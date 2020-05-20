Ответы на часто задаваемые вопросы по возврату налога

Что такое декларация 3-НДФЛ?

Декларация 3-НДФЛ – это документ, отражающий налогообложение физических лиц. Если физическое лицо не зарегистрировано в качестве ИП, оно должно отражать в декларации также свои доходы помимо заработной платы, например, доход от сдачи жилья в аренду или продажи имущества, выигрыш от лотерей и т.д.

На основании данной декларации можно получить и приятный бонус – вычет на погашение затрат.

Это возможно в следующих случаях:

– если вы продали имущество, которым владели менее 5 лет (машины, квартиры, земельные участки, дачи, акции). А в некоторых случаях 3 года. В этом случае декларацию необходимо подать до 30 апреля следующего года;

– если вы получили в дар имущество не от близких родственников (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, опекун). В этом случае тоже необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года;

– если вы получили приз либо выигрыш в лотерее. В этом случае тоже необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года;

– если вы заплатили за свое обучение либо за обучение своих детей. В этом случае вы можете вернуть 13% от стоимости обучения. Подавать декларацию при этом не обязательно до 30 апреля. Но сделать это надо в течение примерно двух лет с момента оплаты обучения;

– если вы оплатили свое лечение, либо лечение близких родственников. В этом случае вы также можете вернуть 13% от стоимости лечения. Подавать декларацию при этом совсем не обязательно до 30 апреля. Но сделать это надо в течение примерно двух лет с момента оплаты лечения.

– если вы приобрели квартиру либо дом. В этом случае вы можете вернуть 13% от стоимости квартиры или дома, но не более 260 тыс. рублей. Подавать декларацию также не обязательно до 30 апреля следующего года. Однако и затягивать не стоит, ведь речь идет обычно о существенных суммах.

Как вернуть 13% от покупки квартиры?

При покупке квартиры один раз в жизни государство может вам вернуть 13% от ее стоимости, а также от суммы процентов по кредиту, если вы квартиру покупали с использование заемных средств. Нужно, чтобы вы работали, и купили квартиру. Вы получаете тот подоходный налог, который удерживают у вас на работе. Если вы не работаете или у вас на работе не удерживают подоходный налог, то возвращать вам будет нечего. Например, вы – индивидуальный предприниматель и подоходный налог не платите (кроме тех предпринимателей, кто платит НДФЛ).

Тот налог 13%, который у вас удержали на работе, вы можете вернуть посредством налоговой декларации. Для этого следует заполнить эту декларацию и подать ее в налоговую инспекцию. Чтобы заполнить эту декларацию, нужен полный комплект документов по квартире, справка НДФЛ о полученных доходах за прошлый год, чтобы мы могли вам заполнить декларацию, которую вы сдадите в налоговую инспекцию.

Возвращают сумму из расчета не более 2 миллионов рублей, то есть 13% от двух миллионов – это 260 тысяч рублей плюс 13% от процентов, уплаченных банку. Возвращать будут до тех пор, пока все не вернут. Например, у вас на работе за год удержали всего 13 тысяч рублей. И вам будут возвращать налог примерно 20 лет.

Начать возвращать можно с момента, когда подписан акт-приема передачи по договору инвестирования (ДДУ) или после регистрации договора купли-продажи. Если в году приобретения имущества у вас нет дохода (например, женщина в декрете), то начать возвращать можно и позже. Право на вычет вы не теряете.

Возвращают ли 13% при покупке машины?

При покупке машины 13% не возвращают. Считается, что наше государство должно обеспечить бесплатное лечение, обучение и жилье граждан. Поскольку бесплатно оно это дать не смогло, то решило таким образом предоставлять льготы. Именно поэтому у нас, жителей России, есть скидки при покупке квартиры, обучении и лечении. А машина – это роскошь, и государство не обязано нам обеспечивать покупку предметов роскоши, даже если машина стоит более миллиона рублей.

