ОНЛАЙН-ДОСТУП ИЗ СЕТЕВЫХ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Пользователи сетевых версий получат несколько дополнительных доступов к своему
комплекту в онлайне.
Преимущества онлайн-доступа:
– быстрое обновление. Можно работать с вашим офлайн-комплектом в онлайне.
Система обновляется несколько раз в день, без задержек;
– выше скорость поиска. Так как информация онлайн, не тратятся ресурсы локальной
сети;
– больше судебной практики в онлайне. В разделе "Судебная практика" появятся
решения арбитражных судов первой инстанции и решения районных и областных судов
общей юрисдикции, которые раньше были доступны только в архиве. Точный объем
расширения зависит от состава Систем по судебной практике в сетевом доступе.
В онлайн-доступе станет удобнее и работа с судебной практикой:
– решения из архивов можно будет увидеть в результатах поиска наравне с другой
судебной практикой;
– эти решения также доступны в списках по кнопке "i" из текстов правовых актов;
– в текстах решений заработают кнопки "i" с дополнительной информацией к
судебным актам, гиперссылки на другие правовые акты и судебные решения;
– появятся история рассмотрения дела, аннотации и другие инструменты
КонсультантПлюс.
|Судебная практика
в сетевом офлайн-комплекте
|Что ДОБАВИТСЯ в онлайн-доступе (максимально – до 78 млн решений)
|Все арбитражные суды округов
|Арбитражные суды первой инстанции всех округов
|Арбитражный суд округа
|Арбитражные суды первой инстанции округа
|Кассационные и областные суды общей юрисдикции всех округов
|Расширенный объем решений областных СОЮ + решения районных судов всех округов
|Кассационный и областные суды общей юрисдикции округа
|Расширенный объем решений областных СОЮ + решения районных судов округа
Перейти в Онлайн-версию Системы можно по кнопке Перейти в Онлайн-версию в
стартовом окне.
Подробную информацию об онлайн-доступе из сетевых версий можно узнать в
сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока» , 390044, г. Рязань, ул.
Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.