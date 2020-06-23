Перенос отчетности и налогового контроля из-за пандемии

Практически всем налогоплательщикам перенесли отчетность. Государство быстро внесло изменения в налоговое законодательство, передав возможность переносить сроки отчетности в оперативном режиме Правительству РФ. Как только появилась юридическая возможность это сделать, было опубликовано постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. №409.
Постановлением Правительства №409 (вместе с «Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов») перенесены сроки сдачи отчетности, уплаты налогов и страховых взносов. Таблицу по срокам отчетности смотрите на стр. 9-12. Небольшая деталь: 30 июня отчетность могут сдать только организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне, и организации, попавшие под иностранные санкции (в случаях, установленных правительственным постановлением от 22.01.2020 г. №35). Таблица составлена налоговым органами, очень удобна и понятна в использовании. Саму таблицу мы обнаружили на сайте nalog.ru в разделе «Меры поддержки бизнеса». Нужно сказать, что и до пандемии сайт nalog.ru был одним из самых понятных и удобных среди сайтов государственных органов, так и сейчас – оперативно сделано много сервисов. По ИНН вы можете узнать, какие меры поддержки положены именно вам. О том, как это сделать, читайте в статье «Какие меры поддержки касаются именно вас» на стр.20.
Обратите внимание, что перенос сдачи декларации не означает автоматически перенос уплаты налога, даже если срок уплаты привязан к сроку сдачи отчета. Об этом прямо написано в Постановлении.
Общая информация
Срок сдачи всей налоговой и бухгалтерской отчетности, срок сдачи которой приходится на март-май, переносится на три месяца. Кроме НДС и расчета по страховым взносам.
Отчетность по НДС за 1-й квартал перенесена с 25 апреля на срок до 15 мая.
Срок сдачи расчетов по страховым взносам перенесен с 30 апреля на срок до 15 мая.
Сроки по сдаче отчетности перенесены для всех организаций и ИП, вне зависимости от видов деятельности, перечней пострадавших отраслей и реестров МСП. И для граждан тоже (3-НДФЛ).
Отчетность в ФСС и ПФР
К сожалению, не перенесены сроки подачи таких отчетов, как СЗВ-М и нового отчета СЗВ-ТД. По СЗВ-М ним нужно отчитываться в те же сроки. Причем именно отчет СЗВ-М является одним из оснований для получения субсидии малому бизнесу.
До пандемии отчет СЗВ-ТД нужно было сдавать до 15-го числа месяца, следующего за кадровыми изменениями. В отчете должны указываться такие события, как принятие, увольнение и решение работника начать применять электронную трудовую книжку. Но поскольку государству важно контролировать занятость населения именно сейчас, переходный период для вступления этой формы резко сократился (ранее переходный период был 12 месяцев – весь 2020 год). Теперь с 1 апреля 2020 года на следующий рабочий день после приема на работу сотрудника, после увольнения сотрудника и после принятия решения сотрудника о переходе на электронную трудовую книжку нужно сдавать отчет в ПФР по форме СЗВ-ТД.
Отчетность в ФСС за 1-й квартал и подтверждение основного вида деятельности перенесли с 20 апреля на 15 мая (см. письмо ФСС от 13.04.2020 г. № 02-09-11/06-06-8452). Подробно останавливаться на этом не будем, поскольку номер выходит значительно позже. Отчетность за 2-й квартал будет сдаваться в штатном режиме: до 20 июля – на бумажном носителе и до 25 июля – при сдаче отчетности в электронном виде.
Отсрочки по налоговым проверкам, блокировкам расчетных счетов
Помимо отсрочек по предоставлению отчетности, перенесены сроки, касающиеся налогового контроля – проведения выездных проверок, сроков ответов на налоговые требования, блокировкам счетов.
В соответствии с п. 3 Постановления Правительства от 02.04.2020 г. №409 продлены сроки ответы на требования, полученные налогоплательщиками за период с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно. А именно:
– на 20 рабочих дней продлен срок предоставления документов (информации), пояснений по требованию о представлении документов (информации) пояснений в налоговые органы и ФСС;
– на 10 рабочих дней продлен срок представления налогоплательщиками документов (информации), пояснений по требованию о представлении документов (информации), пояснений, направляемому в рамках камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость;
– на 3 месяца – установленный в подпункте «а» пункта 18 Положения об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 г. №693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)», срок представления организациями финансового рынка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, финансовой информации за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы в установленной части;
– на 3 месяца – установленный Кодексом срок представления организациями заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
Также приостановлено до 31 мая 2020 г. включительно:
– вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;
– проведение назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;
– течение сроков, предусмотренных статьями 100 «Оформление результатов налоговой проверки», 101 «Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки».