Можно ли получить сразу 260 тысяч, если квартира стоит больше 2 миллионов?

Если у вас на работе удерживают подоходный налог и ваша зарплата составляет 10 тысяч рублей в месяц, то сумма подоходного налога составит примерно 13 тысяч рублей в год.

Возвращается подоходный налог, который вы заплатили через своего работодателя, то есть тот налог, который работодатель с вас удержал. Если у вас очень большая зарплата и сумма подоходного налога за год составляет 260 тысяч и выше, то вам вернут сразу 260 тысяч. Если сумма налога у вас меньше, то эти 260 тысяч будут вам возвращать частями. Например, если зарплата 10 тысяч рублей в месяц, то вам эти 260 тысяч будут возмещать 20 лет.

Можно ли получить 13% за мужа (жену)?

Если вы приобретаете квартиру в браке и, например, квартира оформлена на жену, то воспользоваться имущественным вычетом может и муж. Вычет оформляется на одного человека только один раз, так что можно рассмотреть такой вариант, что сначала квартира покупается на мужа, а затем, второй раз – на жену. Оба супруга воспользуются имущественным вычетом в полном объеме. При этом право собственности, даже если оно и оформлено на одного из супругов, принадлежит обоим, то есть при разводе совместно нажитое имущество будет делиться пополам, и не важно, на кого оно оформлено. Кроме того, есть такой режим, как совместное использование. Муж и жена могут оформить их жилье в совместную собственность без выделения долей. Так что, приобретая квартиру в браке, жена, например, может вернуть 13% за своего мужа, если у нее есть подоходный налог, и наоборот.

Если я продал квартиру, машину, акции, землю, мне надо подать декларацию?

Если вы продали машину, квартиру, акции, землю, которыми владели менее пяти лет (в некоторых случаях трех лет), то вы обязаны подать декларацию до 30 апреля следующего года, при этом неважно, возникает у вас налог или нет, вы просто обязаны это сделать. Если вы этого не сделаете, то штраф за несданную вовремя декларацию составит одну тысячу рублей.

Как вернуть 13% от покупки земли?

Раньше возвращали только 13% от покупки квартиры и дома. Но последние несколько лет возвращают и 13% от покупки земельного участка с построенным на нем домом. Главное, чтобы земельный участок был приспособлен для жилищного строительства, а не был в промышленной зоне или в сельскохозяйственных угодьях, где, в соответствии с законодательством, невозможно построить дом. Алгоритм получения вычета такой же, как при возвращении 13% от покупки квартиры.

Можно ли вернуть деньги за обучение ребенка?

Вы можете вернуть деньги за свое обучение, например, в автошколе, на каких-то платных курсах. Все виды обучения для этого пригодны, если они очные и учебное заведение имеет лицензию, – повышение квалификации, автокурсы и т.п.

От стоимости обучения возвращаются также 13%. Максимальная сумма возврата – 120 тысяч, умноженные на 13%. Если вы обучаете ребенка, то важно, на какой форме обучения он находится в учреждении. Это должна быть только очная форма обучения. За ребенка возвращают в пределах 50 тысяч от стоимости обучения за каждый год. Если вы заплатили за ребенка 60 тысяч рублей, то 13% вернут только от 50 тысяч рублей. Если вы заплатили за обучение ребенка сразу за пять лет 200 тысяч, то вернут вам только с 50 тысяч. Если стоимость вашего обучения составила 200 тысяч рублей и вы заплатили сразу в один год, то вам вернут только в пределах 120 тысяч.

Как вернуть деньги за лечение?

