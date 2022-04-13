Размер детских пособий в 2022 году

С 2021 года все регионы перешли на систему «прямых» выплат детских пособий. Это значит, что организации или ИП сообщают в ФСС сведения о доходах, а ФСС напрямую перечисляют сумму пособия женщинам, имеющим детей, а также пособия по временной нетрудоспособности. При этом регулярные перечисления (пособия по уходу за ребенком) возможны только на карту платежной системы «Мир».

Государство оказывает обширную поддержку семьям, которые имеют детей. Виды поддержки:

Пособие по беременности и родам. Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Уменьшение ипотечного кредита при рождении третьего и последующего ребенка. Материнский капитал.

Пособие по беременности и родам

Право на пособие по беременности и родам имеют:

– женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию в связи с материнством (работающие по трудовому договору);

– безработные женщины при определенных условиях;

– женщины, обучающиеся по очной форме обучения;

– женщины, проходящие военную службу по контракту;

– женщины, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и относящиеся к вышеперечисленным категориям.

Пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Выплачивается пособие по беременности и родам суммарно за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) календарных дней после родов.

При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и родам выплачивается со дня его усыновления и до истечения 70 (в случае одновременного усыновления двух и более детей – 110) календарных дней со дня рождения ребенка (детей).

Размер пособия по беременности и родам работающим женщинам по общему правилу рассчитывается как сумма дохода за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, деленная на 730 и умноженная на число календарных дней, приходящихся на период отпуска по беременности и родам (ст. 14 Закона №255-ФЗ).

Для отпусков по беременности и родам, начавшихся в 2021 году, минимальные и максимальные размеры пособия (без учета районных коэффициентов) указаны в таблице ниже:

Таблица

Минимальный и максимальный размер пособий по беременности и родам

в 2021 и 2022 годах

Период, на который приходится начало отпуска по беременности и родам Размер минимального среднего дневного заработка Продолжительность отпуска по беременности и родам Размер минимального пособия по беременности и родам предельная величина среднего дневного заработка для расчета пособия Продолжительность отпуска по беременности и родам Размер максимального пособия по беременности и родам С 1 января 2021 г. 420,56 руб. (12 792 руб. x 24 / 730) 140 дн. 58 878,40 руб. (420,56 руб. x 140 дн.) 2 434,25 руб. ((912 000 руб. + 865 000 руб.) / 730) 140 дн. 340 795,00 руб. (2 434,25 руб. x 140 дн.); 156 дн. 65 607,36 руб. (420,56 руб. x 156 дн.) 156 дн. 379 743,00 руб. (2 434,25 руб. x 156 дн.) 194 дн. 81 588,64 руб. (420,56 руб. x 194 дн.) 194 дн. 472 244,50 руб. (2 434,25 руб. x 194 дн.) С 1 января 2022 г. 456,66 руб. (13 890 руб. x 24 / 730) 140 дн. 63 932,40 руб. (456,66 руб. x 140 дн.) 2 572,60 руб. ((966 000 руб. + 912 000 руб.) / 730) 140 дн. 360 164,00 руб. (2 572,60 руб. x 140 дн.) 156 дн. 71 238,96 руб. (456,66 руб. x 156 дн.) 156 дн. 379 743,00 руб. (2 434,25 руб. x 156 дн.) 194 дн. 88 592,04 руб. (456,66 руб. x 194 дн.) 194 дн. 499 084,40 руб. (2 572,60 руб. x 194 дн.)

Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными, пособие по беременности и родам назначается и выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления. Размер пособия по беременности и родам женщинам этой категории с 1 февраля 2022 года составляет 767 рублей 72 копеек.

Женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, пособие по беременности и родам назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам в течение 10 календарных дней с даты приема (регистрации) следующих документов:

– заявления о назначении пособия по беременности и родам;

– справки медицинской организации.

Размер пособия по беременности и родам женщинам этой категории устанавливается в размере стипендии.

