Новый продукт КонсультантПлюс для бюджетных организаций «Финансовый контроль в бюджетной сфере»

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по финансовым проверкам для бюджетных организаций — «Финансовый контроль в бюджетной сфере». Новшество поможет подготовиться к проверкам Счетной палаты, Федерального казначейства, контрольно-счетных органов субъектов РФ. Новшество содержит 65 материалов по проверкам внешнего и внутреннего государственного (муниципального) контроля и по ведомственному контролю, проводимому учредителем. Неважно, опытный вы специалист или только начинаете изучать вопрос, с КонсультантПлюс будет намного проще разобраться во всех нюансах.

«Финансовый контроль в бюджетной сфере» — это Готовые решения, формы документов, образцы заполнения:

— практические ситуации по конкретному предмету проверок;

— обзоры недостатков и нарушений, выявляемых в ходе проверок;

— информация из классификаторов нарушений (рисков) в финансово-бюджетной сфере;

— ссылки на письма Казначейства России и представления Счетной платы РФ, судебную практику.

Проверить законность, целесообразность и эффективность получения и использования бюджетных средств органы финконтроля могут в любой бюджетной организации, в том числе и той, которая занимается распределением бюджетных средств другим организациям. И хотя на большинство проверок сейчас действует мораторий, он не распространяется на государственный (муниципальный) финансовый контроль. Более того, этому виду проверок уделяется особое внимание со стороны государства.

Благодаря новому продукту от КонсультантПлюс финансовые специалисты бюджетной сферы, юристы, специалисты по закупкам, руководители учреждений получат актуальную

проверенную информацию:

— как подготовиться к проверкам органов финконтроля;

— как оспорить нарушения, зафиксированные в акте контролирующего органа;

— как правильно вести документацию;

— какие виды ответственности предусмотрены законодательством и как ее избежать;

— какой опыт у других бюджетных организаций в части проверок финансовой деятельности и имущества.

Материалы актуализируются каждый день.

Подробную информацию о новом продукте «Финансовый контроль в бюджетной сфере» можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340 611, электронная почта root@consultant-oka.ru