Общие вопросы регулирования рекламы. Реклама в Интернете.

Общие вопросы

Реклама – обязательная составляющая почти каждого бизнеса. Для того, чтобы реклама принесла компании деньги, а не стала причиной убытков, она должна соответствовать требованиям законодательства.

Размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, за нарушение законодательства о рекламе достигает в некоторых случаях 1 миллиона рублей. Например, такой штраф предусмотрен ст. 14.37 КоАП РФ за нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции.

Общие требования к рекламе можно разделить на три группы:

Требования к добросовестности рекламы.

Требования к достоверности рекламы.

Перечень вещей, которых не должно быть в рекламе.

Реклама будет недобросовестной если в ней используется некорректное сравнение с товарами других продавцов/производителей; если она порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица; если под видом одного товара рекламируется другой товар, реклама которого запрещена; если реклама может быть признана актом недобросовестной конкуренции.

Часто нарушения связаны с использованием слов «самый», «лучший», «первый», «номер один», «только», «единственный». Использование таких слов и их синонимов допускается, если указана конкретная характеристика, относительно которой ведется сравнение, и имеется объективное подтверждение. В рекламе должна быть ссылка на результат опроса или исследования, подтверждающего превосходство товара по какому-либо критерию. Кроме того, такие данные должны быть актуальными. Так, в деле № 062/05/5-549/2021 рекламодатель, доказывая правомерность использования вывески «Лучшие вина мира», приводит в качестве аргумента победу в номинации «Лучшие вина мира» – 14.12.2006. Однако УФАС отклоняет этот аргумент, указывая на то, что прошло более 14 лет и данные уже не актуальны.

Реклама будет недостоверной, если сведения в ней не соответствуют действительности. Эти сведения могут касаться характеристик самого товара, ассортимента, цены, условий доставки, фактов получения дипломов и наград, самого продавца или изготовителя рекламы.

Вещей, которых не должно быть в рекламе довольно много. Все они установлены в ст. 5 Закона о рекламе. Например, в рекламе нельзя призывать к насилию, побуждать к совершению противоправных действий, не допускается использование нецензурной лексики.

Помимо общих требований к рекламе, необходимо учитывать регулирование способов распространения рекламы и особенности рекламы отдельных видов товаров.

Законодательству о рекламе нужно уделить особое внимание, если ваш товар относится к следующим категориям:

Алкогольная продукция

Товары, связанные с лекарствами и медициной (Лекарственные средства, медицинские изделия и услуги и т.д.)

БАДы, пищевые добавки

Продукты детского питания

Продукция военного назначения и оружие

Игры, основанные на риске, пари

Финансовые услуги, финансовая деятельность

Ценные бумаги

Услуги по заключению договоров ренты

Деятельность медиаторов

Третейское разбирательство

Для этих категорий товаров главой 30 Закона о рекламе установлены отдельные обязательные требования.

Реклама в интернете

Сейчас никаких особенных требований для рекламы в Интернете не установлено. ФАС в письме от 25 сентября 2019 г. № АК/83509/19 подчеркивает, что реклама в Интернете должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым к рекламе: и общим (установленным Законом о рекламе), и специальным (установленным для отдельных видов товаров и услуг). Также в Интернете нельзя рекламировать алкогольную продукцию, игры, основанные на риске, пари (кроме как на определенных сайтах), гражданское оружие (его можно рекламировать только способами, разрешенными в законе).

С 1 сентября 2022 года вступят в силу изменения в Закон о рекламе. Закон будет дополнен статьей 18.1 «Реклама в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет».

Реклама в Интернете, кроме рекламы в теле- и радиопередачах, должна будет содержать пометку «реклама» и указание на рекламодателя или сайт с информацией о рекламодателе.

Остальные изменения касаются контрольных функций Роскомнадзора. Важно, что рекламодатели, чья реклама соответствует критериям, определенным Правительством РФ (на данный момент Правительство не вынесло постановление по этому вопросу), будут обязаны предоставлять сведения в Роскомнадзор.

Антон Халанский

Правовая группа Антона Халанского

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