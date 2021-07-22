Получение налогового вычета через работодателя

До 1 января 2016 года единственным видом вычета, который можно было получать у работодателя, а не через налоговый орган, был вычет при покупке жилья. Однако с 1 января 2016 года вступили в силу изменения налогового законодательства, которые в дополнение к имущественному вычету разрешили получать через работодателя вычеты за обучение и лечение.

Как происходит процесс получения вычета через работодателя?

Вы подаете документы в налоговые органы в течение года, когда получили право на получение вычета (купили квартиру, оплатили обучение или лечение).

В течение 30 дней получаете специальное уведомление из налоговых органов.

Передаете это уведомление в бухгалтерию своего предприятия.

Получаете заработную плату с учетом того, что НДФЛ у вас не удерживают из заработной платы.

Как происходит процесс получения вычета через налоговую инспекцию?

Дожидаетесь конца года, в котором вы купили квартиру, оплатили лечение или обучение.

Заполняете декларацию 3НДФЛ, в которой указано право на получение этого вычета.

Подаете в налоговую инспекцию заполненную декларацию и документы, подтверждающие право на получение вычета.

Ждете 4 месяца (три месяца на проверку и один месяц на перечисление денег).

Получаете деньги на карту или счет.

Оба способа приводят к одинаковому результату! Сумма налога при этом не меняется. Меняется только время получения вычета (сразу большой суммой, но позже либо по частям, но в течение года) и количество раз посещения инспекции. Вам необходимо будет получить уведомление только лично, сделать это удаленно будет нельзя. А вот получить вычет через декларацию можно без посещения инспекции – через «личный кабинет физического лица».

Таблица 1

Особенности порядка получения вычета через налоговую инспекцию или через работодателя

Вычет через налоговую инспекцию (сайт nalog.ru) Вычет через работодателя Виды вычета Все виды вычетов: – обучение – лечение – приобретение жилой недвижимости – инвестиционный (ИИС) – добровольное страхование жизни – уплата страховых взносов – прохождение независимой оценки квалификации Только вычеты: – приобретение жилой недвижимости – обучение – лечение Размер вычета 13% от расходов, но не более указанных лимитов, который установлены по каждому виду вычетов 13% от расходов, но не более указанных лимитов, который установлены по каждому виду вычетов Срок получения вычета 4 месяца с момента подачи декларации (3 месяца камеральная проверка и 1 месяц на перечисление денежных средств на счет) 1 месяц с даты подачи заявления на получение уведомления, получение частями на работе в сумме НДФЛ за текущий месяц. Повторное получение вычета Каждый год одна и та же процедура – подача декларации, до тех пор, пока не вернут весь налог Каждый год одна и та же процедура – подача заявления на уведомление, получение его и отправка в бухгалтерию. Пример с датами. 2 марта 2021 года Иванов получил право собственности на квартиру. Он работает в компании «Альфа». Заработная плата составляет 35 000 руб. в месяц. Сумма НДФЛ составляет 4550 руб. в месяц. На руки Иванов каждый месяц получает 30450 рублей. За год сумма удержанного налога составила 54600 руб. Декларацию Иванов подал 15 февраля 2022 года. Сумма налога за 2021 год в размере 54 600 рублей будет перечислена ему до 15 июня 2022 года включительно. Сумма будет получена Ивановым В СЛЕДУЮЩЕМ году после получения права на имущественный вычет. Данное действие нужно продолжать каждый месяц до тех пор, пока не будет получена полная сумма вычета – 13% от стоимости квартиры, но не более чем 260 000 рублей.* Иванов подал 15 марта 2021 года заявление на получение имущественного вычета на работе. 15 апреля получил его и отнес на работу. Начиная с заработной платы за апрель, Иванов получает сумму заработной платы больше на 4550 рублей (раньше ее удерживали), то есть 35 000 рублей, а также сумму налога, которую удержал работодатель за январь – март 2021 года. Итоговая сумма за год – 54 600 руб. Иванов получает ее В ТЕЧЕНИЕ года. Каждый год нужно повторять процедуру, пока Иванов не получит имущественный вычет в полном размере – 13% от стоимости квартиры, но не более чем 260 000 рублей* Способ получение вычета Можно лично, по почте, онлайн – через личный кабинет на сайте nalog.ru Подать заявление на уведомление можно лично, по почте, через личный кабинет на сайте nalog.ru, получать уведомление – только лично. Список документов Стандартный для получения вычета – зависит от типа вычета Стандартный для получения вычета – зависит от типа вычета, за исключением справки 2НДФЛ.

