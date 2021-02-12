Цикл материалов “Основы финансовой грамотности”

ШАГ №7. КОНТРОЛИРОВАТЬ И РЕБАЛАНСИРОВАТЬ ПОРТФЕЛЬ

Через некоторое время после начала инвестирования возникает необходимость контроля и ребалансировки портфеля. Это можно сравнить с регламентным техническим обслуживанием автомобиля.

Целесообразно контролировать состояние своего портфеля не реже, чем раз в квартал, а обязательную ребалансировку проводить минимум 2 раза в год. На что же именно должен обращать внимание инвестор, проводя контроль и ребалансировку?

Контроль.

Инвестор должен понимать ключевые показатели (мультипликаторы, выражаясь языком фундаментального анализа) и стратегию развития каждой компании, ценные бумаги которой он включил в свой портфель. Именно эта информация и должна регулярно контролироваться. Если у компании всё по плану:

– стратегия реализуется (развитие новых проектов, выход на новые рынка и т.п.);

– операционные показатели растут (выручка, валовая прибыль, чистая прибыль);

– мультипликаторы в норме (долг/ebitda, капитализация/прибыль и др.);

– менеджмент компании стабилен и компетентен;

значит, компания достойна оставаться в вашем портфеле. И, скорее всего, котировки ее акций будут расти. Но так бывает не всегда. В таком случае инвестор должен принять решение:

– либо оставить ценную бумагу и подождать нормализации ситуации (чаще всего компания сама объясняет, почему есть временные трудности/отклонения, а также когда и как она их исправит);

– либо продать и купить что-то другое с соответствующими параметрами доходности и риска для сохранения целевой структуры портфеля.

Квартал выбран неслучайно в качестве контрольной точки – именно такова регулярность выхода отчетности компании, в которой можно найти ответы на все вопросы выше либо самостоятельно, либо читая аналитические материалы профильных компаний, для которых эта деятельность является основной.

Кроме того, контролю подлежит фактическая доходность каждого финансового инструмента, которую нужно сравнить с плановой/целевой, заложенной при составлении личного финансового плана. Все отклонения должны быть зафиксированы и объяснены.

Ребалансировка.

Как мы уже знаем, портфель состоит из нескольких финансовых инструментов с различными целевыми удельными весами. Допустим, в целевой структуре портфеля консервативные активы составляют 60%, умеренные – 30% и агрессивные еще 10%. За полгода агрессивные (например, акции компаний роста) могут вырасти в цене, и их удельный вес станет 15% (соответственно, удельные веса остальных активов уменьшатся совокупно до 85%). Суть ребалансировки заключается в приведении удельных весов каждого финансового инструмента (актива) к целевому значению одним из двух путей:

частичной продажей «лишнего» количества выросшего актива, дополнительной покупкой «отставших» финансовых инструментов.

Приоритетным является второй вариант. Чаще всего он реализуется с помощью ежемесячных денежных потоков, отправляемых на инвестиции в соответствии с личным финансовым планом частного инвестора. Отсутствие продажи позволяет избежать налоговых событий (фиксации прибыли приведет к появлению налогов на доходы к уплате).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ну вот и мы прошли с вами все 7 шагов к финансовой независимости – от основ финансовой грамотности до управления своим инвестиционным портфелем на основе личного финансового плана. Справедливости ради стоит сказать, что в развитых странах мало кто из частных инвесторов занимается инвестированном самостоятельно. Ключевая задача каждого человека – знать свои финансовые цели и понимать финансовые возможности (главная из которых – денежный поток, направляемый на инвестиции). Всё остальное – работа независимого финансового консультанта. Именно он:

– формирует личный финансовый план;

– составляет целевую структуру инвестиционного портфеля;

– регулярно проводит контроль и ребалансировку портфеля частного инвестора.

Слово «независимый» означает отсутствие жесткой связи этого человека с какой-либо конкретной финансовой организацией (в отличие от финансовых агентов отдельных банков, страховых компаний и т.д.). Основа для него – отстаивание интересов клиента и достижение поставленных перед ним финансовых целей, используя при этом наиболее подходящие финансовые инструменты из представленных на рынке.

Независимый финансовый консультант – такой же семейный специалист, как и, например, семейный доктор. Здоровье и финансы – это сферы жизни, которые мы не готовы доверить первому встречному, вопрос доверия здесь ключевой! И, конечно, финансовый консультант должен быть «сапожником с сапогами» – инвестировать сам согласно личному финансовому плану и иметь грамотно сформированный инвестиционный портфель.

В «Клубе Правильных Инвесторов» мы всегда готовы помочь вам пройти все 7 шагов к финансовой независимости, а также оказать услугу по составлению личного финансового плана, его контролю и ребалансировке.

В Клубе мы:

– мы обучаем инвестированию, используя различные инструменты;

– мы объединяем опыт частных инвесторов;

– мы делимся инвестиционными идеями и возможностями.

Приглашаем вас на бесплатную финансовую консультацию в «Клуб Правильных Инвесторов», на которой мы обсудим вашу индивидуальную финансовую ситуацию и запланируем дальнейшие шаги на пути к реализации всех ваших финансовых целей!

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В качестве подарка мы приготовили бесплатную подборку книг и фильмов по финансовой грамотности и инвестированию. Они станут доступны после подписки в шаге №1.

Желаем вам здоровья и реализации всех финансовых целей!

Полный текст материала «Основы финансовой грамотности» вы сможете посмотреть здесь.

Андрей Матвеев

Финансовый консультант, квалифицированный инвестор, руководитель и совладелец «Клуба Правильных инвесторов»

Эл.почта: ClubPravInvest@gmail.com

телефон: 8-915-615-22-56