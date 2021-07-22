Предупрежден – значит вооружен. Как уберечься от претензий со стороны правообладателей

Информацией о практике привлечения бизнеса к ответственности за нарушение авторских прав с нами поделился руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Максим Майоров.

Согласно действующему законодательству, использование предпринимателем музыкальных произведений при осуществлении предпринимательской деятельности без заключения договора с автором или правообладателем произведения считается нарушением авторских прав. Случаи свободного использования объектов авторских прав также поименованы в законе, однако их перечень является ограниченным (для личного использования гражданами в личных целях и в кругу семьи). За нарушение порядка использования авторских прав законодательством предусмотрена возможность взыскания с нарушителя компенсации в силу ст. 1301 ГК РФ от 10 тысяч до 5 млн рублей.

Основной причиной существования данной проблемы является правовая неосведомленность предпринимателей о порядке использования объектов авторских прав согласно действующему законодательству. Зачастую предприниматели, включая фоном радио или телевизор на своем объекте (магазине, офисе, бизнес-центре и др.) считают, что они законно используют объекты авторских прав, поскольку теле- и радиокомпании уже купили права на воспроизведение музыки, фильмов, клипов и т.д. а значит, и для них, как для граждан, просмотр и прослушивание является бесплатным. Такое заблуждение может принести немало проблем для предпринимателя.

Другие претензии в сфере авторских прав поступают от представителей правообладателя различных изображений, мультфильмов, детской косметики, игрушек.

На практике имеются случаи, когда предприниматель в своей торговой точке за 40 рублей продала раскраску с изображением мультипликационных героев. Покупатель, оказавшийся представителем правообладателя, заявил, что самолетики и машинки на страницах книжки – зарегистрированные товарные знаки. Он оценил ущерб владельца «мультяшек» в 240 тыс. рублей и подал иск в суд. При этом, дождавшись решения по одному изображению, истец берет изображение со следующей страницы и снова подает иск по другому изображению. Дело осложняется еще тем, что предприниматель не может доказать, что, в свою очередь, купила этот товар у оптовиков.

При этом предпринимателя могут признать злостным нарушителем, потому что по каждому торговому знаку идет отдельное рассмотрение.

Таким образом, суд может посчитать, что предприниматель совершал подобные правонарушения неоднократно.

Также в число нарушителей авторского права попал другой предприниматель, который продал доверенному лицу правообладателя косметику с изображением кукол популярного американского бренда. В суде бизнесмен смог частично отстоять свою позицию. От большого штрафа его спасло то, что куклы были изображены именно на косметике, а это товар из другой категории. Правовая же защита этого конкретного бренда относится только к игрушкам. В результате предпринимателю пришлось заплатить 25 тыс. рублей.

Фактически можно говорить о прибыльной коммерческой схеме, когда компании заключают договор с правообладателями. И зачастую это пять-шесть уровней доверенностей. Затем в регионах устраиваются подобные акции, когда предпринимателей за малейшие и формальные нарушения штрафуют на десятки и даже сотни тысяч рублей.

В связи с участившимися случаями привлечения предпринимателей к ответственности со стороны обладателей авторских прав в соответствии с договоренностями, достигнутыми Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым с Российским авторским обществом и Всероссийской организацией интеллектуальной собственности были разработаны методические материалы для предпринимателей по вопросу оплаты вознаграждений за использование музыкальных произведений.

Максим Майоров

начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области аппарата правительства Рязанской области