Положена ли вам рассрочка по УСН?

На официальном сайте ФНС запустили интерактивный помощник, где можно узнать о новых сроках уплаты налога по УСН в 2022 году.
В новом сервисе ФНС вам надо ввести свой ИНН. Система проверит, соответствуете ли ваш бизнес требованиям, и выдаст результат – можно или нет воспользоваться мерой поддержки Как это сделать – смотрите на рисунках ниже.
Перенос срока уплаты утвержден постановлением правительства №512 от 30.03.2022 г. Срок уплаты налога по УСН перенесли на полгода. Но не для всех.
Организациям и ИП на 6 месяцев продлили сроки уплаты налога по УСН за 2021 год и 1-й квартал 2022 года. Но речь только про бизнес с нужным кодом ОКВЭД. Ориентироваться надо на основной код ОКВЭД, который был в ЕГРЮЛ на 1 января 2022 года.
Платить налог надо будет ежемесячно по 1/6, начиная с месяца, следующего за новым сроком.
Пример
Сумма налога за 2021 год – 600 000 руб.
Налогоплательщик – ИП.
Старый срок уплаты налога – 30 апреля 2022 года. Новый срок уплаты – 31 октября.
Новые сроки (без учета переноса выходных) и суммы уплаты смотрите в таблице Сроков уплаты налога на 2022 год:
Таблица “Пример новых сроков уплаты налога за 2021 год для ИП”
|Новый срок уплаты
|Сумма
|31.10.2022
|100 000
|30.11.2022
|100 000
|31.12.2022
|100 000
|31.01.2023
|100 000
|28.02.2023
|100 000
|31.03.2023
|100 000
Перенос идет на полгода для налога за 2021 год и 1-й квартала 2022 года. Причем платить надо не сразу в новый срок, а с рассрочкой еще на полгода.
Но эта льгота – не для всех «упрощенцев». Для ее применения надо иметь нужный код ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Причем этот код должен быть заявлен основным. Перечень нужных кодов смотрите в таблице ниже:
Таблица “Перечень ОКВЭД, по которым предоставлена отсрочка по уплате УСН за 2021 год и за 1-й квартал 2022 года”
|
Наименование вида экономической деятельности
|Код ОКВЭД
|Производство пищевых продуктов
|10
|Производство напитков
|11
|Производство текстильных изделий
|13
|Производство одежды
|14
|Производство кожи и изделий из кожи
|15
|Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
|16
|Производство бумаги и бумажных изделий
|17
|Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
|18
|Производство химических веществ и химических продуктов
|20
(за исключением 20.1)
|Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
|21
|Производство резиновых и пластмассовых изделий
|22
|Производство прочей неметаллической минеральной продукции
|23
|Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|25
|Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
|26
|Производство электрического оборудования
|27
|Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
|28
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
|29
|Производство прочих транспортных средств и оборудования
|30
|Производство мебели
|31
|Производство прочих готовых изделий
|32
|Ремонт и монтаж машин и оборудования
|33
|Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
|79
|Деятельность в области здравоохранения
|86
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания
|87
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
|88
|Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
|90
|Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
|91
|Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
|93
|Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
|96
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