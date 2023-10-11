«НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА! ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ (ПРОФ) ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ И КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ»

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новые продукты по двум популярным у бухгалтеров и кадровых специалистов темам:

— Готовые решения (Проф). Налог на прибыль

— Готовые решения (Проф). Кадры (увольнение)

Готовые решения (Проф) — это:

— простые и понятные ответы на вопросы;

— нюансы различных ситуаций;

— практические примеры;

— образцы заполнения документов;

— ссылки на дополнительные материалы по теме;

— ежедневное обновление информации.

Новый продукт «Готовые решения (Проф). Налог на прибыль» посвящен популярной и востребованной бухгалтерской теме — налогу на прибыль. В числе рассмотренных вопросов: налоговый учет доходов и расходов по длящимся договорам, составление пояснений в ответ на требование налоговой инспекции, создание резерва по сомнительным долгам, какие штрафы и пени возможны при подаче уточненки после нулевой декларации и другие.

Материалы будут полезны бухгалтерам коммерческих организаций, а также аудиторам, сотрудникам ФНС, финансовым директорам.

Новый продукт «Готовые решения (Проф). Кадры (увольнение)» посвящен вопросам увольнения. В нем найдете ответы на такие вопросы: увольнение сотрудников в связи с переездом работодателя в другую местность, увольнение работников во время простоя, составление документов в связи с увольнением, исправление ошибок в приказе об увольнении, восстановление на работе беременной женщины и другие.

Материалы будут полезны бухгалтерам и специалистам по кадрам коммерческих организаций, а также юристам.

Подробную информацию о новых продуктах можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340 611, электронная почта root@consultant-oka.ru.