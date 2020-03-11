При продаже подаренного имущества платить НДФЛ дважды больше не придется

При продаже после 1 января 2019 года подаренного имущества (за исключением ценных бумаг) облагаемый налогом доход может быть уменьшен на суммы, с которых был уплачен НДФЛ при получении этого имущества, или на расходы дарителя на его приобретение, которые он ранее не учитывал при налогообложении.

По закону налогом не облагаются только подарки от близких родственников. Сейчас при получении в подарок недвижимости (например, дома, квартиры, земельного участка), транспортных средств, акций, долей или паев от физлица, которое не является индивидуальным предпринимателем, а также членом семьи одаряемого или близким родственником, налогоплательщик – одаряемый должен самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ с полной суммы полученного дохода.

При последующей продаже (до истечения трехлетнего срока владения) подаренного имущества, с которого уже был уплачен НДФЛ при его получении, необходимо уплатить налог с дохода, полученного от его продажи.

До 1 января 2019 года в таких случаях можно было применить лишь имущественный вычет в размере 250 тысяч или 1 млн рублей в зависимости от вида проданного имущества.

С 1 января 2019 года можно уменьшить доход от продажи подаренного имущества на сумму, с которой был уплачен НДФЛ при его получении, или на сумму расходов дарителя на приобретение этого имущества, которые ранее он не учитывал при налогообложении.

Изменения внесены Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

ФНС России напоминает, что полученный в 2019 году доход от продажи имущества необходимо задекларировать, представив декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля 2020 года, и уплатить НДФЛ не позднее 15 июля 2020 года.

Материал подготовлен специалистами МРИ ФНС России №1, №2, №3 по Рязанской области