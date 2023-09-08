СТУДЕНЧЕСКИЙ КВЕСТ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС «ПРАВОВОЙ РАНДОМ»

С 1 сентября по 1 декабря студентов ждет новый онлайн-челлендж от КонсультантПлюс по

решению правовых ситуаций на различные житейские темы.

Каждый студент юридического или экономического факультетов знает, что право затягивает,

когда в него погружаешься. Стоит зайти в Систему КонсультантПлюс, чтобы понять: правовых

документов столько, что их не изучить за всю жизнь. Что делать?

Пройдите онлайн-квест.

Всего 15 минут — и вы знаток. Это же просто заМУРчательно, и сколько пользы!

В этом приключении вас будут сопровождать всеми нами любимые котики, они помогут

поднять настроение и довести вас до финала. В любом случае, хорошее настроение

гарантировано.

Участвуйте в челлендже, чтобы:

— проверить себя и узнать, насколько глубоки ваши знания;

— улучшить навыки работы с «КонсультантПлюс: Студент»;

— прокачать правовые знания по житейским вопросам;

— выиграть один из 9 отличных призов и зарядиться отличным настроением.

Кто может стать участником квеста

Любой студент!

1. Знакомьтесь с правилами квеста (http://www.consultant.ru/edu/student/concurs/game/rules/) и

регистрируйтесь.

2. Отвечайте верно на 20 вопросов — и вы в финале.

3. Делитесь с друзьями своими результатами во ВКонтакте — ваши шансы получить приз в разы

увеличатся.

Что ждет в финале

Среди финалистов онлайн-квеста (см. правила) в декабре 2023 г. проведем розыгрыш призов.

Среди них:

— смартфоны (4 комплекта);

— смарт-часы (2 комплекта);

— портативная акустика (3 комплекта).

И еще вас ждут номинации и приятные подарки!

Участвуйте в новом онлайн-челлендже и ощутите себя суперзнатоком: