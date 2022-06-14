Рынок недвижимости Рязани. Покупать или продавать?

Апрель 2022 года стал рекордно низким по объему сделок на рынке недвижимости. По нашим данным, рынок вторичного жилья из-за высокой ипотечной ставки просел на 75%. Объем сделок в сегменте загородной недвижимости снизился на 30-40%. Самый максимальный тренд на снижение объемов в 3-5 раз показали новостройки. 22% по ипотеке стали шоком для всех участников рынка.

Немного позитива в сегмент вторичного жилья добавило снижение ключевой ставки до 17% 19 апреля . Только за счет этого третья декада апреля получилась гораздо более оптимистичной, чем две первые. Оптимизма добавили прогнозы о дальнейшем тренде снижения ключевой ставки. В конце апреля мы также увидели, что действующие с конца февраля ограничения по срокам одобрения вновь вернулись к прежним параметрам (с 30 до 90 дней). В первые 20 дней апреля сделки совершались либо за наличный расчет, либо теми, кто был уверен, что закроет ипотечный долг в самой ближайшей перспективе.

Традиционно низкие сезонные продажи мая на фоне очередного снижения ключевой ставки до 14% не оказали существенного влияния на количество сделок. Количество первичных обращений клиентов по всем лотам ниже обычного для этого сезона в 2-2,5 раза.

Оживление рынка напрямую зависит от ключевой ставки

Мы считаем, что ситуация не поменяется, и низкий сезон будет продолжаться до тех пор, пока эффективная ставка по ипотеке не станет менее 11%.

Поэтому тем, кто планирует выйти на рынок с продажей объекта, не стоит рассчитывать на ажиотажный спрос. Нужно приготовиться к обстоятельному процессу восстановления рынка. Это горизонт как минимум 3-4 месяцев. Или быть готовым снизить цену до уровня равного или чуть ниже объектов-аналогов.

Немного иначе дела обстоят в сегменте загородной недвижимости. Драйверами спроса здесь выступают ставки по семейной ипотеке и программа господдержки на индивидуальное жилищное строительство. Снижение ключевой ставки и увеличение максимальной суммы кредита позитивно сказалось на объемах одобрения и выдачи ипотеки и на количестве сделок. По нашим данным, прирост к прошлому году в сегменте ИЖС составил более 40%.

Справочно:

Ставка по программе для семей с детьми сейчас находится на уровне 6% годовых, произошло незначительное увеличение с установленных ранее 5%.

Ставка по программе государственной поддержки выросла всего на 3 процентных пункта – с 6% до 9% годовых.

На рынок ипотечного строительства позитивно оказывают влияние сообщения о начале строительства частных домов по типовым проектам по системе эскроу, растущая конкуренция среди подрядчиков и стабилизация цен на валюту и строительные материалы.

Максимальная сумма кредита по обеим программам была увеличена в целых пять раз – с 3 млн до 15 млн рублей.

Если вы спросите, что делать, ответ будет очевиден: однозначно стоит воспользоваться таким прекрасным шансом осуществить мечту о собственном загородном доме. И не медлить!

Можно ли сейчас выгодно продать свою загородную недвижимость?

Безусловно, можно. Мы фиксируем даже небольшой дефицит ликвидных объектов: это и участки в радиусе до 30 км от Рязани, и готовые дома в ценовом диапазоне 5-7 млн рублей.

На рынок новостроек сейчас, в первую очередь, давят высокие ставки по кредитам для застройщиков. Также тенденции к росту цен способствует замедление темпов строительства в регионе.

И даже субсидирование ставки по госпрограмме и семейная ипотека не спасают ситуацию. Поэтому выбирать новостройку сейчас следует очень внимательно. Присмотритесь также к достаточно большому количеству ликвидных объектов по договору уступки. Но при этом будьте внимательны с указанием полной стоимости квартиры в договоре и тщательно проверяйте источники денежных средств продавца, прежде всего, на использование им средств материнского капитала.

Основные выводы

Итак, резюмируя все вышесказанное, сделаем основные выводы.

– Рынок вторичного жилья находится в фазе стагнации, снижения цен на ликвидные квартиры не происходит, загородная недвижимость активно продается. Количество новых проектов девелоперов уменьшается. Во всех сегментах наблюдается небольшой дефицит ликвидных объектов, даже при низком спросе. При дальнейшем снижении ипотечных ставок рынок может восстановиться уже на горизонте 3-4 месяцев и дефицит ликвидных квартир усилится. Кроме того, мы всё больше фиксируем звонки от жителей южных регионов, которые перебираются ближе к Москве.

Поэтому наши рекомендации тем, кто имеет четкое намерение купить или продать квартиру – выходить на рынок уже сейчас.

Консультации экспертов нашей компании совершенно бесплатно вы можете получить по номеру + 7 (910) 507-12-39.

Ольга Котова

директор ООО “Рязань-Этажи”

o.s.kotova@delo62.ru

тел. +7 (910) 507-12-39