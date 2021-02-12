Расстаемся, я не стану злиться…

Это строка из известной песни «Утомленное солнце» со словами Иосифа Альвека на музыку танго Ежи Петерсбурского «Последнее воскресенье» (To ostatnia niedziela). Впервые исполнена в 1937 году и тогда же записана на пластинку (под названием «Расставание») джазовым оркестром Александра Цфасмана и его постоянным солистом певцом Павлом Михайловым (данные из Wikipedia).

Столько лет прошло, а до сих пор поют. Вот так и тема расставания бывших учредителей актуальности не теряет. В любом расставании есть свои нюансы, но оформление расставания перед лицом государства и третьих лиц имеет строгие правила. Сегодня мы о них и поговорим.

Расставание учредителей/участников – это когда кто-то перестает быть участником общества, но кто-то обязательно остается. Все выйти не могут.

Выходящих участников в первую очередь интересует официальная сторона вопроса: как они могут расстаться с обществом? Речь идет о самой распространенной форме организации юридического лица – об обществе с ограниченной ответственностью.

С юридической точки зрения выход – это переход доли выходящего кому-либо. Долю можно продать, подарить, то есть переуступить на основании сделки (статья 21 ФЗ «Об ООО»). Это в том случае, если есть конкретное лицо, готовое приобрести долю, проще говоря, подписать договор.

Здесь существенное значение имеет то обстоятельство, кому переуступается доля – участнику общества или не участнику. Основное правило при переуступке доли по сделке – это, то что купить долю прежде всего нужно предложить участникам общества. У них есть преимущественное право покупки. Уставом общества может быть предусмотрено обязательное получение согласия других участников общества на продажу такой доли их соучредителю. Не участнику общества доля может перейти только в том случае, если это разрешено уставом и остальные участники отказались от приобретения такой доли.

Сейчас большинство уставов содержат запрет на отчуждение доли не участникам общества. Вхождение третьих лиц в число учредителей общества производится как правило через увеличение уставного капитала общества при согласии всех участников (п. 2 ст. 19 ФЗ «Об ООО»). Поэтому ситуация с продажей доли чаще всего заканчивается тем, что один продает долю другому, остальные дают согласие. Сделку оформляет нотариус.

А вот как поступать, если участники долю покупать не хотят или не дают согласия на продажу доли одному из участников?

Нужно исходить из того, что расставание с обществом, кроме самого факта прекращения отношений, имеет и финансовую сторону. При выходе из общества путем продажи доли цену сделки устанавливают стороны. Она может быть любой. Необходимо помнить, что продавец получает доход и должен уплатить с этого дохода 13%, то есть НДФЛ. Если он владел долей более пяти лет, то НДФЛ не платится (п. 17.2. ст. 217 НК РФ).

Расстающийся участник может не только долю продавать, он может просто выйти из общества, то есть подать заявление о выходе из общества. Опять же, если право на выход предусмотрено уставом (ст. 26 ФЗ «Об ООО»). В этом случае общество обязано выплатить вышедшему из общества участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего из общества участника общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли (п. 6.1. ст. 23 ФЗ «Об ООО»).

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала.

Если размер действительной стоимости доли участника не устраивает, ему следует проконсультироваться у специалистов, которые могут этот размер посчитать. И уже после принимать решение: оспаривать такую стоимость или нет.

Правило о необложении выплачиваемой действительной стоимости доли НДФЛ при владении долей более пяти лет действует и в этом случае (п. 17.2. ст. 217 НК РФ).

Так что, прежде чем выбирать способ выхода из общества – сделка с долей (как правило, продажа) или выход из общества, нужно для начала определиться с финансовыми задачами и перспективами, потом изучить устав общества: что вообще разрешено.

На практике бывают случаи, когда продать долю третьим лицам нельзя, выйти из общества нельзя, а остальные учредители отказались покупать долю. Что делать в этом случае?

Тогда само общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему долю или часть доли (п. 2 ст. 23 ФЗ «Об ООО»). Стоимость доли будет определяться так же, как и при выходе участника: на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием (п. 2 ст. 23 ФЗ «Об ООО»).

В общем, если участник общества поставил себе цель выйти из общества, он, конечно, сможет ее осуществить. Для начала нужно определиться со способом выхода, финансовыми результатами и обязанностями по оплате НДФЛ.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

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