Есть определенные виды лечения, за которые мы имеем право вернуть деньги, в том числе и за использование медикаментов. Лечение делится на две части – это дорогостоящие виды лечения и простые. Для простых видов лечения возвращают 13% от суммы стоимости лечения и медикаментов в пределах 120 тысяч. С дорогостоящих видов лечения возвращают 13% от полной стоимости лечения. Узнать, относится ли лечение к категории дорогостоящих, можно из постановления Правительства РФ от 19.03.2001 г. №201 «Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета». При оформлении в справке об оплате медицинских услуг следует обратить внимание на код оказанных услуг: значение «2» означает, что оказанные услуги относятся к категории дорогостоящего лечения и к вычету их можно предъявить в полном объеме.

Наиболее распространенные ситуации возвращения 13%: лечение зубов, дорогие диагностики, использование каких-либо суставных пластинок и т.п. За ЭКО тоже часто возвращают 13%. Для того, чтобы это сделать, необходимы следующие документы: лицензия лечебного учреждения, подтверждение расходов, товарные чеки, а если это услуги, то справка по установленной форме и договор на оказание медицинских услуг. Соответственно, вы должны работать и у вас должен быть уплачен подоходный налог. Но вы можете вернуть 13% не только за свое лечения, но и за лечение мужа, детей, своих родителей. Родителям не обязательно работать, чтобы вернуть 13% – это могут оформить дети.

Можно ли получить социальный вычет на добровольное страхование жизни?

Можно. Чтобы воспользоваться вычетом по НДФЛ, вы должны иметь статус налогового резидента. То есть находиться в России не менее 183 календарных дней в течение года.

Оформить вычет можно, если вы оплачивали страховые взносы за себя, супруга, родителей, детей по договору добровольного страхования жизни, но при условии, что договор со страховой компанией был заключен на срок не менее пяти лет. Получить вычет можно, обратившись в налоговую инспекцию или через работодателя. Сумма, которую вы получите, ограничена. По закону социальные вычеты не могут превышать 120 000 рублей в год. То есть вы сможете вернуть 13% от суммы выплаченных вами страховых взносов. При этом данный вычет будет суммироваться с другими социальными вычетами (за исключением вычетов по расходам на обучение детей, благотворительность и дорогостоящее лечение). Таким образом, максимум в год вы можете получить 13% от 120 тысяч – 15 600 рублей – это будет общей суммой для всех социальных вычетов, которые вы сможете заявить.

Какие льготы по вычетам есть для пенсионеров?

Пенсионеры вправе получить имущественные вычеты на покупку или строительство жилья (дома, квартиры, комнаты, доли в жилье, земельного участка), в том числе приобретенного в кредит. Размер такого возврата не может превышать 2 млн рублей за дом, квартиру, комнату, долю в них и 3 млн рублей за земельный участок под строительство. Пенсионеры также вправе использовать специальный вычет. Например, вы, являясь пенсионером, купили квартиру в 2019 году. В 2020 году вы уже можете оформить имущественный вычет на ее приобретение (подав декларацию за 2019 год). При его неполном использовании остаток можно уменьшить на доходы за 2018-й, 2017-й и 2016 годы. Важно помнить, что по закону нельзя передавать остаток неиспользованного имущественного вычета супругу, родственникам или наследнику.

Могу я получить вычет по расходам на ремонт, если купил квартиру в новостройке?

Да, вы можете оформить такой вычет, если стоимость жилья меньше 2 млн рублей. Для этого вам нужно собрать все чеки за покупки, сделанные для ремонта, внести их в реестр с указанием итоговой суммы и приложить чеки с реестром к документам, которые вы подадите для составления декларации 3-НДФЛ.

Когда я могу оформить вычет при покупке квартиры?

В случае приобретения квартиры из категории вторичного жилья вычет начинается с года оформления права собственности. Например, вы купили квартиру в 2020 году, и все документы, подтверждающие ваше право собственности датированы 2020 годом, значит, вы можете оформить вычет с 2020 года (подать декларацию в 2021 году).

