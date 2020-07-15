Основы финансовой грамотности

В прошлом номере мы разместили первый материал из цикла статей о финансовой грамотности. Сегодня делаем первый шаг на пути к финансовой независимости.

Шаг 1. Разбираемся в основах финансовой грамотности

В каких же конкретно понятиях нужно разобраться на данном этапе?

Во-первых, научиться различать АКТИВЫ и ПАССИВЫ. Активы – это то, что приносит нам деньги, а пассивы – то, что забирает.

Основные виды пассивов:

– личный автомобиль, на котором мы ездим сами и/или члены нашей семьи;

– квартира/дом, в котором мы живем;

– абонементы и членства в различных обществах и клубах, например, годовой абонемент в фитнес-центр в рассрочку с помесячной оплатой;

– лодки, квадроциклы, мотоциклы и т.п.

– ну и, конечно, наши долги и кредиты, взятые на покупку чего-то из перечисленного выше.

Каждый из этих видов пассивов требует денежных средств на его содержание. Машины – бензин, ремонт, мойка, транспортный налог; недвижимость – коммуналка, ремонт, налог на имущество и т.д.

Самыми распространенными видами активов являются:

– фондовый рынок (акции, облигации);

– «доходная» недвижимость (жилая и коммерческая);

– бизнес (который работает без вашего участия; не путать с «предпринимательским делом», полностью зависящим от вас);

– земля;

– драгоценные металлы;

– а также другие виды – всего более десятка.

Есть два основных дохода от активов:

– доход от владения (у меня акция, которая приносит дивиденды, или недвижимость, которая генерирует арендный доход);

– доход от изменения стоимости (купил акцию за 100 рублей, продал за 110 рублей – получил доход 10 рублей).

Составьте перечень своих активов и пассивов и оцените их в рублях. Чего больше? Скорее всего, пассивов. Все ли они (пассивы) вам действительно нужны в таком виде? Если «да», значит расходы на их содержание станут обязательной частью ваших расходов. Если «нет» – у вас три варианта:

1. продать ненужные пассивы и полученные деньги направить на покупку активов;

2. сделать так, чтобы ненужные пассивы превратились в активы (начинать сдавать их в аренду);

3. обменять (продать и купить) пассивы с излишней стоимостью и/или расходами на более дешевые в содержании.

«Правильного» ответа о нужности/ненужности пассивов нет, все оценки субъективны. Правильно то, что подходит именно вам!

Во-вторых, начните управлять своим ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ. Это разница между всеми вашими ДОХОДАМИ (активными от трудовой деятельности и пассивными от активов) и всеми вашими РАСХОДАМИ (как связанными с наличием пассивов, так и теми, которые от них не зависят – продукты, одежда, отдых и т.д.)

Чтобы чем-то управлять, сначала нужно определить то, что имеем. Поэтому начинайте вести УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ. Можно делать это по старинке в блокноте или в Экселе, но удобнее воспользоваться специализированной программой для смартфона, тем более, что выбор огромен. Сам я пользуюсь Coinkeeper.

Приятным дополнением к учету фактических доходов и расходов станет возможность (и ею обязательно нужно воспользоваться!) проставить лимиты по каждой статье дохода и расходов, а дальше программа сама за вас посчитает ваш планируемый денежный поток, и вы будете наглядно проинформированы о перерасходе по отдельным статьям.

В завершение этого шага пару слов о ДОЛГАХ. Нужно уметь различают «хорошие» и «плохие» долги. Критерий – величина денежного потока. Если он положительный, то долг хороший, если отрицательный – то плохой. То есть все долги, связанные с покупкой пассивов, априори являются плохими. При этом далеко не все долги на покупку активов окажутся хорошими.

Андрей Матвеев

Финансовый консультант, квалифицированный инвестор, руководитель и совладелец «Клуба Правильных инвесторов»

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