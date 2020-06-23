Перенос отчетности и налогового контроля из-за пандемии

Практически всем налогоплательщикам перенесли отчетность. Государство быстро внесло изменения в налоговое законодательство, передав возможность переносить сроки отчетности в оперативном режиме Правительству РФ. Как только появилась юридическая возможность это сделать, было опубликовано постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. №409.

Постановлением Правительства №409 (вместе с «Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов») перенесены сроки сдачи отчетности, уплаты налогов и страховых взносов. Таблицу по срокам отчетности смотрите на стр. 9-12. Небольшая деталь: 30 июня отчетность могут сдать только организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне, и организации, попавшие под иностранные санкции (в случаях, установленных правительственным постановлением от 22.01.2020 г. №35). Таблица составлена налоговым органами, очень удобна и понятна в использовании. Саму таблицу мы обнаружили на сайте nalog.ru в разделе «Меры поддержки бизнеса». Нужно сказать, что и до пандемии сайт nalog.ru был одним из самых понятных и удобных среди сайтов государственных органов, так и сейчас – оперативно сделано много сервисов. По ИНН вы можете узнать, какие меры поддержки положены именно вам. О том, как это сделать, читайте в статье «Какие меры поддержки касаются именно вас» на стр.20.

Обратите внимание, что перенос сдачи декларации не означает автоматически перенос уплаты налога, даже если срок уплаты привязан к сроку сдачи отчета. Об этом прямо написано в Постановлении.

Общая информация

Срок сдачи всей налоговой и бухгалтерской отчетности, срок сдачи которой приходится на март-май, переносится на три месяца. Кроме НДС и расчета по страховым взносам.

Отчетность по НДС за 1-й квартал перенесена с 25 апреля на срок до 15 мая.

Срок сдачи расчетов по страховым взносам перенесен с 30 апреля на срок до 15 мая.

Сроки по сдаче отчетности перенесены для всех организаций и ИП, вне зависимости от видов деятельности, перечней пострадавших отраслей и реестров МСП. И для граждан тоже (3-НДФЛ).

Отчетность в ФСС и ПФР

К сожалению, не перенесены сроки подачи таких отчетов, как СЗВ-М и нового отчета СЗВ-ТД. По СЗВ-М ним нужно отчитываться в те же сроки. Причем именно отчет СЗВ-М является одним из оснований для получения субсидии малому бизнесу.

До пандемии отчет СЗВ-ТД нужно было сдавать до 15-го числа месяца, следующего за кадровыми изменениями. В отчете должны указываться такие события, как принятие, увольнение и решение работника начать применять электронную трудовую книжку. Но поскольку государству важно контролировать занятость населения именно сейчас, переходный период для вступления этой формы резко сократился (ранее переходный период был 12 месяцев – весь 2020 год). Теперь с 1 апреля 2020 года на следующий рабочий день после приема на работу сотрудника, после увольнения сотрудника и после принятия решения сотрудника о переходе на электронную трудовую книжку нужно сдавать отчет в ПФР по форме СЗВ-ТД.

Отчетность в ФСС за 1-й квартал и подтверждение основного вида деятельности перенесли с 20 апреля на 15 мая (см. письмо ФСС от 13.04.2020 г. № 02-09-11/06-06-8452). Подробно останавливаться на этом не будем, поскольку номер выходит значительно позже. Отчетность за 2-й квартал будет сдаваться в штатном режиме: до 20 июля – на бумажном носителе и до 25 июля – при сдаче отчетности в электронном виде.

Отсрочки по налоговым проверкам, блокировкам расчетных счетов

Помимо отсрочек по предоставлению отчетности, перенесены сроки, касающиеся налогового контроля – проведения выездных проверок, сроков ответов на налоговые требования, блокировкам счетов.

