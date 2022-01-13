Риск-ориентированный надзор в проверках Госинспекции труда

Как понять, что ваша компания в категории риска? С некоторых пор инспекция по труду проверяет работодателей по так называемому риск-ориентированному подходу (РОП). Это способ организации надзора, когда суровость проверки зависит от категории риска, присвоенной компании.
Пристальное внимание контролеры уделяют потенциально неблагополучным предприятиям, а число проверок в отношении добросовестных работодателей уменьшается.
Как трудовая инспекция решает, к какой категории риска отнести конкретную организацию
Проверить, входит ли ваша компания в перечень работодателей с категорией риска «Высокая» и «Значительная», можно на сайте Роструда.
Если вашей организации в таком перечне нет, значит, категория риска не выше средней. Для точного подсчета критерия выполняем пару математических действий.
Первое – вычисляем так называемый показатель «А»: перемножаем соответствующие вашей организации показатели из таблиц 1 и 2 (столбец А и Б соответственно).
Таблица 1
|Среднесписочная численность работников
|Коэффициент (А)
|Менее 200 человек
|0,5
|От 200 до 499 человек
|0,7
|От 500 до 999 человек
|1
|Свыше 1000 человек
|1,5
Таблица 2
|Наименование основного вида деятельности по ОКВЭД
|Показатель потенциального вреда (Б)
|Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
|0,49
|Добыча полезных ископаемых
|1,49
|Обрабатывающие производства
|0,96
|Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
|0,99
|Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
|0,97
|Строительство
|0,87
|Транспортировка и хранение
|0,85
|Деятельность в области информации и связи
|0,58
|Образование
|0,44
|Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
|0,57
|Прочие виды экономической деятельности
|0,2
Второе действие – определяем показатель «Б» на основании анализа деятельности организации. Для этого отвечаем на вопросы из таблицы 3 и суммируем все полученные показатели между собой.
Таблица 3
|Вопрос
|Да
|Нет
|Наличие факта задолженности по заработной плате за предшествующий год
|0,3
|0
|Наличие тяжелых несчастных случаев, связанных с производством, за предшествующий год
|0,4
|0
|Наличие легких несчастных случаев, связанных с производством, за предшествующий год
|0,1
|0
|Наличие факта назначенных административных наказаний за нарушение обязательных требований в сфере труда за три предшествующих года
|0,1
|0
Суммируем показатель «А» и «Б». Результат – это ваш показатель потенциального риска. Теперь можете определить по нему категорию риска, воспользовавшись таблицей 4.
Таблица 4
|Наименование риска
|Показатель потенциального риска
|Регулярность проведения плановых проверок
|Высокий риск
|От 1 и более
|1 раз в 2 года
|Значительный риск
|От 0,99 до 0,75
|1 раз в 3 года
|Средний риск
|От 0,74 до 0,5
|1 раза в 4-5 лет
|Умеренный риск
|От 0,49 до 0,25
|1 раз в 6-8 лет
|Низкий риск
|Менее 0,24
|Не проводятся
Пример.
Организация занимается строительством. Численность работников – 150 человек. Однажды в прошлом году выплатили зарплату с опозданием. Несчастных случаев в организации не было, административные предписания не получали.
Итого получаем:
«А»= 0,5х0,87=0,435,
«Б»=0,3.
Итого: 0,3+0,435=0,735, что соответствует уровню риска «средний». Это значит, проверка может прийти к организации раз в 4-5 лет.
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Кроме того, всегда остается риск внеплановой проверки в случае жалобы сотрудника. И ладно бы, проверили, со штрафом или нет. В будущем это грозит повышением категории риска работодателя.
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