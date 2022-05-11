ОНЛАЙН-ДОСТУП ИЗ СЕТЕВЫХ ВЕРСИЙ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Пользователи сетевых версий получат несколько дополнительных доступов к комплекту в онлайне, в котором расширен объем судебной практики.

Преимущества онлайн-доступа:

– быстрое обновление. Можно работать с вашим сетевым комплектом в онлайне. Система обновляется несколько раз в день, без задержек;

– выше скорость поиска. Так как информация онлайн, не тратятся ресурсы локальной сети;

– больше судебной практики в онлайне. В разделе “Судебная практика” появятся решения арбитражных судов первой инстанции и решения районных и областных судов общей юрисдикции, которые раньше были доступны только в архиве. Точный объем расширения зависит от состава Систем по судебной практике в сетевом доступе.

Судебная практика в сетевом офлайн-комплекте ЧТО ДОБАВИТСЯ в онлайн-доступе (максимально – до 83 млн. решений) Все арбитражные суды округов Арбитражные суды первой инстанции всех округов Арбитражный суд округа Арбитражные суды первой инстанции округа Кассационные и областные суды общей юрисдикции всех округов Расширенный объем решений областных СОЮ + решения районных судов всех округов Кассационный и областные суды общей юрисдикции округа Расширенный объем решений областных СОЮ + решения районных судов округа

В онлайн-доступе станет удобнее и работа с судебной практикой:

решения из архивов можно будет увидеть в результатах поиска наравне с другой судебной практикой;

эти решения также доступны в списках по кнопке “i” из текстов правовых актов;

в текстах решений заработают кнопки “i” с дополнительной информацией к судебным актам, гиперссылки на другие правовые акты и судебные решения;

появятся история рассмотрения дела, аннотации и другие инструменты КонсультантПлюс.

Перейти в Онлайн-версию Системы можно по кнопке “Перейти в Онлайн-версию” в стартовом окне.

Подробную информацию об онлайн-доступе из сетевых версий можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.