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства от 02.04.2020 г. №409 продлены сроки ответы на требования, полученные налогоплательщиками за период с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно. А именно:

– на 20 рабочих дней продлен срок предоставления документов (информации), пояснений по требованию о представлении документов (информации) пояснений в налоговые органы и ФСС;

– на 10 рабочих дней продлен срок представления налогоплательщиками документов (информации), пояснений по требованию о представлении документов (информации), пояснений, направляемому в рамках камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость;

– на 3 месяца – установленный в подпункте «а» пункта 18 Положения об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 г. №693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)», срок представления организациями финансового рынка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, финансовой информации за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы в установленной части;

– на 3 месяца – установленный Кодексом срок представления организациями заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

Также приостановлено до 31 мая 2020 г. включительно:

– вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;

– проведение назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;

– течение сроков, предусмотренных статьями 100 «Оформление результатов налоговой проверки», 101 «Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки».

– течение сроков, предусмотренных статьей 101.4 «Производство по делу о предусмотренных настоящим Кодексом налоговых правонарушениях»;

– инициирование налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации;

– проведение налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации, за исключением случаев, когда по проводимым проверкам соблюдения валютного законодательства Российской Федерации выявлены нарушения, срок давности привлечения к административной ответственности за которые истекает до 1 июня 2020 г. В указанных случаях проведение проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации и осуществление административного производства могут продолжаться только в части таких нарушений;

– вынесение налоговыми органами в соответствии с пунктами 3 и 3.2 статьи 76 Налогового кодекса органа решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств (в случае непредоставления отчетности в течение 10 дней, в случае обеспечения подключения к ТКС в течение 10 дней с момента возникновения такой обязанности, в случае неотправки квитанции о приеме в течение 10 дней после отправки требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган).

Таким образом, все действия налоговых органов, которые могут коснуться налогоплательщиков и требуют их участия, приостановлены до 31 мая 2020 года. Однако камеральные налоговые проверки продолжаются в том же режиме, ведь сами налоговые органы продолжали работу, только не имели возможности контактировать с налогоплательщиками.

Продление сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020

Налог КНД Отчетный период Срок представления НД На сколько переноси тся Новый срок представле ния НД Для субъектов МСП пострадавших отраслей Срок уплаты На сколько переносится Новый срок НДС 1151001 за 1 квартал 2020 года 25.04.2020 до 15 мая 15.05.2020 не переносится НДС (электронные услуги) 1151115 за 1 квартал 2020 года 25.04.2020 до 15 мая 15.05.2020 не переносится Страховые взносы 1151111 за 1 квартал 2020 года 30.04.2020 – 15.05.2020 15.04.2020 6 месяцев 15.10.2020 за полугодие 2020 года не переносится 15.05.2020 16.11.2020 15.06.2020 15.12.2020 15.07.2020 4 месяца 16.11.2020 за 9 месяцев 2020 года не переносится 15.08.2020 15.12.2020 НДФЛ 1151020 за 2019 год 30.04.2020 3 месяца 30.07.2020 15.07.2020 3 месяца 15.10.2020 Налог на имущество организаций 1152026 за 2019 год 30.03.2020 3 месяца 30.06.2020 не переносится за 1 квартал 2020 года нет отчетности сроки уплаты авансовых платежей установлены законами субъектов РФ 6 месяцев 30.10.2020 за 2 квартал 2020 года нет отчетности 5 месяцев 30.12.2020 Транспортный налог 1152004 за 2019 год не переносится Не переносится за 1 квартал 2020 года нет отчетности сроки уплаты авансовых платежей установлены законами субъектов РФ 6 месяцев 30.10.2020 за 2 квартал 2020 года нет отчетности 5 месяцев 30.12.2020 Земельный налог 1153005 за 2019 год не переносится Не переносится за 1 квартал 2020 года нет отчетности сроки уплаты авансовых платежей установлены муниципаль ными нормативно- правовыми актами 6 месяцев 30.10.2020 за 2 квартал 2020 года Нет отчетности 5 месяцев 30.12.2020 УСН (для ЮЛ) 1152017 за 2019 год 31.03.2020 3 месяца 30.06.2020 31.03.2020 6 месяцев 30.09.2020 УСН (для ИП) за 2019 год 30.04.2020 3 месяца 30.07.2020 30.04.2020 6 месяцев 30.10.2020 УСН (для ИП и ЮЛ) за 1 квартал 2020 года нет отчетности 25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”