Плюсы и минусы электронных трудовых книжек

С этого года в России введены электронные трудовые книжки. Об их преимуществах и недостатках было уже немало сказано. Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета Партии Роста Дмитрий Порочкин разобрал эту тему и разложил всё по полочкам. Он предложил рассмотреть электронную трудовую книжку с трех сторон и разобрал все плюсы и минусы: со стороны государства, бизнеса и работника.

ГОСУДАРСТВО

Плюсы

1) Государство при электронных трудовых книжках получает полноценный контроль за всей происходящей трудовой деятельностью.

2) Государство в режиме онлайн будет знать кто, где и сколько работает, проводить мониторинг и аналитическую обработку данных.

3) Государству станет удобнее отслеживать налоговые и пенсионные отчислениями.

БИЗНЕС

Плюсы

1) У работодателей снизятся издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек.

2) Появится возможность аналитической обработки данных о трудовой деятельности сотрудников.

3) Раньше сотрудники имели возможность заводить более одной трудовой книжки и пользоваться ими поочередно при необходимости. С электронной цифровой книжкой так не получится. Все будет отслеживаться в одном месте.

Минусы

1) Главным минусом для бизнеса является тот факт, что, если сотрудник сохраняет у себя бумажную версию трудовой книжки, у предприятия образуется двойной объем документооборота.

2) Помимо этого, сложным вопросом до сих пор остается проблема с некорректными и ошибочными записями. Внесение изменений – довольно сложный технический вопрос, и этот процесс еще не налажен.

3) В формате цифровых трудовых книжек отсутствует поле для внесения сотруднику благодарностей. А это всегда было и остается важным моментом для государственных предприятий.

4) Не очень приятным моментом для работодателя является то, что при трудоустройстве нового сотрудника в бумажной трудовой книжке можно сразу отследить места предыдущих мест работы с подписями и печатями, а сейчас необходимо запрашивать у работника выписку с прошлого места работы или выписку из «личного кабинета». Такие выписки чреваты подделками документов, так как эти справки легко подделать.

5) Прием на работу и увольнение необходимо вносить в электронную цифровую книжку «день в день». Это неудобно тем, что работы могут проводиться в местности, не имеющей стабильного доступа к Интернету: на Севере, в труднодоступных местах и пр. В таких ситуациях запись о приеме и увольнении «день в день» физически не получится внести в электронную трудовую книжку.

СОТРУДНИК

Плюсы

1) Сотрудники получают удобный и быстрый доступ к информации о трудовой деятельности в «личном кабинете».

2) Электронная трудовая книжка – удобный вариант для оформления на дистанционную работу.

3) Важным моментом будет тот факт, что данные из электронной трудовой книжки помогут оперативнее получить государственные услуги.

Минусы

1) С бумажной трудовой книжкой на внесение записей работодателям предоставлялось 5 рабочих дней. Бывают случаи, что сотрудник поработает день-два-три и передумает по каким-либо своим причинам, в таком случае запись в трудовую не вносилась и репутация сотрудника оставалась чиста. С электронными трудовыми книжками в такой ситуации запись будет негативно отражаться на сотруднике при дальнейшем трудоустройстве.

2) Записи в электронной трудовой книжке на данный момент отражаются только с 2020 года, то есть с текущего места работы. Поэтому, если сотрудник выбирает вариант электронной трудовой книжки, работодатель обязан выдать ему на руки бумажную версию, и в случае ее утери велик шанс того, что восстановить ее уже не получится.

3) Если сотрудник обнаружит у себя в трудовой книжке ошибочную запись, то единственный способ ее удалить – личное обращение в компанию, внесшую эту запись. Но в случае, если сотрудник не имеет представления о том, что за предприятие ее внесло, могут возникнуть проблемы с идентификацией и поиском этой организации.

Проблемы с электронными трудовыми. Путаница

Отметим, что за полгода с момента введения электронных трудовых на них перешли 14% работающих граждан. Остальные пока сохранили бумажный вариант.

Впрочем, у молодежи, впервые приступающей к труду в следующем году, выбора не будет. Новым работникам будут оформляться только электронные трудовые.

klerk.ru