ПФР не будет взыскивать через суд мелкие штрафы. Подождет, когда накопится 3 000 рублей

Пенсионный фонд будет обращается в суд с заявлением о взыскании сумм финансовых санкций, если их общая сумма, подлежащая взысканию, превышает 3000 рублей.

Причина таких поправок – разгрузить суды, куда ПФР обращается за судебными приказами даже по самым мелким суммам.

За взысканием меньшей суммы органы ПФР смогут обратиться в суд, только если истек 3-летний срок со дня начисления первой финансовой санкции, а их общая сумма так и не превысила 3000 рублей.

Источник: Федеральный закон от 20.07.2020 г. №237-ФЗ

Поправки о признании безнадежными долгов по кредитам на неотложные нужды

В Налоговый кодекс РФ внесено несколько изменений, которые касаются списания долгов по кредитам. Речь идет о кредитных договорах, соответствующих таким условиям:

– кредит предоставлен в 2020 году организациям и ИП на возобновление деятельности или неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости;

– банк получил субсидию по процентной ставке в отношении кредитного договора.

Суммы прекращенных обязательств по уплате задолженности по таким договорам теперь относятся к безнадежным долгам. Следовательно, банк может их списать. Нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и действуют до 31 декабря 2021 года. Напомним, что сумма прощенного долга и начисленных процентов у должника не облагается ни налогом на прибыль, ни НДФЛ.

Законом также установлено, когда проценты по названным договорам нужно учитывать в доходах и расходах при расчете налога на прибыль. Кредитная организация включает проценты в налоговую базу, а должник уменьшает ее на дату, предусмотренную в договоре. Эти положения применяются до конца 2024 года.

Источник: Федеральный закон от 13.07.2020 г. №204-ФЗ

Изменится порядок определения доли обособленных подразделений при расчете налога на прибыль

С 1 января 2021 года будет уточнен порядок, по которому организация определяет долю прибыли каждого обособленного подразделения для целей налога на прибыль. Новшество коснется тех налогоплательщиков, которые применяют не общие ставки (3% в федеральный бюджет и 17% в региональный) и для этого ведут раздельный учет доходов и расходов. Со следующего года такие организации должны будут считать долю прибыли для каждого обособленного подразделения отдельно по базам, сформированным для каждой специальной ставки.

Источник: Федеральный закон от 13.07.2020 г. №195-ФЗ

Военнослужащие вправе применять НПД в отношении услуг по сдаче в аренду

Ограничения на применение данного специального налогового режима установлены частью 2 статьи 4 и частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.11.2018 г. №422-ФЗ.

В соответствии с подпунктом 4 части 2 статьи 6 Закона не признаются объектом налогообложения доходы государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений.

Учитывая изложенное, доходы госслужащих, в том числе проходящих военную службу, не признаются объектом налогообложения НПД за исключением доходов от оказания услуг по сдаче в аренду (наем) жилого помещения, расположенного на территории субъекта РФ, включенного в эксперимент.

Источник: Письмо ФНС России от 13.07.2020 г. №СД-4-3/11282@

Суд отменил штраф за непредставление регистров бухучета по требованию инспекции

АС Уральского округа признал незаконным штраф, который получил налогоплательщик, поскольку не представил по требованию инспекции некоторые регистры бухучета. В этом случае на суд повлияло сразу несколько обстоятельств:

– в решении о привлечении к ответственности налоговики не указали, какие именно регистры требовали и какие не представила организация;

– инспекция не привела нормативных или локальных актов, из которых бы следовало, что налогоплательщик обязан вести определенный регистр и представлять его по требованию проверяющим.

Следует обратить внимание: апелляционный суд признал, что по общему правилу организация должна вести регистры бухучета и хранить их. Формы регистров утверждает ее руководитель. Значит, инспекция должна была доказать, что запрошенные регистры имелись, ведь налогоплательщик утверждал обратное.

Источник: Постановление АС Уральского округа от 22.06.2020 г. по делу №А50-16452/2019