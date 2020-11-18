Продолжение. Начало в статьях «Зачем инвестировать? Семь шагов к финансовой независимости», «Основы финансовой грамотности. Шаг 1», «Основы финансовой грамотности. Шаг2», «Основы финансовой грамотности. Шаг 3».
ШАГ №4. Составить личный финансовый план
Есть три источника достижения ваших финансовых целей.
- Ваш стартовый капитал. Эта та сумма денежный средств, которая у вас есть (ее может и не быть, конечно) на момент формирования финансовых целей.
- Денежные средства, которые вы будете инвестировать периодически (чаще всего ежемесячно). Это часть ваших доходов, которую вы не тратите, а направляете на инвестиции. Ее также называют «денежный поток», или «дельта». Желательно направлять на инвестиции не менее 10% ваших общих доходов.
Важно! Целесообразно постоянно работать над увеличением своего денежного потока. Есть два пути:
– оптимизация своих расходов. Дает быстрый результат за счет отказа/снижения по расходам, не несущих «ценного конечного продукта»;
– увеличение своих доходов. Используется как долгосрочный фактор за счет ряда направлений, над которыми можно работать постоянно.
- Процентный доход с ранее инвестированных денег. Таким образом мы запускаем механизм «сложного процента», суть которого заключается в том, что в следующий период доход будет получен не только на основную сумму инвестиций, но и полученный процентный доход. В долгосрочной перспективе это мощный инструмент преумножения капитала.
В качестве инструментов для приумножения капитала могут быть:
– английский метод инвестирования (накопительное страхование жизни – комбинация страхового продукта и инвестирования);
– фондовый рынок (акции, облигации, биржевые паевые инвестиционные фонды (ETF));
– недвижимость (коммерческая или жилая);
– прямые инвестиции в бизнес;
– защитные активы (чаще всего драгоценные металлы).
Высокорискованные виды активов (криптовалюты, микрозаймы) – опционально, на 5-10% от суммы капитала для людей, склонных к рискованным инвестициям, и другие инструменты.
Каждый из инструментов имеет свою плановую доходность, которая рассчитана на основе статистики за прошлые периоды.
Личный финансовый план – это документ, внутри которого содержатся расчеты по достижению финансовых целей из источников с помощью инструментов, которые указаны выше.
В нашем Клубе мы помогаем каждому составить свой личный финплан.
Полный текст материала «Основы финансовой грамотности» вы сможете посмотреть здесь.
Андрей Матвеев
Финансовый консультант, квалифицированный инвестор, руководитель и совладелец «Клуба Правильных инвесторов»
эл. почта:ClubPravInvest@gmail.com
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