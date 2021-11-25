Правила начинающего предпринимателя

Для того чтобы предприниматель, начиная свою деятельность, не напоролся на штрафы и недоразумения, мы предлагаем вам несколько простых «негласных» правил, которые стоит знать каждому предпринимателю.

«Всегда сдавай декларации, пока зарегистрирован»

Дело в том, что система налогообложения у нас построена таким образом, что над каждым предпринимателем буквально не стоит работник налогового органа и не проверяет – работает предприниматель или нет, какие у него доходы? Поэтому сам предприниматель заявляет о том, какие у него доходы и какие налоги он должен платить. А заявить об этом он может посредством специальных бланков – деклараций. Правда, тут государство наше не щадит предпринимателей – очень трудно бывает разобраться, как заполнить декларацию. Но суть сейчас в том, что многие предприниматели наивно полагают, что если они не работают, то и подавать декларации не надо. А как же тогда государство узнает, работает этот конкретный предприниматель или нет? Получается, что без декларации – никак. Именно поэтому один из самых больших штрафов, которые может наложить налоговые органы – штраф за неподачу декларации. Если вы не работаете – подайте пустую декларацию, и государство будет знать – вот этот конкретный предприниматель не работает. А вот если вы работаете – подавайте декларацию с цифрами и платите налог. Итак, пока на руках у вас свидетельство о государственной регистрации, вы обязаны подавать декларации. При закрытии вас все равно заставят это сделать.

Минимальный штраф за неподачу декларации на сегодняшний день – 1000 рублей. Итак, декларация – это бланк, его нужно заполнить. В принципе, разобраться можно, но если лень, то есть помощники – либо такие же предприниматели, как вы, либо специальные фирмы. Одна из них наша – Областная налоговая консультация, многоканальный телефон (4912) 720-700, сайт налоги-рязань.рф. Заполнить хотя бы один экземпляр декларации для образца будет не так уж и дорого.

Если у вас декларация заполнена, ее надо подать. А вот как? Для этого читайте статью «Как сдать отчетность?».

«Всегда плати пенсионные взносы в виде фиксированного платежа»

Пенсионные взносы в Пенсионный фонд обязаны платить все предприниматели. Работаете вы или не работаете, но платить обязаны. С уплатой пенсионных взносов идет ваш рабочий стаж. Подробную информацию о том, куда платить и сколько платить, читайте в статье «Страховые взносы для предпринимателей» . Организации такие взносы не платят.

«Все бумажки для налоговых органами только в двух экземплярах»

Работники налоговых органов – чиновники, но они тоже люди и могут (не дай Бог!) что-нибудь потерять или занести в базу не так. А это «что-нибудь» может вылиться для вас совсем в неприятную ситуацию. Например, потерялось заявление о переходе на «упрощенку». Для вас это имеет значительные последствия. Для того чтобы этого не происходило, необходимо все декларации, бланки, заявления составлять в двух экземплярах и на своем экземпляре ставить отметку о принятии. Если вам лень переписывать декларацию или заявление, сделайте копию, оставьте ее себе, а в налоговую отдайте оригинал. Многие начинающие предприниматели уже столкнулись с тем, что не помнят, что писали в предыдущей декларации, т.к. быстро сдали ее в налоговую и вздохнули с облегчением. А если камеральная проверка? Какие готовить документы? В общем, поверьте опыту тысяч предпринимателей и составляйте все бланки, заявления в двух экземплярах (себе обязательно оставляйте отметку налоговой о принятии документа).

Типовые вопросы

Хотелось бы ответить еще на несколько вопросов, которые задают начинающие предприниматели.

Что значит сдать отчет?

Это значит, что вы должны заполнить бланк, подходящий вашей системе налогообложения, заполнить его и предоставить в налоговую инспекцию в установленные сроки. Для каждой системы налогообложения предусмотрены свои бланки. А сдать отчет можно несколькими способами: в бумажной форме, в электронной форме (на флешке), послать по почте заказным письмом (при этом днем представления декларации будет считаться день отправки) и через телекоммуникационные каналы связи (проще говоря, через Интернет).

Как заплатить налог?

В буквальном смысле заплатить налог – это значит прийти в банк, заполнить платежное поручение и отдать операционисту. А реально чаще всего это происходит следующим образом: предприниматель идет в Сбербанк, говорит операционисту сумму налога, код бюджетной классификации, номер налоговой инспекции и код ОКТМО, передает деньги, операционист заполняет платежку (берет за это деньги), и отправляет ваши денежки в бюджет. А теперь более подробно.

Под кодом бюджетной классификации (КБК) зашифрованы те или иные налоги. Он состоит из 20 цифр. В каждом номере нашей газеты на странице 31 мы печатаем эти коды для всех налогов, которые могут коснуться предпринимателя. Номер налоговой инспекции вы знать к этому моменту уже будете, так как пройдете процедуру регистрации в ней, а вот код ОКТМО – код территории, на которой вы будет платить налог, необходимо узнать в своей налоговой инспекции. Это очень важно. Если вы укажете не тот код ОКТМО, КБК или номер налоговой – деньги уйдут не туда, и вам придется долго их возвращать. А по правильным реквизитам надо будет как можно быстрее заплатить (чтобы избежать штрафов или пеней). Если у вас есть расчетный счет, то вы можете платить налоги со своего расчетного счета. С уплатой налога необходимо разобраться хотя бы один раз, а дальше будет проще.

Нужен ли кассовый аппарат?

При принятии наличных денежных средств, а также получении денежных средств по безналичному расчету от физического лица вы обязаны пробить кассовый чек. Если вы платите налоги по патентной системе налогообложения (кроме услуг), то кассовый чек вы можете заменить бланком строгой отчетности. Остальные предприниматели обязаны пробивать чек при принятии наличности.

