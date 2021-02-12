Почему инвестиционный бум может стать разочарованием для новых инвесторов

В 2020 году очень много людей пришло на фондовый рынок. В начале года на Московской бирже было зарегистрировано 4 млн инвесторов, по итогам ноября их уже 8,2 миллиона. Рост за 11 месяцев больше, чем за предыдущие 20 лет.

При этом большинство пришло на фондовый рынок, без соответствующих знаний. И это, кстати, нормально. Это новое направление, и знания сразу появиться сами по себе не могут. Кто же эти люди, которые пришли на фондовый рынок? И каким образом и под какие доходности раньше они хранили или инвестировали свои накопления?

Тут тоже всё просто. Большинство новых инвесторов раньше использовали вклады как способ сохранения своего накопленного капитала. А сейчас ставки по вкладам стали низкие – 3-4% годовых, в сравнении с теми, которые были последние 20 лет – 10-20% годовых.

А теперь давайте перейдем к сути.

Вклады – это консервативный вид инвестиций. У вас практически нет риска потери части депозита. Плюс вы получаете проценты по вкладу. И это является вашим доходом.

На фондовом рынке к консервативным инвестициям относятся только часть облигаций и на длинном сроке инвестирования – инвестиции в драгоценные металлы.

Всё остальное это либо умеренные, либо агрессивные инвестиции. Где есть вероятность потери части суммы инвестиций, и это могут быть десятки процентов. И сейчас я имею в виду акции.

Самый главный вопрос, который вы должны задать себе перед покупкой любой акции: что я буду делать, если цена акции начнет снижаться? На 5%? На 10%? На 20%? На 30%? На 50%? Дальше продолжать не буду…

Именно это ключевой вопрос. А не наоборот. Когда продавать акцию? Когда она вырастет на 5%? На 10%? На 20%? На 30%? На 50%?

Если акция будет расти, поверьте, вы сможете подумать над вопросом когда продавать акцию и по ходу роста.

Многие, кто пришел на рынок, почему-то решили, что смогут тут зарабатывать стабильно 30-50-70% годовых или больше. При этом просто покупая и продавая акции, глядя на график. К сожалению, это не так.

И вот такая тактика поведения скорее относится к агрессивной политике. Это даже не консервативная и не умеренная. И таких инвестиций, в зависимости от вашего риск-профиля, должно быть от вашей общей суммы инвестиций не более 20%. А еще лучше – 10-15%.

Остальные инвестиции – а это 80-90% вашего капитала – нужно направлять в консервативную и умеренную часть. Как минимум первый год инвестирования на фондовом рынке лучше просто заработать больше, чем на банковском вкладе. И это время посвятить изучению всех возможностей, которые на нем есть, и рисков тоже!

Тогда вы не разочаруетесь в фондовом рынке. И он станет вашим помощником на многие годы в создании и приумножении вашего капитала. Не нужно пытаться заработать в первые пару лет на рынке высокие доходности, тогда и разочарования не будет.

Какой результат будет у вас на фондовом рынке – зависит только от вас. Т.к. на рынке всегда будут акции, которые выросли более чем на 100% за год и всегда будут акции, которые упали более чем на 50%.

Но ваш портфель собираете вы. И за результат отвечаете тоже только вы!

Мы можем помочь составить ваш портфель, исходя из вашего риск-профиля, чтобы вы не испытывали разочарования на фондовой бирже.

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Сергей Панфилло

Эксперт и совладелец «Клуба Правильных инвесторов»

Эл.почта: ClubPravInvest@gmail.com

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