СТУДЕНЧЕСКИЙ КВЕСТ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС «ПРАВОВОЙ РАНДОМ»

С 1 сентября по 1 декабря студентов ждет новый онлайн-челлендж от КонсультантПлюс по
решению правовых ситуаций на различные житейские темы.
Каждый студент юридического или экономического факультетов знает, что право затягивает,
когда в него погружаешься. Стоит зайти в Систему КонсультантПлюс, чтобы понять: правовых
документов столько, что их не изучить за всю жизнь. Что делать?
Пройдите онлайн-квест.
Всего 15 минут — и вы знаток. Это же просто заМУРчательно, и сколько пользы!
В этом приключении вас будут сопровождать всеми нами любимые котики, они помогут
поднять настроение и довести вас до финала. В любом случае, хорошее настроение
гарантировано.
Участвуйте в челлендже, чтобы:
— проверить себя и узнать, насколько глубоки ваши знания;
— улучшить навыки работы с «КонсультантПлюс: Студент»;
— прокачать правовые знания по житейским вопросам;
— выиграть один из 9 отличных призов и зарядиться отличным настроением.
Кто может стать участником квеста
Любой студент!
1. Знакомьтесь с правилами квеста (http://www.consultant.ru/edu/student/concurs/game/rules/) и
регистрируйтесь.
2. Отвечайте верно на 20 вопросов — и вы в финале.
3. Делитесь с друзьями своими результатами во ВКонтакте — ваши шансы получить приз в разы
увеличатся.
Что ждет в финале
Среди финалистов онлайн-квеста (см. правила) в декабре 2023 г. проведем розыгрыш призов.
Среди них:
— смартфоны (4 комплекта);
— смарт-часы (2 комплекта);
— портативная акустика (3 комплекта).
И еще вас ждут номинации и приятные подарки!
Участвуйте в новом онлайн-челлендже и ощутите себя суперзнатоком: