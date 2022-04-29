При совмещении режимов ИП можно уменьшить патент на 100%, если все работники на УСН

Чтобы уменьшить налоги по упрощенной системе налогообложения «доходы» и по патентной системе на страховые взносы, надо высчитать пропорцию. Если по ПСН работников нет, а по УСН есть, уменьшить ПСН можно на 100%.

Такие разъяснения дает ФНС в письме от 07.02.2022 г. №СД-4-3/1383@.

Делить взносы между режимами налоговики предлагают в пропорции от доходов. Речь идет о взносах, которые относятся к обоим режимам.

Пример.

В 1-м квартале 2022 года доход составил:

– 3 000 000 – от деятельности по УСН;

– 1 000 000 – от деятельности по ПСН.

ИП уплатил фиксированные взносы в сумме 10 802 руб. Расчет распределения страховых взносов вы увидите в таблице ниже. Таким образом уменьшить взносы по УСН можно только на 8101,50 руб., а ПСН – на 2700,5 рублей. Но поскольку работников на патентной системе нет, то можно уменьшить сумму патента на все 100%.

Таблица 1 “Пример расчета распределения страховых взносов”

УСН ПСН ПСН + УСН Доходы 3000000 1000 000 4 000 000 Доля доходов 75% 25% 100% Взносы 8101,50 2700,5 10802

Если в УСН-деятельности задействованы работники, то уменьшить налог можно только на 50% на взносы за работников и свои фиксированные взносы. Причем свои взносы сначала надо высчитать в пропорции. Если ПСН-деятельность ИП ведет в одиночку без работников, то налог можно уменьшить на 100%.

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