Если вы приобрели квартиру по договору долевого участия, то вы можете оформить вычет с года, в котором был получен акт приема-передачи. Например, вы купили квартиру в 2019 году, но акт приема-передачи вы получили в 2020 году. Следовательно, вычет вы можете оформить только с 2020 года.

Можно ли пользоваться имущественным вычетом, если мне вернули не все 260 тысяч по предыдущей квартире?

Пользоваться имущественным вычетом можно только один раз в жизни. А что если вы не получили 260 тыс. из-за того, что жилье стоило дешевле 2 млн рублей? В этом случае предоставляется право «добрать» вычет до тех пор, пока государство вам не вернет 260 тыс. рублей. Однако право «добора» будет действовать, если первое жилье, по которому пользовались вычетом приобретено после 1 января 2014 года – именно с этой даты и введено право «добирать».

Например, первая квартира приобретена в июле 2014 года, стоимостью 1 млн 400 тыс. рублей. Налогоплательщик получил с этой стоимости 182 000 рублей. Оставшуюся сумму (78 000 руб.) он сможет вернуть по новому жилью.

Можно ли мне вернуть 13% по ипотечным процентам, если 260 тысяч я уже вернул по предыдущей квартире?

Пользоваться имущественным вычетом можно только один раз в жизни. Однако с 2014 года у налогоплательщиков возникает право вернуть деньги не только со стоимости квартиры, но и со стоимости уплаченных процентов по ипотеке. До 2014 года также можно было вернуть 13% от ипотечных процентов, однако с 2014 года это можно делать по разным объектам недвижимости. Например, по одной квартире вернуть 13% от стоимости, а по другой – 13% от ипотечных процентов. При этом по ипотечным процентам можно вернуть максимально 390 000 рублей, и подобное право возникает, как и в вопросе «Можно ли пользоваться имущественным вычетом, если мне вернули не все 260 тысяч по предыдущей квартире?», только если первый объект был приобретен после 2014 года.

Каков порядок возврата 13% с процентов по кредиту?

Возмещение 13% по кредиту вы можете оформить после возврата налога по квартире. Возвращаются не все уплаченные вами проценты за весь период кредитования, а только 13% от суммы. Например, по кредиту на покупку квартиры вы заплатили 500 000 рублей процентов. Значит, вы сможете вернуть 13% от 500 000 рублей.

Если я продал квартиру, по которой начал получать имущественный вычет, мне больше ничего не вернут?

Право на имущественный вычет возникает с момента, когда гражданин приобрел жилье. Государство обязуется вернуть ему максимум 260 тыс. рублей от стоимости жилья. Однако в Налоговом кодексе нет никаких запретов на пользование имущественным вычетом, если квартира, из-за которого возникло это право, продана. Вы можете пользоваться вычетом даже если владели этим объектом короткий период времени.

Могу ли я продолжить пользоваться вычетом, если у меня был перерыв в получении вычета?

Поскольку имущественный вычет – это фактически возврат уплаченного вами государству налога на доходы физических лиц, если вы его не платите, например, в декретном отпуске, без работы или вы пенсионер, то и возвращать вам нечего. Как только у вас появится налог, который вы заплатили государству (или должны будете заплатить по различным причинам), вам снова начнут возвращать этот налог. Для этого необходимо просто продолжать подавать декларации. Нет никаких ограничений по количеству лет, за которые вам вернут налог. Наличие перерыва в принципе не влияет на ваше право вернуть деньги.

Как быстро я могу получить вычет после оформления декларации 3-НДФЛ?

После подачи декларации в налоговую инспекцию вам нужно контролировать сроки. Проверка документа составляет три месяца, срок возврата денег – 1 месяц с момента написания заявления. Если деньги не поступили по истечении всех сроков, то следует обратиться в налоговую инспекцию по телефону 8 (800) 222 22 22. При нарушении сроков возврата денежных средств вы имеете право попросить пени за задержку денежных средств по процентной ставке в размере ставки рефинансирования. При этом возврат не будет осуществлен, если у вас имеются какие-либо недоимки по любым налогам. Он будет осуществлен только после того, как произойдет погашение недоимки в том числе и за счет переплаты.