* подробности читайте в специальной статье «Как вернуть 13% при покупке квадратных метров»

Обратите внимание: получить вычет через работодателя можно только по расходам на обучение, которые произведены в текущем календарном году. Если расходы были произведены в прошлые календарные годы, вычет может быть получен только через налоговый орган.

Как лучше получать вычет – через инспекцию или через работодателя?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый из способов содержит свои плюсы и минусы (см. в таблице 1). Однако можно сделать некоторые выводы:

– При получении вычета через работодателя деньги вы получаете быстрее, так как вам не нужно ждать окончания календарного года, чтобы подать декларацию.

– Не все работодатели и бухгалтеры любят, когда к ним обращаются за получением вычета, так как это добавляет им работы. Если ваш работодатель один из таких, и вам не хочется тратить время и нервы на споры с ним, вам будет проще получить вычет через налоговую инспекцию.

– Если вы осуществляете постоянные платежи за обучение, лечение в течение года, вам удобней один раз обратиться в налоговую инспекцию по его окончании, чем многократно получать уведомления и относить их работодателю. Если же вы оплатили обучение единым платежом, например, за год, и не хотите ждать конца года для получения вычета, вы можете выбрать получение вычета через работодателя.

– Получение налогового вычета через работодателя трудозатратнее, чем получение вычета через налоговые органы. Вам придется посетить налоговую инспекцию для сдачи документов, получить через месяц уведомление, написать и отнести заявление с уведомлением работодателю. При получении вычета через налоговый орган достаточно один раз подать пакет документов и ждать перечисления денежных средств. Единственный плюс оформления вычета через работодателя – вам не нужно разбираться и тратить время на заполнение декларации 3НДФЛ.

– Если по итогам года вам нужно подавать декларацию по другим поводам, например, декларировать доходы от продажи имущества, вам проще дополнительно включить в декларацию вычет на обучение и лечение и не тратить время на оформление вычета через работодателя.

Итак, вычет проще получить через налоговый орган по окончании года. Однако в некоторых ситуациях, например, при единоразовой оплате лечения либо обучения в начале года, будет удобней получить вычет через работодателя.

Можно ли обращаться за вычетом на обучение несколько раз в календарном году?

В большинстве случаев обучение оплачивается не один раз в календарном году, а несколько (помесячно, по семестрам и т.п.). Закономерным является вопрос, возможно ли в подобных ситуациях обращаться за уведомлением для работодателя неоднократно в течение одного календарного года?

Налоговый кодекс не содержит норм, ограничивающих число обращений в налоговые органы за уведомлением, подтверждающим право на налоговый вычет. Если вы произвели оплату за обучение несколько раз в одном календарном году, то имеете право обращаться в налоговую инспекцию и получать уведомление каждый раз после оплаты за обучение.

Заметка: не стоит забывать, что максимальный размер вычета за свое обучение и обучение брата/сестры составляет 120 тыс. руб. (к возврату 15 600 руб.), а за обучение детей – 50 тыс. руб. (к возврату 6500 рублей).

Что делать, если год закончился, а вычет не был полностью использован?

Возможна ситуация, когда вы обратились за вычетом к работодателю, но до конца календарного года не успели полностью использовать вычет. В данном случае по окончании календарного года вы можете обратиться в налоговый орган (подав декларацию 3НДФЛ) и вернуть недополученную часть вычета за счет налогов, удержанных с вас до подачи уведомления работодателю.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”