Если вы не хотите работать с кассовым аппаратом (а стоимость его велика – от 30 тыс. рублей + годовое обслуживание около 3000 рублей), то открывайте расчетный счет в банке или не работайте с физическими лицами.

Нужна ли печать?

В принципе, предпринимателю печать не обязательно иметь, но наличие печати «психологически» добавляет статус предпринимателю. Организации также могут не иметь печати, но об этом должна быть специальная запись в уставе организации.

Что нужно сделать в первую очередь?

Выбрать систему налогообложения. На данный момент выбор системы налогообложения – ваше право. Вы можете выбрать любую «удобную» и «самую дешевую» систему налогообложения. Однако у каждой системы налогообложения есть свои плюсы и минусы, и, возможно, самая «дорогая» (с большой налоговой нагрузкой) будет для вас самая подходящая. Изначально все предприниматели и организации находятся на общепринятой системе налогообложения с НДС (самая «дорогая» система налогообложения). И чтобы перейти на более «дешевую» – УСН, патентную систему налогообложения, необходимо написать заявление по специальной форме. При этом для каждой системы налогообложения свои сроки написания этого заявления. Для того, чтобы перейти на патент – нужно подать заявление за 10 рабочих дней доначала деятельности. Для перехода на УСН необходимо написать заявление либо до 31 декабря текущего года (тогда на УСН мы будем со следующего года), либо в течение 30 дней с момента регистрации. Подробнее о выборе системы налогообложения и о сроках перехода на них, а также сравнительный анализ систем налогообложения и отражение плюсов и минусов – в статье «Краткий налоговый курс для начинающих». Открыть расчетный счет. Индивидуальным предпринимателям необязательно открывать расчетный счет. Платежи с бюджетом они могу осуществлять через банк без открытия расчетного счета (через свою личную карточку). А организации могут рассчитываться с бюджетом только через расчетный счет, поэтому им обязательно открывать счет. Раньше была обязанность сообщать о том, что мы открыли расчетный счет в налоговую, ПФР и ФСС. Сейчас эта обязанность давно уже отменена.

Счет открывайте, если он вам нужен для деятельности. «На всякий случай» открывать счет не нужно. Это не обязательно.

Открывайте счет в банке, который вам удобен, вне зависимости от рейтинга ведь все средства на вашем счету застрахованы государством в пределах 1,4 млн руб. (при условии, что банк вступил в систему страхования вкладов).

Сходить на почту и познакомиться с почтальоном. Представьте себе ситуацию. Приходит письмо на ваш юридический адрес, даже не важно, от кого. Фирма новая. О том, что вы зарегистрировались по этому адресу, почтальон может не знать. Если он добросовестно выполняет свои служебные обязанности, он пойдет по указанному на конверте адресу и попробует вас там найти. Но ведь новые фирмы обычно не всегда вешают вывески. И порой почтальон просто не находит вас или ему просто лень это делать. А в результате – письмо из налоговой или Пенсионного фонда вами не получено. Поэтому просто жизненный совет – сходите на почту и сообщите в письменном виде начальнику почты, что вы зарегистрировались и находитесь по такому-то адресу, чтобы при обработке почты ваше письмо все-таки до вас дошло. Уведомить о начале деятельности Роспотребнадзор, если это необходимо. Уведомление о начале деятельности обеспечит ваши права по закону о защите прав предпринимателей. Однако не все предприниматели и организации обязаны подавать уведомление о начале деятельности, а только те виды, которые указаны в законе. Список этих видов деятельности указан в Постановлении Правительства РФ от 16.07.2009 г №584. Уведомление необходимо подать в течение 10-ти дней с момента начала деятельности. Штраф за просрочку составляет 3000 рублей. Подача уведомления – это защита вас от плановых проверок всевозможных органов на три года. А потом вас могут включить в план проверок, а могут и не включить.

О чем еще нужно сообщить в налоговую инспекцию?

Если у предпринимателя меняются паспорт, фамилия (и, соответственно, паспортные данные), прописка, то нет необходимости сообщать об этом в налоговую инспекцию! Раньше мы это были обязаны сделать в течение 3-х дней по форме Р24001. Сейчас подобную информацию представляет в налоговую инспекцию миграционная служба. Мы не просто не сообщаем об этом в налоговую, мы физически не можем это сделать из-за отсутствия формы.

Сообщать об изменениях нужно, если вы меняете виды деятельности. Однако никаких сроков и штрафов за несвоевременное представление информации о видах деятельности нет.

Что касается организации, то она также не обязана внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц при изменении паспорта, прописки директора, учредителей. Но делает это при смене названия, юридического адреса, размера уставного капитала, продажи или иного отчуждения долей учредителей. Сообщить об этих изменениях она обязана в течение 3-х дней. Штраф – 5000 рублей. А сделать это необходимо через нотариуса (заверить подпись на заявлении по форме Р13014 – в зависимости от смысла изменений) и заплатить госпошлину 800 рублей, если изменения вносятся в устав организации. Коды бюджетной классификации вы увидите в таблице ниже:

Если у организации открывается обособленное подразделение, то есть создается не менее одного рабочего места на срок более 1 месяца, то необходимо сообщить в налоговую инспекцию об открытии этого подразделения. Штраф также 5000 рублей. При этом не важно – оформлено это подразделение в качестве филиала или представительства или нет.

Вот, в принципе, и вся информация, которую необходимо знать «новеньким» предпринимателям и организациям, чтобы не напороться на штрафы, еще не начав деятельность. Удачи, вам, предприниматели!

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”