Правовое регулирование международных перевозок

Для того чтобы отправить ваш груз на экспорт, необходимо разработать сложный логистический маршрут, который может начинаться на вашем складе и заканчиваться на складе вашего покупателя, в зависимости от выбранных условий поставки. Если вы выбираете доставку до вашего покупателя и хотите обеспечить ему полный сервис, то вы должны понимать, что груз будет следовать как через территорию Российской Федерации, так и через другие страны.

Существует достаточно много нормативных документов, которые регулируют вопрос международных перевозок. К сожалению (исходя из их количества), все их нужно учитывать.

Основные международные нормативно-правовые документы:

– Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ);

– Брюссельская конвенция 1924 года об унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагские правила);

– Варшавская конвенция 1929 года об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (Гамбургские правила);

– Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров (Конвенция АТА);

– Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС);

– Международная конвенция по безопасным контейнерам (КБК);

– Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров;

– Конвенция МДП;

– Конвенция ООН о морской перевозке грузов;

– Конвенция ООН о международных смешанных перевозках;

– Соглашение государств – участников СНГ о принципах и условиях взаимоотношений в области транспорта;

– Правила ЮНКТАД в отношении документов смешанных перевозок (на русском языке) и другие.

В России основными документами в области правового обеспечения логистики являются Гражданский кодекс РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, Воздушный кодекс РФ, Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» и др. Если вы экспортируете небольшое количество товаров и используете систему сборных грузов, тогда вам стоит обратить внимание на нормы Гражданского кодекса (главы 39 «Возмездное оказание услуг», 40 «Перевозка», 41 «Транспортная экспедиция», 46 «Расчеты», 47 «Хранение», 48 «Страхование» и 49 «Поручение») и Федерального закона «О транспортно-экспедиционной деятельности». На него стоит обратить особое внимание, так как к услугам экспедиторов прибегают достаточно часто. Согласно ст. 805 ГК РФ, экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц, но он не освобождается от ответственности перед клиентом за их действия (ст. 403 ГК РФ) и несет за них ответственность в этом случае на общих основаниях (ст. 393, 401 ГК РФ).

На практике обязанности экспедитора нередко выполняются перевозчиком груза в рамках заключенного договора перевозки. В соответствии с п. 2 ст. 801 ГК РФ, в отношении этих обязанностей также применяются правила о договорах транспортной экспедиции.

Согласно ст. 802 ГК РФ, договор транспортной экспедиции должен быть обязательно заключен в письменной форме. Поэтому предложения по перевозке без договора я советую не принимать. Также обратите внимание на то, что при оказании транспортно-экспедиторских услуг должны оформляться определенные документы:

– поручение экспедитору (может выдаваться как при однократном выполнении экспедитором услуг, так и при систематическом их оказании). Обратите внимание на то, что клиент несет перед экспедитором ответственность за все убытки, понесенные им в связи с неполной информацией или неточным поручением, переданным экспедитору;

– экспедиторская расписка (подтверждает факт получения экспедитором груза от клиента либо от указанного им грузоотправителя);

– складская расписка (подтверждает факт принятия экспедитором у клиента груза на складское хранение при необходимости).

Если вы хотите минимизировать свои издержки и обойти стороной часть таможенных формальностей, а также быстрее открыть аккредитив, то стоит воспользоваться услугами аккредитованных в Международной федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА) транспортно-экспедиторских компаний. Исключительное право распространять документы ФИАТА в Российской Федерации предоставлено Ассоциации российских экспедиторов.

Алена Тавинцева

генеральный директор консалтинговой компании по организации экспорта (ВЭД) EST-Group

