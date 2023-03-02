Студенческий правовой онлайн-квест КонсультантПлюс «Ты ж юрист»

С 15 февраля по 15 мая на сайте проходит новый онлайн-квест «Ты ж юрист».
Проверьте себя в деле и подтвердите характеристику, которую часто слышите в свой адрес, «тыжюрист».
А если вы только начали обучение на юрфаке или совсем не связаны с юриспруденцией, то будет вдвойне интереснее справиться с кейсами, которые часто решает начинающий юрист.
В любом случае, примерить на себя роль юриста на первой работе — это отличный вызов и захватывающее приключение, где помимо проверки своих знаний и проработки скиллов можно получить приятные бонусы в виде подарков и ценных призов.
Присоединяйтесь!
Что нужно сделать
- Прочитайте правила квеста (http://www.consultant.ru/edu/student/concurs/game/rules/) и зарегистрируйтесь.
- Ответьте на 20 вопросов и выходите в финал.
- Делитесь с друзьями своими результатами в сети «ВКонтакте», чтобы участвовать в розыгрыше ценных призов.
Что в финале
В мае 2023 г. подведем итоги и среди финалистов онлайн-квеста (см. правила) проведем розыгрыш призов.
Призы:
— 4 смартфона;
— 2 комплекта смарт-часов;
— портативная акустика (3 комплекта).
Самые быстрые, дружелюбные и активные игроки получат дополнительные подарки в специальных номинациях.
Все, я в деле: https://www.consultant.ru/edu/student/concurs/game/guide/