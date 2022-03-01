Перед заключением договора проверьте, а есть ли контрагент?

Контрагент – физическое или юридическое лицо, которое выступает одной из сторон сделки.

Запись в реестрах об отсутствии компании по месту регистрации

Договоры являются основой всех деловых отношений. Моя личная практика показывает, что чем внимательнее стороны подходят к заключению договора, тем потом крепче и дружественнее их отношения. Да-да, неустойки за неисполнение тех или иных обязательств очень укрепляют узы партнерства. В судах это называется добросовестность исполнения прав и обязанностей.

При проверке или подготовке любого договора я смотрю данные о другой стороне сделки на сайте nalog.gov.ru в сервисе Прозрачный бизнес. Если в Реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) есть запись об отсутствии лица по месту нахождения, договор не подписывается. Для пользователей сервиса даже предусмотрен знак внимания (треугольник), проставляемый в карточке компании. Этот знак говорит о необходимости обратить особое внимание на раздел, отмеченный данным знаком.

Уже давно налоговые органы России проводят проверку нахождения организаций и ИП по месту их регистрации. Если при проверке обнаруживается, что организации нет, то в ЕГРЮЛ вносится соответствующая запись. На практике 50% таких компаний даже не знают о внесенной записи. Хочу сказать, что паниковать в такой ситуации не нужно. Юридическая группа «Аппель» как арендодатель тоже оказывалась в данной ситуации. Нужно незамедлительно подать в налоговый орган документы, подтверждающие нахождение юрлица или ИП по юридическому адресу, то есть договор аренды.

Если организация не подтверждает своего места нахождения (при наличии записи в ЕГРЮЛ об отсутствии по месту нахождения), то ее ликвидируют на основании ст. 21.1. Федерального закона от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Подробно о данной процедуре ликвидации я писала в статье «Исключение организации из ЕГРЮЛ».

Вот по этой причине опасно заключать договоры с юрлицами, в отношении которых есть запись об отсутствии их по месту регистрации.

Неисполнение договора ликвидированным должником

Однако в мире происходит всё. Если вы оказались в ситуации неисполнения договора ликвидированного должника, нужно хорошо подумать, как поступать дальше. Варианта два: или обращаться в суд о признании недействительным решения налогового органа и о восстановлении в ЕГРЮЛ исключенной организации или затевать процедуру с имуществом ликвидированного юрлица или его учредителя.

Всё зависит от целей, а цели у кредиторов разные. При судебном разбирательстве о восстановлении в ЕГРЮЛ исключенной организации суд будет подробно разбирать вопрос о том, было ли фактическое прекращение деятельности хозяйствующего субъекта. Предугадать результат невозможно, всё зависит от работы юристов, но подать такое заявление можно, а порой и нужно (например, если «маячит» банкротство кредитора и контролирующие лица (директор и учредители) не хотят расплачиваться своим имуществом по долгам организации). Этот вариант вполне приемлем, когда у ликвидированного должника нет имущества, а также нет имущества у его директора и учредителей.

В случае, если у ликвидированной кампании будет обнаружено имущество, кредитор вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении юридического лица (п. 5.2. ст. 64 ГК РФ).

Кредитор также может обратиться в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей и директора ликвидированной организации. Эта возможность предусмотрена статьей 53.1. ГК РФ. В суде придется доказывать, что задолженность не погашена исключенным из ЕГРЮЛ должником в результате недобросовестного поведения контролирующих общество лиц (директора и учредителей).

Эта судебная процедура тоже не из простых. Поэтому лучше не заключать договоры с лицами, в отношении которых внесена запись об отсутствии по месту нахождения, а при наличии такой записи и действующем договоре предпринять меры к досрочному исполнению обязательств должником. В этом случае понудить должника к досрочному исполнению обязательств нельзя: нет нормы права, но если предусмотреть при заключении договора такую возможность (требование досрочного исполнения обязательств при наличии признаков/возможности ликвидации юридического лица), то это вполне законно.

Так что если предстоит важный контракт, продумывайте его условия и проверяйте партнера.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

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