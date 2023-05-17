Новое! Калькулятор неустойки по договору в виде пеней

К калькуляторам в системе КонсультантПлюс добавлен еще один — для расчета неустойки по договору в виде пеней. Калькулятор поможет самостоятельно рассчитать размер неустойки в виде пеней, начисляемых в фиксированной сумме за каждый день просрочки, в процентах от суммы долга или в зависимости от ключевой ставки Банка России.

Пользоваться калькулятором несложно. Для расчета нужно указать:

сумму долга;

период начисления неустойки;

размер ставки;

ограничение суммы неустойки (если предусмотрено договором);

дату и сумму частичной оплаты долга и/или увеличения долга, если в период просрочки сумма долга изменялась.

Результаты можно распечатать или сохранить в Word.

Размер законной неустойки поможет определить справочная информация «Законная неустойка и ее размеры», перейти к которой можно сразу из калькулятора. Есть также пояснения к расчетам и ссылки на полезные материалы, в частности, как взыскать договорную и законную неустойку, в каких случаях можно снизить неустойку и как это сделать, случаи освобождения должника от взыскания неустойки и др.

Калькуляторы — полезный сервис КонсультантПлюс, доступный всем пользователям системы. Перейти к ним можно сразу со стартовой страницы по ссылке «Калькуляторы». Здесь найдете более 30 калькуляторов для расчета разных данных: госпошлин, налогов, пени, суммы компенсаций, периода времени в днях и неделях и др. Все калькуляторы постоянно актуализируются.

Подробную информацию о калькуляторах можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340 611, электронная почта root@consultant-oka.ru.