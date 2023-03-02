Студенческий правовой онлайн-квест КонсультантПлюс «Ты ж юрист»

С 15 февраля по 15 мая на сайте проходит новый онлайн-квест «Ты ж юрист».

Проверьте себя в деле и подтвердите характеристику, которую часто слышите в свой адрес, «тыжюрист».

А если вы только начали обучение на юрфаке или совсем не связаны с юриспруденцией, то будет вдвойне интереснее справиться с кейсами, которые часто решает начинающий юрист.

В любом случае, примерить на себя роль юриста на первой работе — это отличный вызов и захватывающее приключение, где помимо проверки своих знаний и проработки скиллов можно получить приятные бонусы в виде подарков и ценных призов.

Присоединяйтесь!

Что нужно сделать

Прочитайте правила квеста (http://www.consultant.ru/edu/student/concurs/game/rules/) и зарегистрируйтесь. Ответьте на 20 вопросов и выходите в финал. Делитесь с друзьями своими результатами в сети «ВКонтакте», чтобы участвовать в розыгрыше ценных призов.

Что в финале

В мае 2023 г. подведем итоги и среди финалистов онлайн-квеста (см. правила) проведем розыгрыш призов.

Призы:

— 4 смартфона;

— 2 комплекта смарт-часов;

— портативная акустика (3 комплекта).

Самые быстрые, дружелюбные и активные игроки получат дополнительные подарки в специальных номинациях.

Все, я в деле: https://www.consultant.ru/edu/student/concurs/game/guide/