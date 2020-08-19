Переходный период при УСН. Что это такое?

В правила применения УСН внесены серьезные изменения. Закон №266-ФЗ с поправками в Налоговый кодекс был принят 31 июля 2020 года. Теперь утрата права на применение «упрощенки» станет менее болезненной для бизнеса.

Что изменится?

Появится так называемый переходный период, на время которого ставки налога немного повысятся, но останется право на УСН.

Воспользоваться этим смогут налогоплательщики, у которых по итогам отчетного налогового периода не соблюдены условия применения этого налогового режима:

– доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей;

– и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек.

Т.е. право на применение УСН утрачивается при превышении 200 млн рублей годового дохода или средней численности в 130 человек.

Например, в 2021 году доход компании составил 180 млн рублей, а средняя численность – 103 человека. Право на применение УСН в 2021 году у налогоплательщика сохранится.

Какие ставки налога будут в этот период

Налоговая ставка для налогоплательщиков, уплачивающих налог с доходов, увеличивается с 6 до 8 процентов, а для налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения является «доходы минус расходы», – с 15 до 20 процентов.

При этом считать налог надо будет путем суммирования налога, рассчитанного по обычной ставке УСН до превышения лимитов в 150 млн рублей и 100 человек, и рассчитанного по ставке после превышения. Т.е. если превышение произошло в 3 квартале, например, то авансовый платеж за 1 полугодие будет считаться по ставке 6 (15)%, а по ставкам 8 (20)% будет считаться налог по налоговой базе за 3-й квартал.

Например, организация, применяющая УСН с объектом «доходы» превысила лимит в 150 млн рублей в августе 2021 года. За 1-е полугодие был доход в размере 143 млн рублей. С него исчислен налог 8 млн 580 тыс. рублей. За 9 месяцев доход составил 158 млн рублей. Налог за 9 месяцев составит: (158 000 000 – 143 000 000) х 8% = 1 200 000 плюс ранее рассчитанный налог за 1-е полугодие 8 580 000 рублей.

Платить по новым ставкам надо будет начиная с квартала, в котором допущено превышение.

Налогоплательщик утратит право на применение УСН, если его доходы превысят 200 млн рублей или средняя численность работников превысит установленное ограничение более чем на 30 человек.

Поправки про переходный период вступят в силу с 1 января 2021 года.

klerk.ru