Женщинам, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в войсках национальной гвардии, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в органах принудительного исполнения Российской Федерации, в таможенных органах, пособие по беременности и родам назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия в течение 10 календарных дней с даты приема (регистрации) следующих документов:

– заявления о назначении пособия по беременности и родам;

– справки медицинской организации.

Размер пособия по беременности и родам женщинам этой категории устанавливается в размере денежного довольствия.

Женщинам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и относящимся к вышеперечисленным категориям, пособие по беременности и родам назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам в течение 10 календарных дней с даты приема (регистрации) заявления о назначении пособия по беременности и родам с необходимыми документами.

Перечень документов, а также размер пособия по беременности и родам определяется исходя из того, к какой из вышеперечисленных категорий относится женщина.

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности

Право на ежемесячное пособие имеют женщины в случае, если срок их беременности составляет шесть и более недель, они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания, установленную в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением указанного пособия.

С 01.07.2021 г. ежемесячное пособие назначает и выплачивает Пенсионный фонд РФ, начиная со срока беременности не менее 12 недель. Пособие выплачивается за период:

– с месяца постановки на учет в медорганизации (но не ранее наступления шести недель беременности) до месяца родов, прерывания беременности – если женщина обратилась за пособием в течение 30 дней со дня постановки на учет;

– с месяца обращения за назначением пособия (но не ранее наступления шести недель беременности) до месяца родов, прерывания беременности – если женщина обратилась за ним позже 30 дней со дня постановки на учет.

Размер ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, составляет 50% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания беременной и подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением указанного пособия, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте РФ (ст. 10 Федерального закона от 19.05.1995 г. №81-ФЗ).

Единовременное пособие при рождении ребенка

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее. В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 11 Закона №81-ФЗ). Назначение и выплата единовременного пособия осуществляются Фондом социального страхования (ст. 13 Закона №255-ФЗ).

Основанием для назначения и выплаты пособия являются сведения, содержащиеся в едином реестре ЗАГС. С 1 февраля 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 20 472 рублей 77 копеек (размер пособия в 2022 году указан в следующей таблице).

Такой же размер пособия выплачивается и при передаче ребенка на воспитание в семью. Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 12.1 Закона №81-ФЗ). В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 156 428 рублей 66 копеек.

Таблица

Размер пособия при рождении ребенка (передаче ребенка на воспитание в семью)

в 2021-2022 годах

Дата, с которой производится индексация размеров пособия Основание Коэффициент индексации Размер пособия (в рублях) С 01.02.2022 Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 г. №57 1,084 20 472,77 С 01.02.2021 по 31.01.2022 Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 г. №73 1,049 18 886,32 С 01.02.2020 по 31.01.2021 Постановление Правительства РФ от 29.01.2020 г. №61 1,030 18 004,12

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют:

– работающие лица (ч. 1 ст. 2, ч. 1.1 и ч. 2.1 ст. 14 Закона №255-ФЗ);

– неработающие и иные лица (ст. 13 Закона №81-ФЗ).

Работающие лица получают пособие исходя из 40% от среднемесячного дохода. При этом государством указаны максимальный и минимальный размеры пособия по уходу за ребенком.

С 1 января 2022 года максимальный размер пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию, составляет 31 282 рубля 82 копейки (подробности в таблице ниже).

Таблица

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

в 2020-2022 годах

Год начала отпуска по уходу за ребенком Предельная величина среднего дневного заработка (в рублях) для исчисления пособия (СДЗ max) Максимальный размер пособия (в рублях) с учетом предельной величины среднего дневного заработка (СДЗ max х 30,4 х 40%) Основание 2022 год 2 572,60 31 282,82 Постановления Правительства РФ от 26.11.2020 г. №1935, от 06.11.2019 г. №1407 2021 год 2 434,25 29 600,48 Постановления Правительства РФ от 06.11.2019 г. №1407, от 28.11.2018 г. №1426 2020 год 2 301,37 27 984,66 Постановления Правительства РФ от 28.11.2018 г. №1426, от 15.11.2017 г. №1378

Если заработная плата сотрудницы за последние два года была небольшая, то выплачивается пособие. исходя из МРОТ. Это фактически – минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Его получают и не работающие граждане (смотрите в таблице ниже).

