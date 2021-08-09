Пришла проверка из ФНС: что нужно знать

От выездных проверок никто не застрахован. Расскажем, почему сложно узнать о проверке заранее, как к ней правильно подготовиться и как вести себя по ходу контрольного мероприятия.

А как же мораторий?

В 2021 году малый бизнес действительно освободили от плановых проверок надзорных органов (трудовая инспекция, пожарная служба и т.д.).

Однако на налоговые проверки мораторий не распространяется. В этом году органы ФНС усиленно контролируют малый и средний бизнес.

К кому придут с проверкой

Обычно надзорные ведомства публикуют на сайте план проверок на следующий год, Однако налоговой службы это не касается. Никакого плана проверок на портале ФНС вы не найдете.

Инспекторы не планируют выездные мероприятия заранее, а отбирают налогоплательщиков на протяжении года. Проверку назначат, когда набежит достаточное количество оснований.

Маркеры риска, по которым инспекторы отбирают предприятия для проверки:

– низкая налоговая нагрузка: ниже среднего уровня по отрасли;

– убытки в бухгалтерской и налоговой отчетности на протяжении нескольких лет;

– зарплата ниже среднего уровня по виду деятельности;

– темп роста расходов значительно превышает темп роста доходов от реализации;

– неоднократное приближение к предельным значениям показателей, которые дают право на применение спецрежима;

– непредставление пояснений или документов по запросу контролеров;

– неоднократное снятие и постановка на учет в разных инспекциях, в связи со сменой адреса;

рентабельность ниже средних значений по отрасли и т.д.

Чтобы самостоятельно оценить риск выездной проверки, стоит ознакомиться с перечнем из Приложения №2 к Концепции системы планирования проверок (приказ ФНС от 30.05.2007 г. №ММ-3-06/333@).

А нас предупредят о проверке?

Сразу разочаруем: предупреждать вас инспекция не обязана.

По факту налоговики могут позвонить, вызвать руководителя предприятия для вручения решения. Но, скорее всего, вас просто информируют по ТКС (если у вас подключен сервис электронной отчетности) или сбросят документ в «Личный кабинет налогоплательщика» (если он у вашего предприятия заведен).

Причем решение будет считаться полученным уже со следующего дня после его размещения в ЛК налогоплательщика.

Вместе с решением обычно направляют (вручают) требование о представлении документов. Исполнить требование нужно в течение 10 рабочих дней.

Небольшая отсрочка есть – пора разворачивать масштабную подготовку.

Готовим предприятие к проверке

Проинформируйте контрагентов

Важно узнать, проводились ли налоговые мероприятия у ваших основных партнеров, что спрашивали проверяющие о вашем предприятии.

Нужно проверить и сопоставить все документы, ваши экземпляры первички и экземпляры контрагента должны быть идентичны.

Если вы работаете с контрагентами на бумаге (без применения электронного документооборота), срочно замените все копии первичных документов на оригиналы. А заодно и проверьте документы на наличие технических ошибок.

Попробуйте перенести проверку на территорию инспекции

Налогоплательщик вправе обратиться в инспекцию с просьбой, перенести проверку на ее территорию. Главное – привести убедительные аргументы. Например: карантин в связи с заболеванием одного из работников. Не факт, что ваша просьба увенчается успехом, но попробовать стоит. Не удалось? Не отчаивайтесь, просто вам придется потратить время и силы на подготовку офиса к проверке.

Наведите порядок в офисе

Заберите домой всё, что может вызвать ненужный интерес инспекторов. Любые предметы и документы, не связанные с предприятием, которое попало под проверку. Уберите ежедневники, записные книжки, рабочие блокноты, которые могут стать источником компрометирующей информации.

Вычистите память компьютеров от «лишних» файлов, сомнительной переписки. Создайте резервные копии всех баз данных.

Проинструктируйте сотрудников

Важно назначить ответственное лицо за общение с проверяющими. Лучше, если в этой роли будет выступать налоговый юрист, главный бухгалтер или иное лицо, которое знает правила проведения проверки и пределы полномочий контролеров. Все действия, вопросы и передача документов должны происходить только через него.

Руководителя и сотрудников могут в ходе проверки допросить. Лучше продумать такую возможность, и заготовить ответы на вопросы заранее.

Подготовьте рабочее место для проверяющих

Идеально, если есть возможность выделить отдельный кабинет. Или, например, можно разместить инспекторов в комнате для проведения переговоров. Так в их распоряжении будут удобные рабочие места и никаких документов вокруг.

В компьютере для инспекторов не должно быть ничего лишнего.

Позаботьтесь о чае, кофе и других мелких, но приятных элементах отдыха. Комфорт влияет на настроение любого человека, и инспекторы – не исключение.

Изучите положения Налогового кодекса

Вы должны ориентироваться, что могут делать проверяющие, а что нет. Знать свои права и обязанности. Понимать порядок проведения контрольных процедур: инвентаризация, осмотр, допрос, выемка документов, экспертиза. Знать границы полномочий проверяющих.

Помните: если инспекторы допустят нарушение законодательства в процессе мероприятия, вы вправе опротестовать результаты проверки.

Как вести себя во время проверки

Перед проверкой проверьте документы инспекторов. Сведения о сотрудниках, уполномоченных провести проверку, должны быть вписаны в текст решения налогового органа. Если кто-то из проверяющих не вписан в решение – вы вправе отказать ему в доступе на территорию компании. Если в проверке участвуют сотрудники полиции, они также должны быть вписаны в решение. Ограничьте доступ к документам, которые не относятся к области и периоду проверки.

Любая передача документации должна сопровождаться описью. Передаете документы – составьте опись, принимайте документы обратно – также строго по описи. Ни при каких обстоятельствах не передавайте документы папками или коробками. Там могут оказаться бумаги, не предназначенные для посторонних глаз.

Не давайте проверяющим возможности сесть за ваш компьютер. Не водите логины и пароли от программного обеспечения, корпоративной почты. Помните: налогоплательщик не обязан предоставлять доступ к электронным базам данных. Лучше самостоятельно распечатывать информацию по запросу и передавать ее инспекторам после тщательной проверки. Не пытайтесь решить вопросы за «вознаграждение». Исключите задушевные беседы. Желательно фиксировать ход проверки путем видео- или аудиофиксации.

Сколько продлится проверка

Проверка не может длиться более двух месяцев. Однако этот срок может быть продлен до 4 или даже 6 месяцев.

В срок не засчитывается период простоя – промежуток времени, когда проверка была приостановлена по объективным причинам. Например: для истребования сведений у контрагентов или проведения экспертизы.

Чем заканчивается проверка

В последний день мероприятия руководитель группы инспекторов выписывает справку об окончании проверки и вручает ее руководителю или уполномоченному представителю предприятия.

Через два месяца со дня вручения справки налоговики обязаны издать акт налоговой проверки. Вручить акт представителю предприятия контролеры обязаны в течение 5 дней со дня его подписания.

Далее у компании есть месяц, чтобы опротестовать акт, если она не согласна с выводами контролеров.

В течение 10 дней по истечении срока, предназначенного для подачи возражений, налоговики должны рассмотреть все материалы: акт, сведения о ходе проверке, возражения налогоплательщикам – и вынести окончательное решение.

К сожалению, львиная доля проверок заканчивается доначислениями. А вот масштаб финансовых потерь будет зависеть от ваших действий в ходе проверки и профессионализма вашего главбуха.

Источник: klerk.ru