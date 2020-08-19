Покупка бизнеса: подводные камни

На сегодняшний день у человека, имеющего хоть какие-то «приличные» деньги, не так уж и много вариантов сохранить и приумножить эти деньги.

Вступать в отношения займа невыгодно или опасно. Покупать недвижимость банально. Ценные бумаги – тоже неизвестно, что будет.

Инвестирование в бизнес привлекало всегда. Одно дело, когда человек сам начинает всё сначала, выстраивая бизнес с нуля. Другое дело, когда приобретается действующий бизнес. Схема приобретения прописана в законах: для обществ с ограниченной ответственностью – это купля-продажа доли, или увеличение уставного капитала общества. Как правило, при полной смене собственников – это купля-продажа доли.

Новый владелец/учредитель прежде всего оценивает перспективность бизнеса, его доходность. На этапе покупки доли оценивается имеющаяся задолженность бизнеса, то есть обязательства перед кредиторами.

Когда речь идет о продаже 100% долей в обществе, о кредиторской задолженности обычно умалчивается или даются заверения об ее отсутствии. Конечно, заверениями никто не удовлетворяется. Покупатель смотрит налоговую отчетность, данные судов, службы судебных приставов. Но всё проверить невозможно. На практике продавец и покупатель вносят в договор купли-продажи доли в обществе условие о том, что продавец гарантирует покупателю отсутствие наличия у него обязательств перед кредиторами, в том числе денежных. То есть одно лицо дает гарантию другому лицу, что у общества нет задолженностей.

Потом, через некоторое время, когда произошла смена учредителей и директоров, «прилетает» документ. Это может быть что угодно: исполнительный лист, претензия, иск, постановление о применении материальной санкции, требование фискального органа – неважно. Важно, что в результате общество имеет задолженность, и об этой задолженности продавец доли знал, но умолчал.

Новый владелец общества, полагая свои права нарушенными, обращается в суд. Исковое заявление подается от имени общества, о взыскании убытков, причиненных обществу. Ссылается истец на нарушение договора, которым старый продавец гарантировал новому владельцу отсутствие наличия у него обязательств перед кредиторами, в том числе денежных. Так вот в такой ситуации суд, с большой долей вероятности, откажет истцу в возмещении убытков.

Ссылаются суды на то, что в действиях продавца доли не установлено наличие заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребления правом). Что сама по себе небрежность при совершении сделки и заключение ее на невыгодных условиях не могут рассматриваться судом в качестве достаточных оснований для признания сделки недействительной. Кроме того, факт обмана (умышленного введения другой стороны в заблуждение) либо злонамеренного соглашения (умышленного сговора), никак не подтверждается истцом.

«При приобретении бизнеса всегда есть риск получить кредиторскую задолженность, это норма предпринимательства, – скажет читатель. – Но как оградить себя от убытков, если бывший владелец заверил об отсутствии такой задолженности?».

Я думаю, что дело все-таки в правильно составленном договоре. Не достаточно одного условия о предоставлении продавцом гарантий отсутствия у общества обязательств перед кредиторами, в том числе денежных.

В Гражданском кодексе РФ есть статья 431.2. «Заверения об обстоятельствах». При заключении договора купли-продажи доли в обществе нужно сослаться на эту статью и подробно прописать все обстоятельства, имеющие существенное значение для покупателя, пусть этих обстоятельств будет на десять страниц.

Если предусмотреть в таком договоре максимальное количество возможных будущих претензий кредиторов и указать на них как на существенные для покупателя, то есть шанс не только признать договор недействительным, но и взыскать убытки с пенями с продавца.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

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