Общепит начал работать по новым правилам

С 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила оказания услуг общественного питания, которые утверждены Постановлением Правительства РФ №1515 от 21.09.2020 г.

Прежние Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 г. №1036 с введением нового документа утратили силу.

Принятие новых правил обусловлено развитием технологий, так как прежний документ не учитывал возможности дистанционной торговли, не предусматривал развития Интернета, появление смартфонов, которые в настоящее время позволяют заказать блюдо из ресторана, не выходя из дома.

Новым документом урегулировано, каким образом предприятиям общественного питания предлагать потребителям дополнительные услуги. Так, любое подобное заведение (ресторан, кафе, бар, столовая и т.п.) должно однозначно указать, платные они или нет. Необходимо предоставить клиенту возможность ознакомиться с информацией о таких услугах и об условиях их оказания.

Роспотребнадзор в письме от 30.09.2020 г. №02/20213-2020-27 разъяснил, что новые Правила общепита направлены как на защиту прав потребителей, так и детально регламентируют их взаимодействие с хозяйствующими субъектами, предотвращая тем самым конфликтные ситуации в сфере общественного питания.

Правила общепита устанавливают требования к доведению до потребителя во всех случаях необходимого объема информации, на основании которого должна быть обеспечена возможность осуществления правильного выбора услуг.

Установлено, например, что исполнитель обязан довести до сведения потребителей в том числе следующую информацию:

– перечень услуг и условия их оказания;

– наименование предлагаемой продукции общественного питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов;

– сведения об объеме (весе) порций готовых блюд и покупных товаров, емкости потребительской тары предлагаемой алкогольной продукции и объеме ее порции;

– сведения о пищевой ценности продукции (включая калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления).

Как и ранее, исполнитель обязан иметь Книгу отзывов и предложений, которую заведения предоставляют потребителю по его требованию.

Также в Правилах общепита прописано право потребителя получить услугу общественного питания в течение всего режима работы заведения.

Цена, согласно новым правилам, должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню (прейскуранте).

В новых правилах в соответствии с положениями законодательства о защите прав потребителей закреплено, что исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату, а также включать в договор (заказ) иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.), не включенные в стоимость продукции, указанной в меню (прейскуранте), и цену выбранных потребителем услуг по организации досуга и других возмездных услуг.

То есть заведение без согласия потребителя не может включать в договор расходы, которые не входят в стоимость продукции, указанной в меню или прейскуранте или в цену иных платных услуг, выбранных потребителем.

Стоит отметить, что включение таких дополнительных услуг и ранее признавали неправомерным как сам Роспотребнадзор, так и суды при рассмотрении споров.

Организации общественного питания вправе с согласия потребителя на оплату чаевых отразить их в чеке в качестве выручки в соответствии с законодательством о применении контрольно-кассовой техники.

Наряду с оказанием услуг общественного питания исполнитель вправе предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга и другие услуги.

Кстати, это еще не всё…

В текущем году налоговой службой реализуется проект «Общественное питание», призванный вывести бизнес в сфере общепита из теневого сектора. Цель проекта – обеление сферы общественного питания посредством комплекса мероприятий, направленных на определение причин, способствующих сокрытию выручки в сфере оказания услуг общественного питания.

Проект призван выработать механизмы и предложения, которые позволят вывести предприятия общественного питания из теневого сектора. Мероприятия также направлены на побуждение к повсеместному применению в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники (ККТ), увеличение налоговых поступлений, проведение контрольных мероприятий в отношении недобросовестных налогоплательщиков.

В конечном итоге реализация проекта будет способствовать созданию благоприятной конкурентной среды ведения бизнеса для добросовестных участников рынка.

В настоящее время ФНС России проводит мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства Российской Федерации о применении ККТ, в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов, подлежащих с обязательным применением онлайн-ККТ, для включения в планы проверок и проведения соответствующих контрольных мероприятий.

Налоговыми органами проверки проводятся с учетом риск-ориентированного подхода и только в отношении «недобросовестных» налогоплательщиков сферы общепита, не соблюдающих требования законодательства о применении ККТ. Речь идет о предпринимателях, не фиксирующих выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме.

Согласно статистике, в сфере общественного питания наиболее часто встречаются такие нарушения законодательства, как:

– неприменение контрольно-кассовой техники (участились случаи, когда продавец требует от покупателя (клиента) совершить перевод денежных средств за проданный товар или оказанную услугу по телефону, на банковскую карту).

– невыдача чека;

– выдача чека с некорректными реквизитами (в чеке не указаны или неверно указаны дата, время и место (адрес) осуществления расчета; наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя; применяемая при расчете система налогообложения; наименование товара; сумма расчета; форма расчета (оплата наличными деньгами и (или) в безналичном порядке); QR-код; в поле «Кассир» отсутствуют или не верно указаны ФИО продавца, который осуществил продажу товара).

При этом любой гражданин, чей телефон имеет доступ в Интернет, может скачать разработанное налоговой службой бесплатное мобильное приложение «Проверка чека». С помощью этой программы можно быстро и легко проверить легальность кассового чека и, в случае обнаружения нарушения, в том числе невыдачи чека, тут же, через мобильное приложение, направить жалобу в ФНС России.

Проверить кассовый чек можно двумя способами:

– посредством сканирования QR-кода, напечатанного на кассовом чеке (с использованием камеры мобильного устройства);

– путем введения платежных данных вручную по предложенной форме (все данные для ввода размещены на кассовом чеке).

Штрафные санкции за нарушения законодательства о применении ККТ предусмотрены ст. 14.5 КоАП РФ. Срок давности привлечения к административной ответственности в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ составляет один год.

Рестораны и клубы ждут снятия ограничений

Отрасль предприятий общественного питания в настоящее время вызывает серьезную обеспокоенность.

На сегодняшний день в области работает 1200 объектов общественного питания, в том числе 84 ресторана, 464 кафе, 186 объектов фастфуда, 102 бара, 364 прочих заведения.

В связи с введением ограничительных мер по распространению заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19 указанная отрасль бизнеса пострадала от сокращения прибыли. Некоторые субъекты предпринимательской деятельности оказались на грани сокращения и закрытия. Особенно пострадали клубно-ориентированные предприятия, которые всегда зарабатывали свою прибыль за счет работы в ночные часы. Выручка данных предприятий, по информации Ассоциации кулинаров Рязанского края, снизилась более чем в 2,5 раза.

Согласно Распоряжению губернатора Рязанской области от 17.03.2020 г. №70-рг деятельность предприятий общественного питания в период с 23.00 до 06.00 приостановлена до 28 февраля 2021 года. На момент выхода номера новой информации не поступало. Очень ждем.

Вышеуказанные обстоятельства могут привести к сложностям исполнения указанной категорией предприятий обязательств по уплате налогов, соблюдения условий программы господдержки в части возвратов кредитов, выданных в 2020 году на возобновление деятельности, поскольку полностью сохранить рабочие места при таких условиях работы предприятиям общественного питания крайне затруднительно.

В этой связи институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области направлены запросы в адрес главы региона, Роспотребнадзора и оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Рязанской области о рассмотрении вопроса снятия/сокращения ограничений для предприятий общественного питания в части деятельности в период с 23.00 до 06.00.

В том числе предложено рассмотреть вопрос продления работы указанных предприятий до 01.00 в будни и до 03.00 в выходные и праздники.

Есть надежда, что предложение института уполномоченного и предпринимательского сообщества будет услышано и новых ограничений для данных предприятий продлевать не будут либо увеличат временной интервал работы данных заведений.

Максим Майоров

начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области аппарата правительства Рязанской области