С 1 февраля 2022 года размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рассчитанный из МРОТ, составляет 7677 рублей 81 копейку. При этом при расчете получается меньше МРОТ, однако размер пособия, рассчитанный из МРОТ, не может быть меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного для неработающих лиц, с учетом его индексации. При этом размер пособия для неработающих лиц установлен вне зависимости от количества детей (ранее он был больше на второго и следующего ребенка).

Таблица

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2021-2022 годах

Дата начала отпуска по уходу за ребенком Размер МРОТ (в рублях) Размер пособия, рассчитанный из МРОТ (в рублях) (МРОТ х 40%) Основание С 01.02.2022 13 890 7 677,81 (13890 х 40% = 5 556 < 7 677,81) Федеральный закон от 06.12.2021 г. №406-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 г. №57 С 01.01.2022 по 31.01.2022 13 890 7 082,85 (13890 х 40% = 5 556 < 7 082,85) Федеральный закон от 06.12.2021 г. №406-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 г. №73 С 01.02.2021 по 31.12.2021 12 792 7 082,85 (12792 х 40% = 5 116,80 < 7 082,85) ст. 3 Федерального закона от 29.12.2020 г. №473-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 г. №73

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Право на такое пособие имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней. Указанное пособие выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, установленные Законом №81-ФЗ и законами субъектов Российской Федерации. Беременной жене курсанта военной профессиональной образовательной организации и военной образовательной организации высшего образования указанное пособие не предоставляется (ст. 12.3 Закона №81-ФЗ).

Размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с 1 февраля 2022 года составляет 32 420 рублей 77 копеек. Это видно в таблице ниже.

Таблица

Размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего в 2020-2022 годах

Дата, с которой производится индексация размеров пособия Основание Коэффициент индексации Размер пособия (в рублях) С 01.02.2022 Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 г. №57 1,084 32 420,77 С 01.02.2021 по 31.01.2022 Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 73 1,049 29 908,46 С 01.02.2020 по 31.01.2021 Постановление Правительства РФ от 29.01.2020 г. №61 1,030 28 511,40

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачивается:

– матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву по достижении ребенком военнослужащего, возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы по призыву;

– опекуну ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другому родственнику такого ребенка, фактически осуществляющему уход за ним, в случаях, установленных абз. 3 ч. 1 ст. 12.5 Закона №81-ФЗ, со дня смерти матери ребенка либо со дня вынесения соответствующего решения (вступившего в законную силу решения суда, решения органа опеки и попечительства, заключения медицинской организации), но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву по достижении ребенком военнослужащего, возраста трех лет, и не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы по призыву.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, установленные Законом №81-ФЗ и законами субъектов Российской Федерации.

Матери, опекуну либо другому родственнику ребенка курсанта военной профессиональной образовательной организации и военной образовательной организации высшего образования указанное пособие не предоставляется (ст. 12.5 и ст. 12.6 Закона №81-ФЗ).

Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с 1 февраля 2022 года составляет 13 894 рубля 61 копейку, смотрите следующую таблицу.

Таблица

Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Дата, с которой производится индексация размеров пособия Основание Коэффициент индексации Размер пособия (в рублях) С 01.02.2022 Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 г. №57 1,084 13 894,61 С 01.02.2021 по 31.01.2022 Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 г. №73 1,049 12 817,91 С 01.02.2020 по 31.01.2021 Постановление Правительства РФ от 29.01.2020 г. №61 1,030 12 219,17

Ежемесячная выплата семьям, имеющим детей, при рождении ребенка с 1 января 2018 года

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка установлена Федеральным законом от 28.12.2017 г. №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и выплачивается гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации в следующих случаях:

– ребенок рожден (усыновлен), начиная с 1 января 2018 года и является гражданином Российской Федерации;

– если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

Ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

С 01.01.2020 г. установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в соответствии с Указом Президента РФ от 20.03.2020 г. №199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Выплата предоставляется, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ.

