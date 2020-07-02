Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции – оцените свои шансы на успех с помощью Системы КонсультантПлюс

Компания “Консультант Плюс” выпустила новый продукт для юристов “Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции”. Материалы помогут подготовиться к суду и спрогнозировать исход судебного спора. Год назад аналогичный продукт был представлен для арбитражных судов.

СС Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции содержат свыше 900 конкретных ситуаций по более чем 60 категориям споров.

Это споры:

– интересные организациям: трудовые, административные (в том числе за нарушение санитарно-эпидемиологических норм), споры с потребителями, по кадастровой оценке;

– важные для руководителей и владельцев бизнеса: займы, НДФЛ, банковские, по недвижимости;

– по бытовым ситуациям: разводы, жилищные, страховые.

Особенно актуален продукт в ситуации с COVID-19. Новшество поможет разобраться с нуля в малознакомых спорах или посмотреть актуальную практику по спорам, по которым уже судились ранее.

Каждый материал – отдельная ситуация по конкретной теме, в нем рассмотрены:

– описание ситуации с обстоятельствами дела;

– требования истца;

– перспективы и риски спора;

— что нужно доказать истцу для удовлетворения иска;

— причины отказа в иске;

— встречные требования ответчика;

– примеры судебных решений в пользу каждой стороны спора.

Новый продукт “Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции” будет полезен юристам коммерческих и бюджетных организаций, страховых компаний, банков, управляющих компаний. Истцу поможет решить, следует ли обращаться в суд, и грамотно оформить свои требования. Ответчику – сформировать встречную позицию и увидеть слабые места в позиции истца.

Искать информацию о перспективах и рисках в Системе КонсультантПлюс можно с помощью Быстрого поиска, Карточки поиска, кнопки “i” к статьям и в примечаниях к текстам на Правой панели.

Все подробности уточняйте в сервисном центре КонсультантПлюс

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