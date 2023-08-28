НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — УЖЕ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В июле в системе КонсультантПлюс появились новшества. Юристы получили новые возможности для работы с судебной практикой. Для всех пользователей улучшен интерфейс и доработаны любимые функции.

Поиск судебной практики по исходу спора

В карточке поиска раздела «Судебная практика» появилось новое поле «Результат рассмотрения». Для поиска по исходу спора из массива судебных актов выделены 2 категории:

гражданские дела и споры с органами власти;

дела об административных правонарушениях.

В каждой из этих категорий можно выбрать как один результат рассмотрения, так и несколько, с различными логическими условиями (и/или). Например, для гражданских дел можно выбрать варианты:

исковые требования удовлетворены полностью;

исковые требования удовлетворены частично;

в удовлетворении исковых требований отказано;

производство прекращено;

дело направлено на новое рассмотрение;

решение нижестоящего суда отменено или изменено.

В результате система КонсультантПлюс быстро подберет нужные решения. Напомним, что в карточке поиска судебной практики можно искать дела по категории спора и требованию.

Новые фильтры для поиска судебной практики

В списках найденных документов в разделе «Судебная практика» появились новые фильтры для поиска по результатам рассмотрения судебного спора. Фильтры размещены на правой панели и позволяют выбрать нужный результат рассмотрения спора.

Новые фильтры дополнили возможности:

увидеть число упоминаний нормы в судебных решениях (при построении списка судебных решений по кнопке из НПА);

отфильтровать список документов по выбранной тематике или исключить одну или несколько тем из поиска.

Благодаря оранжевой подсветке включенные фильтры сразу заметны.

На панели инструментов — только самое важное

Верхняя панель инструментов (тулбар) стала свободнее. На ней остались только наиболее часто используемые кнопки: «Быстрый поиск», «Карточка поиска», «Кодексы», «Справочная информация». Добавлена кнопка «Новости» для быстрого перехода к правовым новостям системы КонсультантПлюс. Остальные кнопки убраны в меню «Еще».

Новое в Быстром поиске

Быстрый поиск — с этой поисковой строки пользователи чаще всего и начинают поиск документов в системе КонсультантПлюс. В новой версии системы возможности Быстрого поиска доработаны.

Так, результаты Быстрого поиска теперь будут разбиты на страницы. По умолчанию по 10 документов на каждой, но можно задать любое количество.

Подписка на новости

Каждый пользователь может получать правовые новости из системы КонсультантПлюс на почту. Для этого надо подписаться на рассылку. В обновленной версии системы кнопка «Подписаться на рассылку» перемещена в блок «Новости» на стартовой странице системы. По кнопке вы перейдете к форме подписки.

Обновление доступно пользователям офлайна, а позже появится в онлайне.