Размер выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты.

При этом, с 01.01.2021 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 10.03.2021 г. №140 «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. №199…» в случае:

– если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50%, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей;

– если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75%, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 100% величины прожиточного минимума для детей.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

С 01.07.2021 г. установлено ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (см. Федеральный закон от 19.05.1995 г. №81-ФЗ в редакции Федерального закона от 26.05.2021 г. №151-ФЗ).

Право на указанное пособие имеет единственный родитель (иной законный представитель) такого ребенка если:

– в записи акта о рождении ребенка отсутствуют сведения о втором родителе ребенка;

– сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по заявлению матери ребенка;

– второй родитель ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим;

– есть судебное решение об уплате алиментов;

– размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя, установленную в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением указанного пособия.

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 8 до 17 лет указанное пособие выплачивается на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.

Пособие выплачивается со дня достижения ребенком возраста 8 лет, если обращение за его назначением последовало не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком такого возраста, но не ранее чем с 01.07.2021 г. В остальных случаях указанное пособие выплачивается со дня обращения за его назначением. Пособие устанавливается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет. Назначение указанного пособия в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.

Размер пособия составляет 50% величины прожиточного минимума для детей в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя и подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением указанного пособия, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей в субъекте Российской Федерации.

Меры государственной поддержки семей, имеющих третьего или последующих детей

Согласно нормам Закона от 03.07.2019 г. №157-ФЗ право на меры государственной поддержки имеет гражданин РФ – мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

При определении права на государственную поддержку не учитываются дети, не являющиеся гражданами РФ, а также дети, в отношении которых родитель был лишен родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

В рамках государственной поддержки предоставляется возможность полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей.

Воспользоваться данной мерой государственной поддержки можно однократно, в отношении только одного ипотечного жилищного кредита, направленного на приобретение жилого помещения, жилого дома либо земельного участка под его строительство.

Кредитный договор (договор займа) должен быть заключен до 1 июля 2023 года.

Порядок обращения граждан, а также перечень необходимых документов определяется Правительством РФ.

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» размер материнского капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.

С 15.04.2020 г. сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить в беззаявительном порядке в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. Данные об оформлении сертификата можно найти в «личном кабинете» на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Размер материнского капитала за все годы действия программы менялся только в большую сторону. Сначала его давали за второго ребенка и последующих детей, а с 2020 года его выдают и на первого. Но получить его можно только один раз. Маткапитал семья вправе потратить на покупку жилья, оставить на образование детей, пустить в счет родительской пенсии. Размер маткапитала смотрите ниже в таблице.

Таблица

Размер материнского (семейного) капитала

Период возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки Размер материнского капитала (в рублях) Основание за первого ребенка за второго ребенка за третьего и последующих детей С 01.02.2022 524 527,90. 693 144,10 (с учетом размера маткапитала за первого ребенка, рожденного (усыновленного) с 01.01.2020) 693 144,10 (при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 01.01.2020) 693 144,10 (при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло) Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 г. №57; Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ; Федеральный закон от 21.12.2021 г. №415-ФЗ; Федеральный закон от 08.12.2020 г. №385-ФЗ с 01.02.2021 по 31.01.2022 483 881,83 639 431,83 (с учетом размера маткапитала за первого ребенка, рожденного (усыновленного) с 01.01.2020) 639 431,83 (при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло) Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ; Федеральный закон от 08.12.2020 г. №385-ФЗ 639 431,83 (при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 01.01.2020) с 01.01.2020 – 31.01.2021 466 617,0 616 617,0 (с учетом размера маткапитала за первого ребенка, рожденного (усыновленного) с 01.01.2020) 616 617,0 (при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло) Федеральный закон от 29.12.2006г №256-ФЗ; Федеральный закон от 02.12.2019 г. №380-ФЗ 616 617,0 (при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 01.01.2020)

Надежда Скворцова

(по материалам системы КонсультантПлюс «Размер пособий и выплат

гражданам, имеющим детей»)