полной оплате в договоре имеет силу расписки, и данное условие не требует какого-либо дополнительного подтверждения иным(-и) документом(-ами) – Определение ВС РФ от 28.09.2021 г. №305-ЭС21-8014.

Условие договора о предоплате

Сегодня ни одна поставка не осуществляется без предоплаты – либо полной, либо частичной. Внесение полной предоплаты непроверенному поставщику – это риск. Есть мошеннические фирмы, специализирующиеся на таких поставках. Но такие организации работают с небольшими платежами в надежде на то, что покупатель не станет «возиться» с несущественной для него суммой, и этот расчет верен.

В поставках с предоплатой желательно предусмотреть условие об оплате поставщиком процентов на сумму предоплаты со дня ее получения до дня поставки товара. Можно прописать, что проценты не начисляются в случае отсутствия просрочки поставки товара. Размер процентов договорной. Данные условия простимулируют поставщика к своевременной поставке.

Если же покупатель не осуществил предоплату или осуществил ее меньше, чем оговорено, продавец не вправе требовать предоплаты. В такой ситуации продавец может поступить так: приостановить поставку, расторгнуть договор, поставить товар и со стоимостью товара потребовать оплаты неустойки или процентов.

Отмечу, что как правило изменение цены договора возможно только по соглашению сторон или на условиях, прописанных в договоре.

Тема договорных отношений бесконечна, экономика во все времена нестабильна, поэтому простое правило продумывать и подписывать договоры сослужит добрую службу.

Так что работайте над договорами даже когда всё очевидно, даже когда партнер проверенный и надежный. Как говорится в одном детским мультфильме: «Потому что всё возможно, всё бывает так сказать!».

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист,

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

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