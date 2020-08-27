“ПРОВЕРКИ И ШТРАФЫ”: ГОТОВЬТЕСЬ К ПРОВЕРКАМ ВМЕСТЕ С СИСТЕМОЙ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Компания “КонсультантПлюс” выпустила новый продукт “Проверки и штрафы”. Он поможет подготовиться к проверке и разобраться, как действовать, если пришли проверяющие или вы не согласны с результатами проверки.

“Проверки и штрафы” помогут сэкономить время и подготовиться к проверкам:

– государственной инспекции труда (ГИТ);

– Роспотребнадзора;

– налоговым проверкам (ФНС);

– внебюджетных фондов (ФСС и ПФР);

– прокуратуры;

– соблюдения законодательства о защите персональных данных (Роскомнадзор).

Новый банк “Проверки и штрафы” содержит:

– справки для быстрого погружения в особенности конкретной проверки;

– готовые решения с порядком действий по проверкам и штрафам;

– актуальные образцы заполнения форм (ответы органам власти, возражения, заявления, ходатайства).

Подготовлено около 200 фирменных авторских материалов КонсультантПлюс – справок и Готовых решений. Они ежедневно актуализируются. Кроме того, банк будет пополняться новыми материалами, в том числе по проверкам других надзорных органов.

Информация будет полезна юристам, бухгалтерам, кадровым специалистам, специалистам по охране труда, руководителям и поможет:

– быстро сориентироваться по наиболее распространенным проверкам (что и как проверяют, что нужно подготовить, какая ответственность);

– не допустить нарушений и правильно вести документы;

– отстоять свою позицию во время и по результатам проверки.

Благодаря новшеству специалисты компании смогут быстро найти ответы на все вопросы: перед проверкой может не быть времени долго изучать нормативные правовые акты.

Подробности о новом продукте “Проверки и штрафы” уточняйте в сервисном центре КонсультантПлюс

ООО «Консультант-Ока» ,

по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12