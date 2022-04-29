Положена ли вам рассрочка по УСН?

На официальном сайте ФНС запустили интерактивный помощник, где можно узнать о новых сроках уплаты налога по УСН в 2022 году.

В новом сервисе ФНС вам надо ввести свой ИНН. Система проверит, соответствуете ли ваш бизнес требованиям, и выдаст результат – можно или нет воспользоваться мерой поддержки Как это сделать – смотрите на рисунках ниже.

Перенос срока уплаты утвержден постановлением правительства №512 от 30.03.2022 г. Срок уплаты налога по УСН перенесли на полгода. Но не для всех.

Организациям и ИП на 6 месяцев продлили сроки уплаты налога по УСН за 2021 год и 1-й квартал 2022 года. Но речь только про бизнес с нужным кодом ОКВЭД. Ориентироваться надо на основной код ОКВЭД, который был в ЕГРЮЛ на 1 января 2022 года.

Платить налог надо будет ежемесячно по 1/6, начиная с месяца, следующего за новым сроком.

Пример

Сумма налога за 2021 год – 600 000 руб.

Налогоплательщик – ИП.

Старый срок уплаты налога – 30 апреля 2022 года. Новый срок уплаты – 31 октября.

Новые сроки (без учета переноса выходных) и суммы уплаты смотрите в таблице Сроков уплаты налога на 2022 год:

Таблица “Пример новых сроков уплаты налога за 2021 год для ИП”

Новый срок уплаты Сумма 31.10.2022 100 000 30.11.2022 100 000 31.12.2022 100 000 31.01.2023 100 000 28.02.2023 100 000 31.03.2023 100 000

Перенос идет на полгода для налога за 2021 год и 1-й квартала 2022 года. Причем платить надо не сразу в новый срок, а с рассрочкой еще на полгода.

Но эта льгота – не для всех «упрощенцев». Для ее применения надо иметь нужный код ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Причем этот код должен быть заявлен основным. Перечень нужных кодов смотрите в таблице ниже:

Таблица “Перечень ОКВЭД, по которым предоставлена отсрочка по уплате УСН за 2021 год и за 1-й квартал 2022 года”

Наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД Производство пищевых продуктов 10 Производство напитков 11 Производство текстильных изделий 13 Производство одежды 14 Производство кожи и изделий из кожи 15 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 16 Производство бумаги и бумажных изделий 17 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18 Производство химических веществ и химических продуктов 20 (за исключением 20.1) Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 21 Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26 Производство электрического оборудования 27 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 28 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29 Производство прочих транспортных средств и оборудования 30 Производство мебели 31 Производство прочих готовых изделий 32 Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79 Деятельность в области здравоохранения 86 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 91 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 96

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