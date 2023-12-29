УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2024 ГОД В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В «Конструктор учетной политики» включены учетные политики на 2024 год:
- учетная политика для коммерческих организаций:
• для целей бухгалтерского учета (2024 год)
• для целей налогообложения (ОСН, 2024 год)
• для целей налогообложения (УСН, 2024 год)
- учетная политика для организаций бюджетной сферы (централизованная бухгалтерия):
• единая учетная политика (централизованная бухгалтерия) для целей бухгалтерского и бюджетного учета (2024 год)
- учетная политика для организаций бюджетной сферы:
• для целей бухгалтерского (бюджетного) учета (2024 год)
• для целей налогообложения (2024 год)
Конструктор поможет создать с нуля или проверить уже имеющуюся учетную политику организации. В нем учтены все изменения законодательства, которые нужно применять в новом году.
Перейти к конструктору в системе КонсультантПлюс можно сразу со стартовой страницы по кнопке «Конструктор учетной политики» (в профилях «Универсальный», «Бухгалтерия и кадры» и «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации»).
Работать с конструктором просто:
- выбираете вид учетной политики;
- отмечаете нужные условия (из предлагаемых вариантов);
- получаете шаблон учетной политики с готовыми формулировками.
Приложения к учетным политикам формируются автоматически.
Конструктор учитывает особенности деятельности организации, что во многом определяет учетную политику.
Шаблон учетной политики можно перенести в Word.
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Подробную информацию о «Конструкторе учетной политики» можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340 611, электронная почта root@consultant-oka.ru.