Почему я не могу получить сразу все 260 000 рублей при возврате имущественного вычета при покупке жилья?

«Почему получаем не все 260 000 руб, а только то, что удержано на работе?» – один из самых распространенных вопросов. И еще в рейтинге лидирует «Я купил квартиру. Куда прийти, где получить субсидию 260 тысяч?»

Государство придумало такой вариант субсидирования тех, кто платит налоги. Платишь налоги – можешь получить их обратно. Но не больше того, что заплатил государству. По правилам, установленным Налоговым кодексом, возвращают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) тем, кто его платит. Если вы предприниматель и не являетесь плательщиком НДФЛ, то вам нечего возвращать (например, вы платите УСН, патент). Если вы не работаете, и у вас нигде не удерживают НДФЛ, то вам также нечего возвращать. Если у вас в течение года на работе удержали 23 500 рублей, то именно эту сумму и вернут. Не больше того, что вы заплатили. Однако в этом случае вы можете получать продолжение вычета. В следующем году у вас опять удержали НДФЛ, значит, и его вернут. И так до тех пор, пока не вернут все 260 тысяч (процесс может занять много лет). Таким образом, чтобы получить 260 тыс. рублей, нужно работать и платить НДФЛ. И чем больше ваша зарплата, тем быстрее вам вернут эти деньги.

Зачем меня спрашивают, продавал ли я какое-то имущество в прошлом году? Ведь я просто хочу вернуть деньги.

Если вы продали недвижимость (дом, квартиру, земельные участки), акции, долю в обществе, то государство считает, что вы получили доход. Однако есть некоторые правила, при которых доходы не облагаются налогом (они касаются срока владения имуществом, а также способа его получения). Достаточно в большом количестве случаев при продаже имущества возникает налог (иногда даже если вы продали дешевле, чем купили). Если вы продали имущество, которыми владели менее 5 лет (в некоторых случаях 3 года), то информацию о сделке необходимо указать в декларации, даже если вы обратились только за вычетом при покупке. При этом подать ее ОБЯЗАТЕЛЬНО до 30 апреля следующего года. Если вы опоздаете, то будет штраф 1000 рублей, даже если налога к уплате не будет. Поэтому при составлении декларации специалисты спрашивают, продавали ли вы какое-либо имущество, которым владели менее 5 лет?

Я пенсионер. Могут я получить вычет за несколько лет?

Да, пенсионеры могут получить вычет сразу за 4 года. В обычном порядке право на возврат налога возникает с момента приобретения (либо подписания акта приема-передачи) имущества. И именно с этого года начинают возвращать налог. Однако пенсионеры могут закончить свою работу в связи с уходом на пенсию и им просто нечего будет возвращать (а возвращают тот налог, который удержал и перечислил работодатель). Именно поэтому пенсионеры могут вернуть налог за период, в котором они получили право на имущественный вычет (например, за 2020 год) и за три предыдущих года (2019-й, 2018-й и 2017-й).

Я предприниматель. Почему мне нельзя вернуть налог?

Государство возвращает налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Это стандартный налог, который платят граждане государству от своей заработной платы. Предприниматели – это, в основном, субъекты малого бизнеса. Они не платят этот налог, потому что государство придумало для них более дешевые виды налогообложения – упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, ЕНВД. Это сделано потому, что налог на доходы физических лиц платится со всех поступлений, а далеко не все поступления денег предпринимателю являются его истинными доходами. Получается, что если вы применяете вышеуказанные системы налогообложения, у вас нет НДФЛ, а значит, и нечего возвращать. Если вы устроитесь на работу и работодатель за вас будет уплачиваться НДФЛ, то вам будет что возвращать. Тогда и вы воспользуетесь этим вычетом.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”