Оплата за вывоз бытового мусора: кто за что платит?

С 2019 года в России началась «мусорная реформа». Суть её заключается в том, чтобы одно юрлицо – Региональный оператор – оказывал комплексную услугу по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживании, захоронении отходов бытового мусора. Ранее вывозом мусора занимались одни организации, утилизацией – другие. Предполагается, что, когда все будет сосредоточено в одних руках, контроль будет прозрачным.

Речь идёт только о твердых коммунальных отходах (ТКО), отходы иного порядка вывозят соответствующие службы местных администраций или Региональный оператор за отдельную плату.

Региональным оператором на территории Рязанской области является ООО «Эко-Пронск». Его деятельность регулируется Соглашением № 1 об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Рязанской области, подписанным 13 февраля 2019 года между ООО «Эко-Пронск» и Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, и региональной Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной Постановлением Министерства природопользования Рязанской области № 31 от 15 ноября 2017 года.

С момента начала работ по оказанию услуг Региональным оператором по обращению с ТКО вместо жилищной услуги по сбору и вывозу ТКО, плата за которую входила в состав платы за содержание жилого помещения, в квитанции появилась отдельная строка «Коммунальная услуга по обращению с ТКО».

Порядок оплаты коммунальных услуг по обращению с ТКО регулирует глава VI, XV(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО является обязательным, то есть заключили/не заключили – платить всё равно будете.

Расчет платы для жилых помещений происходит из количества проживающих (п. 148(34) Правил № 354 от 06.05.2011 г.). Если этих сведений нет, то исходя из количества собственников (п. 148(36) Правил № 354 от 06.05.2011 г.).

В расчет платы входят такие показатели, как норматив накопления ТКО на одного проживающего в многоквартирных домах/индивидуальных жилых домах (составляет – 2,28 м3 в год/2,31 м3 в год) и тариф на услугу регионального оператора (490,14 руб./куб.м. потребители/население до 30.06.2021 г. – Постановление ГУ РЭК Рязанской области от 27.09.2019 г. № 97).

Поэтому региональный оператор будет рассчитывать размер платы, исходя из имеющихся у него данных о количестве проживающих/зарегистрированных в жилом помещении. Эти сведения не всегда верны. Поэтому, если плательщик не согласен с расчетом, он должен сам представить верные сведения оператору: о количестве зарегистрированных в жилье, о том, кто временно отсутствует.

Собственник платит за каждый объект недвижимости независимо от того, живёт он там или нет. Если у квартиры несколько собственников и на каждого из них выделена доля, плата будет начисляться на каждого собственника.

С физическим лицами всё понятно. А что с юридическим лицами/ИП? Как происходит начисление платы им?

Исходя из ст. 24.7. Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления” юридическое лицо /ИП обязано заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО. Если не заключило, то оплата все равно будет.

Исходя из типового договора на обращение с ТКО, заключаемого ООО «Эко-Пронск» с юрлицами (размещён на сайте оператора), расчет платы за вывоз ТКО для организаций/ИП производится исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных Постановлением Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области № 475 от 27.12.2018 года. Например, 1,34 м3/год на одного сотрудника административного или офисного учреждения.

Есть организации/ИП, местом нахождения которых является квартира или дом учредителя/директора. Получается, что владелец квартиры/дома оплачивает услуги за вывоз бытового мусора за квартиру дважды: как за жилое помещение и как за офис организации.

Думаю, этот вопрос с региональным оператором урегулировать можно, но сначала нужно разобраться в расчетах. Если в расчетах за квартиру и за офис фигурируют одни и те же лица, то есть оператор получает деньги за одно и то же лицо дважды – это, переведя на юридический язык, незаконное обогащение.

Для начала организации/ИП, зарегистрированной по адресу жилого помещения, нужно запросить сведения о том, каким именно образом происходит расчет платы за вывоз ТКО для организации. Оператор должен сослаться на расчетную единицу (сотрудник, метраж, место), норматив накопления, единый тариф. Расчетная единица и норматив накопления указаны в Постановлении Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области № 475 от 27.12.2018 года. Единый тариф – Постановление ГУ «РЭК» Рязанской области от 27.09.2019 г. № 97.

При совпадении жильца и сотрудника в одном лице нужно просить перерасчет на сотрудника (сотрудник меньше производит мусора). Там, где расчет производится исходя из расчетной единицы – метраж или место, это, как правило, организации, имеющие место фактической деятельности, отличной от места регистрации, например, парикмахерская. В случае если оплата за вывоз ТКО приходит на квартиру по месту регистрации парикмахерской, то нужно будет доказывать, что оплата за вывоз ТКО этой парикмахерской производится по месту осуществления фактической деятельности.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

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