– течение сроков, предусмотренных статьей 101.4 «Производство по делу о предусмотренных настоящим Кодексом налоговых правонарушениях»;
– инициирование налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации;
– проведение налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации, за исключением случаев, когда по проводимым проверкам соблюдения валютного законодательства Российской Федерации выявлены нарушения, срок давности привлечения к административной ответственности за которые истекает до 1 июня 2020 г. В указанных случаях проведение проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации и осуществление административного производства могут продолжаться только в части таких нарушений;
– вынесение налоговыми органами в соответствии с пунктами 3 и 3.2 статьи 76 Налогового кодекса органа решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств (в случае непредоставления отчетности в течение 10 дней, в случае обеспечения подключения к ТКС в течение 10 дней с момента возникновения такой обязанности, в случае неотправки квитанции о приеме в течение 10 дней после отправки требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган).
Таким образом, все действия налоговых органов, которые могут коснуться налогоплательщиков и требуют их участия, приостановлены до 31 мая 2020 года. Однако камеральные налоговые проверки продолжаются в том же режиме, ведь сами налоговые органы продолжали работу, только не имели возможности контактировать с налогоплательщиками.
Продление сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020
|
Налог
|
КНД
|
Отчетный период
|
Срок представления НД
|
На сколько переноси тся
|
Новый срок представле ния НД
|
Для субъектов МСП пострадавших отраслей
|Срок уплаты
|На сколько переносится
|
Новый срок
|НДС
|1151001
|за 1 квартал 2020 года
|25.04.2020
|до 15 мая
|15.05.2020
|не переносится
|НДС
(электронные услуги)
|
1151115
|
за 1 квартал 2020 года
|
25.04.2020
|
до 15 мая
|
15.05.2020
|не переносится
|
Страховые взносы
|
1151111
|за 1 квартал 2020 года
|30.04.2020
|–
|15.05.2020
|15.04.2020
|6 месяцев
|15.10.2020
|
за полугодие 2020 года
|
не переносится
|15.05.2020
|16.11.2020
|15.06.2020
|15.12.2020
|15.07.2020
|4 месяца
|16.11.2020
|за 9 месяцев 2020 года
|не переносится
|15.08.2020
|15.12.2020
|НДФЛ
|1151020
|за 2019 год
|30.04.2020
|3 месяца
|30.07.2020
|15.07.2020
|3 месяца
|15.10.2020
|
Налог на имущество организаций
|
1152026
|
за 2019 год
|
30.03.2020
|
3 месяца
|
30.06.2020
|
не переносится
|
за 1 квартал 2020 года
|
нет отчетности
|сроки уплаты авансовых платежей установлены законами субъектов
РФ
|
6 месяцев
|
30.10.2020
|
за 2 квартал 2020 года
|
нет отчетности
|
5 месяцев
|
30.12.2020
|Транспортный налог
|
1152004
|
за 2019 год
|
не переносится
|
Не переносится
|
за 1 квартал 2020 года
|
нет отчетности
|сроки уплаты авансовых платежей установлены законами субъектов
РФ
|
6 месяцев
|
30.10.2020
|
за 2 квартал 2020 года
|
нет отчетности
|
5 месяцев
|
30.12.2020
|
Земельный налог
|
1153005
|
за 2019 год
|
не переносится
|
Не переносится
|
за 1 квартал 2020 года
|
нет отчетности
|сроки уплаты авансовых платежей установлены муниципаль ными нормативно- правовыми
актами
|
6 месяцев
|
30.10.2020
|
за 2 квартал 2020 года
|
Нет отчетности
|
5 месяцев
|
30.12.2020
|УСН (для ЮЛ)
|
1152017
|за 2019 год
|31.03.2020
|3 месяца
|30.06.2020
|31.03.2020
|6 месяцев
|30.09.2020
|УСН (для ИП)
|за 2019 год
|30.04.2020
|3 месяца
|30.07.2020
|30.04.2020
|6 месяцев
|30.10.2020
|УСН (для ИП и ЮЛ)
|за 1 квартал 2020 года
|нет отчетности
|25.04.2020
|6 месяцев
|26.10.2020
Надежда Скворцова
директор ООО “Областная налоговая консультация”
главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”